zSecure CICS Toolkit 改进了 CICS 大型机事务处理功能：
zSecure CICS Toolkit 支持 CICS 应用程序使用 RACF 在数据库中设置访问策略。该 API 有助于超过 2,000 个资源进行访问授权管理检查，以便轻松集成 IBM 系统安全并提高应用程序的性能。
界面和高级 API 仅显示向用户委托的功能和选项，将选定的基本管理权限扩展到现场管理员，同时仍然保持对分散在各处的用户可以执行的命令类型的控制。
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应用程序程序员不需要了解 IBM RACF 数据库即可创建定制的授权管理应用程序
如果 Web 服务器上的应用程序与大型机上的 CICS 通信，CICS 可以使用其高级 API 功能来执行选定的 RACF 安全功能。
使用 API 可以定制屏幕，以满足特定安装的要求，并控制向分散办公的管理员显示的信息。
应用程序编程接口 (API) 有助于对超过 2,000 个资源进行访问检查，以便轻松地将应用程序的内部安全性替换为 IBM® Resource Access Control Facility (RACF®) 安全性，并通过高性能 zSecure™ 应用程序界面显著提高应用程序的性能。zSecure™ CICS Toolkit 还可以跨大多数资源类实施第三方资源检查。
zSecure CICS Toolkit 可以减轻 CICS 应用程序开发人员的维护编程和管理负担，帮助他们将精力集中在改进功能上。CICS Toolkit 支持 CICS 应用程序使用 RACF 设置直接从 RACF 数据库检索的访问策略，从而帮助分离职责，以便应用程序支持人员无法获得管理应用程序中权限和特权的授权。
使用 API 轻松定制 zSecure CICS Toolkit 屏幕，以满足特定安装的要求，并控制向分散办公的管理员显示的信息数量和类型。还可以定制 zSecure CICS Toolkit 支持的 RACF 命令。API 甚至允许授权应用程序验证其他用户的密码。屏幕将仅向本地管理员显示选定的选项和字段。
如果 Web 服务器上有一个与大型机上的 CICS 通信的应用程序，zSecure CICS Toolkit 中的高级 API 功能可以执行选定的 RACF 安全功能。功能包括根据 RACF 数据库验证在 Web 界面上输入的用户 ID 和密码，或使用 RACF 中的安全功能来控制 Web 服务器和 Web 应用程序。
本地管理员可以通过菜单快速发出命令，实现密码重置和添加用户等功能。借助 zSecure CICS Toolkit 菜单，用户能够留在 CICS 应用程序中向大型机发出安全命令。应用程序程序员无需了解 RACF 数据库或其布局即可创建定制的 RACF 安全管理应用程序，从而缩短实现价值的时间。
V2.2.1 允许存储空间超过 2 GB 边界（“限值”），以便能够处理更多数据。请注意，使用更大的虚拟内存这一能力可能会对分页和实际存储需求产生影响。这样还可以为其他程序腾出低于限值的存储空间。当使用 z196 或更高型号时，会自动激活 64 位寻址，但可以选择将其恢复为 31 位寻址。可以在菜单选项 SE.0（“设置运行”）的第二个面板上选择要运行的程序。