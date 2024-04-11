zSecure Visual 是一个基于 Microsoft Windows 的界面，有助于最大限度地减少对高度专业化的 IBM RACF 管理技能的需求。这使得服务和帮助台工作人员以及业务线安全管理员能够直接通过一个界面管理配置文件和数据集，而不必访问单独的 IBM Time Sharing Option/Interactive System Productivity Facility (TSO/ISPF) 屏幕。zSecure Visual 还支持设置权限限制来控制不同用户可以管理的配置文件和操作。
借助 zSecure Visual 中类似于电子表格的点击式界面，业务经理和审计员能够以只读格式快速查看有关工作人员和资源的重要信息，这有助于减少临时或定期分发报告的要求。
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通过支持在部门层面而不是在公司层面执行正确的管理任务，将这些任务分散到各部门。
通过最少的培训处理日常任务，以降低安全开销，并直接通过 Microsoft Windows 界面简化管理。
支持业务经理和审计员快速查看有关工作人员和资源的重要威胁信息，而无需 RACF 管理技能。
最大限度地减少对高度专业化管理技能的需求，并利用分散办公的 RACF 管理员来减轻高级 IT 安全工作人员的负担。
提供有限的管理权限以帮助管理安全和隐私。服务中心帮助台工作人员或安全管理员仅查看他们可以管理的配置文件和操作。例如，可以重置密码（但没有其他权限）的帮助台工作人员将无法启动创建新用户的命令。此外，您无需向工作人员推出 TSO/ISPF 和 3270 会话，从而降低成本和工作量。
使服务中心和帮助台工作人员以及业务线安全管理员能够直接通过用户友好型 Microsoft Windows 界面查看和管理配置文件和数据集，而不必访问单独的 IBM Time Sharing Option/Interactive System Productivity Facility (TSO/ISPF) 屏幕。只需最少的培训即可处理访问控制列表 (ACL) 修改、配置文件复制和删除以及密码更改和重置等任务，从而有助于降低 IT 开销。
借助 zSecure Visual 中类似于电子表格的点击式界面，业务经理和审计员能够以只读格式快速查看有关工作人员和资源的重要信息，这有助于减少临时或定期分发报告的要求。
zSecure V2.2.1 还更新了产品、应用程序和标准的时效性，包括：
要求：受支持的 IBM z Systems® 服务器，能够支持 z®/OS V2.1 或更高版本。
受支持的 IBM z Systems 服务器，能够支持 z/OS V2.1 或更高版本。