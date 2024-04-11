使用 zSecure Admin，可以在 IBM RACF 中快速发现、分析和预防问题，以自动执行耗时的 IT 安全管理任务。还可以监控特权用户，以帮助确保正确删除旧帐户并适当整合产品。zSecure Admin 可以与 zSecure Audit 顺利整合，以执行端到端监控和修复。

zSecure Admin 可以使用单个应用程序接口管理多个系统。可以比较概要信息、高效地合并来自不同数据库的安全规则，或者重命名同一个数据库内的 ID。当合并来自不同数据库的概要信息时，zSecure Admin 会在生成命令之前执行全面的一致性检查并报告潜在的冲突，从而帮助减轻整合工作和合规性自动化的负担。

对于网络访问控制，zSecure Admin 能够报告概要信息和授权的实际使用情况，并将这些信息与当前 RACF 数据库中定义的信息相关联。这样可以突出显示生产中的概要信息和授权的使用情况、揭示用户与资源的关系，以及识别访问控制列表中未使用或废弃的概要信息和授权。