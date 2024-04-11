IBM z/VM 是一种高度安全且可调整的虚拟化技术，它适用于云基础架构以及运行关键应用程序。它支持 IBM Z 和 LinuxONE 服务器上的 Linux、z/OS、z/VSE 和 z/TPF 操作系统，并可在单个系统上托管数千个虚拟服务器。zSecure Manager for RACF z/VM 可简化虚拟机环境中固有的复杂安全管理和 IT 合规性问题。

借助 zSecure Manager for RACF z/VM，您可以在几秒钟内执行查询，并以很少的管理开销实施大规模更改。您可以识别 z/VM 操作系统上的 RACF 问题，例如定义丢失或不一致，从而在错误对安全性和合规性构成威胁之前进行修复或预防。您可以复制或移动用户、组、资源、应用程序或整个数据库，还可以重命名同一数据库中的 ID。每天按照自定义计划以电子邮件格式生成报告。此外，IBM zSecure Manager for RACF z/VM 提供了一个扩展框架，支持自动化和合规性验证。