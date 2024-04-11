无论是 IBM DB2、Linux on IBM z Systems 还是支持的任何数据库，zSecure Alert 都能结合来自活动配置参数的威胁知识库来识别和保护操作系统。通过将实时活动与最近的访问模式进行比较，zSecure Alert 可以发现并报告多种类型的攻击和配置威胁，包括不当登录或特权登录和失败的登录尝试、违反安全策略的更改、添加或移除系统权限、UNIX 子系统上的可疑活动、与数据访问和特权用户/组活动相关的敏感数据资源信息，甚至已断开的 zSecure Server 连接。

使用 CARLa 审计和报告语言（CARLa Auditing and Reporting Language，CARLa），可以自定义向电子邮件、手机和寻呼机以及中央安全或网络管理控制台发送的警报报告。甚至可以使用 zSecure Audit 展示对行业安全法规的遵从性。zSecure Alert 还提供了有关在检测到威胁时采取哪些对策的指导。借助该产品，可以使用 IBM zSecure Admin 来预定义和自定义对策，例如在发生特定安全事件时立即撤销用户或者关闭应用程序。