V2.2.1 允许存储空间超过 2 GB 边界（“限值”），以便能够处理更多数据。请注意，使用更大的虚拟内存这一能力可能会对分页和实际存储需求产生影响。这样还可以为其他程序腾出低于限值的存储空间。当使用 z196 或更高型号时，会自动激活 64 位寻址，但可以选择将其恢复为 31 位寻址。可以在菜单选项 SE.0（“设置运行”）的第二个面板上选择要运行的程序。