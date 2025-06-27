什么是软件定义汽车？

软件定义汽车是汽车产业的下一阶段演进。传统上，车辆功能与物理组件和嵌入式系统绑定，灵活性有限。相反，SDV 依赖于集中式计算平台和模块化软件架构。这些系统允许无线 (OTA) 更新，汽车制造商可以通过软件提供新功能、更新以及性能和安全增强功能，通常是远程的。

这种现代化使 SDV 可以在购买后不断发展，就像智能手机一样。车辆可能仅通过车辆软件更新就能获得更好的导航、更高的能源效率甚至增强的驾驶模式，而无需前往经销商处。这些功能还允许车主个性化其车辆并按需订阅功能／能力，从高级驾驶辅助系统到车载娱乐升级。

IBM 研究预测，到 2030 年，所有与车辆相关的创新中，90% 的创新预计将由软件组成。

这一转型的一个关键部分是减少或消除许多独立的电子控制单元（ECU）。ECU 是传统上控制单个车辆功能的小型计算机，例如制动、发动机正时或气候控制。几十年来，汽车制造商增加了更多 ECU 来支持新功能。有些车辆有超过 100 个这样的装置。

如今，许多计算机被更少、功能更强大的中央计算机所取代，这些计算机可以同时管理多个系统。这降低了复杂性，并使车辆系统更顺畅地协同工作。它还支持自动驾驶、预测性维护和云服务实时数据集成等创新。