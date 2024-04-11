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对于大型机，通过基于 Microsoft Windows 的界面简化管理
带蓝色圆点的背景
zSecure Visual 简化大型机安全管理

zSecure Visual 是一个基于 Microsoft Windows 的界面，有助于最大限度地减少对高度专业化的 IBM RACF 管理技能的需求。这使得服务和帮助台工作人员以及业务线安全管理员能够直接通过一个界面管理配置文件和数据集，而不必访问单独的 IBM Time Sharing Option/Interactive System Productivity Facility (TSO/ISPF) 屏幕。zSecure Visual 还支持设置权限限制来控制不同用户可以管理的配置文件和操作。

借助 zSecure Visual 中类似于电子表格的点击式界面，业务经理和审计员能够以只读格式快速查看有关工作人员和资源的重要信息，这有助于减少临时或定期分发报告的要求。
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优化资源

通过支持在部门层面而不是在公司层面执行正确的管理任务，将这些任务分散到各部门。

 降低运营成本

通过最少的培训处理日常任务，以降低安全开销，并直接通过 Microsoft Windows 界面简化管理。

 迅速识别安全威胁

支持业务经理和审计员快速查看有关工作人员和资源的重要威胁信息，而无需 RACF 管理技能。
zSecure Visual 关键功能
  • 使高级安全人员能够专注于高价值任务
  • 使用 Microsoft Windows 查看和管理配置文件
  • 通过访问控制列表 (ACL) 修改实现工作自动化并降低 IT 开销
  • 降低分散办公的 RACF 管理员的安全风险
  • 使业务用户能够快速识别安全威胁
  • 更好地了解您的个人资料和密码管理
我最近曾向我的经理表示，如果不得不削减成本，他可以拿走我的任何工具，但一定要留下 zSecure Suite。 Marcel Schmidt z/OS 专业大型机工程助理副总裁 Swiss Re
功能聚焦 使高级安全人员能够专注于高价值任务

最大限度地减少对高度专业化管理技能的需求，并利用分散办公的 RACF 管理员来减轻高级 IT 安全工作人员的负担。

 降低分散办公的 RACF 管理员的安全风险

提供有限的管理权限以帮助管理安全和隐私。服务中心帮助台工作人员或安全管理员仅查看他们可以管理的配置文件和操作。例如，可以重置密码（但没有其他权限）的帮助台工作人员将无法启动创建新用户的命令。此外，您无需向工作人员推出 TSO/ISPF 和 3270 会话，从而降低成本和工作量。

 使用 Microsoft Windows 查看和管理配置文件

使服务中心和帮助台工作人员以及业务线安全管理员能够直接通过用户友好型 Microsoft Windows 界面查看和管理配置文件和数据集，而不必访问单独的 IBM Time Sharing Option/Interactive System Productivity Facility (TSO/ISPF) 屏幕。只需最少的培训即可处理访问控制列表 (ACL) 修改、配置文件复制和删除以及密码更改和重置等任务，从而有助于降低 IT 开销。

 使业务用户能够快速识别安全威胁

借助 zSecure Visual 中类似于电子表格的点击式界面，业务经理和审计员能够以只读格式快速查看有关工作人员和资源的重要信息，这有助于减少临时或定期分发报告的要求。
技术细节 技术规范

zSecure V2.2.1 还更新了产品、应用程序和标准的时效性，包括：

  • CA ACF2 和 CA Top Secret
  • IBM MQ
  • IBM Integrated Cryptographic Service Facility (ICSF)
  • Windows 服务器
  • 支付卡行业数据安全标准 (PCI-DSS)
  • 国防信息系统局安全技术实施指南 (DISA STIG)
 软件要求

要求：受支持的 IBM z Systems® 服务器，能够支持 z®/OS V2.1 或更高版本。

  • IBM z/OS® V1R12
  • IBM z/OS V1R13
  • IBM z/OS V2R1
 硬件要求

受支持的 IBM z Systems 服务器，能够支持 z/OS V2.1 或更高版本。

  • 处理器：Z800（最低配置）；IBM System z9 或 z10 Enterprise Class (EC)（推荐）
  • 磁盘空间：300 MB（最小值）；450 MB（推荐值）
  • 内存：1 GB（最小值）；2 GB（推荐值）
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