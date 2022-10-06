主页 业务自动化 ELM IBM Engineering Lifecycle Management：汽车
系统工程的数字化转型为汽车行业带来竞争优势
如何解决复杂性 预约实时演示
两排白色车辆的俯视图
概述

汽车原始设备制造商 (OEM) 和供应商面临着重重挑战，一方面需要开发日益复杂的产品，另一方面要缩短周期时间、提高质量并提供新功能。

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 是一个集成的产品组合，由系统和软件工程管理工具构成，旨在为应对这些挑战奠定理想的基础。该产品组合可以帮助管理从早期设计到最终车辆检验和认证的开发工作。它还有助于遵循各项标准（例如 Automotive SPICE (ASPICE)、ISO-26262、SOTIF、ISO/SAE 21434 和 WP.29）中概述的汽车合规和监管要求。
电动汽车弹性工程与设计

阅读 IDC 关于电动汽车的观点
确保符合质量和安全标准
优势
全面的开发生命周期可见性

通过将需求与设计模型、测试和工作流程相关联，提供跨开发团队的可见性，从而提高质量并缩短上市时间。

 电气工程和软件设计

开发软件以及车辆软件、电气元件和电子设备的可执行逻辑架构，以便支持这些领域的功能分配。

 检验和认证

开发和管理支持 MIL、SIL、HIL 的测试用例，包括与需求、测试平台和测试结果相关联的自动测试生成。

 战略性重用

通过重用设计、功能和架构，降低成本并提高生产力。在产品线内和跨产品线创建并管理产品变体和版本。

 敏捷方法

借助敏捷流程加速部署，同时获得实现关键里程碑的信心。在单个项目中使用敏捷 (SaFe) 或瀑布式流程。

 经过整合的合规流程

使用集成模板、流程和报告以符合各项标准和法律法规，减少审计时间，降低成本，并且支持 ASPICE、ISO-26262、SOTIF、ISO-21434 和 WP.29。
自动化 更轻松地采用 AUTOSAR 规范 充分利用从 SysML 和 UML 模型到 AUTOSAR 可部署代码的完全自动化。 阅读更多
合规性 ASPICE 合规性 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 产品组合可帮助您克服汽车标准（如 ASPICE）合规性方面的挑战和困难。 阅读更多

成功案例

应对汽车行业的未来挑战

零部件制造商 Bury 正在加速转型。作为各大汽车品牌的核心供应商，原始设备制造商 (OEM) 肩负着启动可持续性汽车开发的使命，在满足客户期望的同时，还要不断提升制造水平，实现端到端的可持续发展。

 阅读成功案例 通过统一策略简化产品

Lumen Freedom 利用 IBM 的需求解决方案解决需求激增和复杂性问题。

 阅读成功案例
后续步骤

开始使用产品导览或者预约 IBM 专家咨询，以了解您的组织如何利用 Engineering Lifecycle Management 扩展规模、提高数据透明度以及实现合规性和自动化。

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