汽车原始设备制造商 (OEM) 和供应商面临着重重挑战，一方面需要开发日益复杂的产品，另一方面要缩短周期时间、提高质量并提供新功能。
IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 是一个集成的产品组合，由系统和软件工程管理工具构成，旨在为应对这些挑战奠定理想的基础。该产品组合可以帮助管理从早期设计到最终车辆检验和认证的开发工作。它还有助于遵循各项标准（例如 Automotive SPICE (ASPICE)、ISO-26262、SOTIF、ISO/SAE 21434 和 WP.29）中概述的汽车合规和监管要求。
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通过将需求与设计模型、测试和工作流程相关联，提供跨开发团队的可见性，从而提高质量并缩短上市时间。
开发软件以及车辆软件、电气元件和电子设备的可执行逻辑架构，以便支持这些领域的功能分配。
开发和管理支持 MIL、SIL、HIL 的测试用例，包括与需求、测试平台和测试结果相关联的自动测试生成。
通过重用设计、功能和架构，降低成本并提高生产力。在产品线内和跨产品线创建并管理产品变体和版本。
借助敏捷流程加速部署，同时获得实现关键里程碑的信心。在单个项目中使用敏捷 (SaFe) 或瀑布式流程。
使用集成模板、流程和报告以符合各项标准和法律法规，减少审计时间，降低成本，并且支持 ASPICE、ISO-26262、SOTIF、ISO-21434 和 WP.29。