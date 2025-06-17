IBM zSecure

zSecure CICS Toolkit 使 CICS 应用程序能够使用 RACF 在数据库中设置访问策略。该 API 可帮助对 2000 多种资源进行访问授权管理检查，使您能够轻松集成 IBM 系统安全性并提高应用程序的性能。 界面和高级 API 仅显示您委托给用户的功能和选项，从而将选定的基本管理权限扩展到现场管理员。