IBM zSecure

在机房使用电脑的人

为您的大型机添加额外的安全层

IBM zSecure 产品组合通过增加审计、警报、管理、报告和身份验证等保证层来增强 IBM Z 环境。它能自动执行任务、检测威胁、发出警报并确保合规性，从而提高效率并减少错误。 
加强大型机安全性

通过实时警报保护您的大型机免受内部和外部威胁。
安全合规性监控

使用可帮助您跟踪法规合规性的工具降低审计的复杂性。
自动化管理

自动执行安全管理任务，可以提高效率并减少错误。
集成到环境中

轻松集成到您现有的大型机和安全操作中。

了解 zSecure 3.1.0 的新功能

 zSecure Suite  产品增强了大型机安全智能和自动合规性审计。本文列出了这些新功能和其他增强功能。

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大型机解决方案

Rainbow Bridge at night
IBM zSecure CICS Toolkit

zSecure CICS Toolkit 使 CICS 应用程序能够使用 RACF 在数据库中设置访问策略。该 API 可帮助对 2000 多种资源进行访问授权管理检查，使您能够轻松集成 IBM 系统安全性并提高应用程序的性能。 界面和高级 API 仅显示您委托给用户的功能和选项，从而将选定的基本管理权限扩展到现场管理员。

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Close up of engineer working on a computer in a data center featuring IBM z16
IBM Z Multi-Factor Authentication

确保强大的身份验证，通过集成加强用户控制，实现轻松管理。

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Engineer badging in to enter a secure server room featuring the IBM z16
zSecure 命令验证器

通过对 RACF 命令的精细控制，强制大型机遵守策略。

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Group of young IT programmers working with codes on computers in team
z 安全警报

通过监控大型机的外部和内部安全威胁（包括警报）来减少安全风险管理的开销。

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Close up of engineer working on computer in a data center featuring the IBM z16.
安全审计

为外部安全管理者 (ESM) 检测和报告大型机上的安全事件和漏洞。

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Medium shot looking through server rack of male IT professional working in data center
安全管理员

在 RACF 上添加一个用户友好的层，以帮助改进管理和报告。

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Engineer in data center uses a computer connected to the IBM LinuxONE Emperor 4. The IBM LinuxONE Emperor 4 is featured within a row of other servers and storage racks.
z 安全视觉

通过基于 Microsoft Windows 的 GUI 分散 RACF 管理，从而节省成本。

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IBM power servers with man DCO native
zSecure Manager for RACF ® z/VM ®

结合虚拟机环境的审计和管理功能。

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Rainbow Bridge at night
IBM zSecure CICS Toolkit

zSecure CICS Toolkit 使 CICS 应用程序能够使用 RACF 在数据库中设置访问策略。该 API 可帮助对 2000 多种资源进行访问授权管理检查，使您能够轻松集成 IBM 系统安全性并提高应用程序的性能。 界面和高级 API 仅显示您委托给用户的功能和选项，从而将选定的基本管理权限扩展到现场管理员。

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确保强大的身份验证，通过集成加强用户控制，实现轻松管理。

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zSecure 命令验证器

通过对 RACF 命令的精细控制，强制大型机遵守策略。

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通过监控大型机的外部和内部安全威胁（包括警报）来减少安全风险管理的开销。

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为外部安全管理者 (ESM) 检测和报告大型机上的安全事件和漏洞。

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安全管理员

在 RACF 上添加一个用户友好的层，以帮助改进管理和报告。

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通过基于 Microsoft Windows 的 GUI 分散 RACF 管理，从而节省成本。

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结合虚拟机环境的审计和管理功能。

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