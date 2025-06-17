IBM zSecure 产品组合通过增加审计、警报、管理、报告和身份验证等保证层来增强 IBM Z 环境。它能自动执行任务、检测威胁、发出警报并确保合规性，从而提高效率并减少错误。
通过实时警报保护您的大型机免受内部和外部威胁。
使用可帮助您跟踪法规合规性的工具降低审计的复杂性。
自动执行安全管理任务，可以提高效率并减少错误。
轻松集成到您现有的大型机和安全操作中。
了解 zSecure 3.1.0 的新功能
zSecure Suite 产品增强了大型机安全智能和自动合规性审计。本文列出了这些新功能和其他增强功能。
zSecure CICS Toolkit 使 CICS 应用程序能够使用 RACF 在数据库中设置访问策略。该 API 可帮助对 2000 多种资源进行访问授权管理检查，使您能够轻松集成 IBM 系统安全性并提高应用程序的性能。
界面和高级 API 仅显示您委托给用户的功能和选项，从而将选定的基本管理权限扩展到现场管理员。
确保强大的身份验证，通过集成加强用户控制，实现轻松管理。
通过对 RACF 命令的精细控制，强制大型机遵守策略。
通过监控大型机的外部和内部安全威胁（包括警报）来减少安全风险管理的开销。
为外部安全管理者 (ESM) 检测和报告大型机上的安全事件和漏洞。
在 RACF 上添加一个用户友好的层，以帮助改进管理和报告。
通过基于 Microsoft Windows 的 GUI 分散 RACF 管理，从而节省成本。
结合虚拟机环境的审计和管理功能。
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