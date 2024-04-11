zSecure Visual 是一个基于 Microsoft Windows 的界面，有助于最大限度地减少对高度专业化的 IBM RACF 管理技能的需求。这使得服务和帮助台工作人员以及业务线安全管理员能够直接通过一个界面管理配置文件和数据集，而不必访问单独的 IBM Time Sharing Option/Interactive System Productivity Facility (TSO/ISPF) 屏幕。zSecure Visual 还支持设置权限限制来控制不同用户可以管理的配置文件和操作。

借助 zSecure Visual 中类似于电子表格的点击式界面，业务经理和审计员能够以只读格式快速查看有关工作人员和资源的重要信息，这有助于减少临时或定期分发报告的要求。