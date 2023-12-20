EDI 代表电子数据交换，是以标准格式在公司间进行的业务文档通信。 简而言之，EDI 就是一种标准的电子格式，它取代了采购单或发票之类的纸质文档。 通过自动执行基于纸张的事务，企业可以节省时间，并消除人工处理所导致的代价高昂的错误。

在 EDI 事务中，信息直接从一个企业中的计算机应用移至另一个企业中的计算机应用。 EDI 标准以文档格式定义了信息的位置和顺序。 利用这种自动化功能，人们可以快速共享数据，而不是像使用纸质文档或其他方法那样不得不耗费几个小时、几天乃至几周时间。

如今，许多行业都使用 EDI 集成来共享一系列文档类型，包括采购单、发票、询价单和贷款申请等。 在大多数情况下，这些组织是贸易伙伴，他们作为供应链和企业到企业 (B2B) 网络的成员，频繁交易货物和服务。