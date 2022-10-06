汽车原始设备制造商 (OEM) 和供应商面临着重重挑战，一方面需要开发日益复杂的产品，另一方面要缩短周期时间、提高质量并提供新功能。

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 是一个集成的产品组合，由系统和软件工程管理工具构成，旨在为应对这些挑战奠定理想的基础。该产品组合可以帮助管理从早期设计到最终车辆检验和认证的开发工作。它还有助于遵循各项标准（例如 Automotive SPICE (ASPICE)、ISO-26262、SOTIF、ISO/SAE 21434 和 WP.29）中概述的汽车合规和监管要求。

