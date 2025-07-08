生成式 AI 对汽车产业非常重要，因为它从根本上契合了汽车行业向软件驱动、以客户为中心的生态系统的转型。

随着行业从机械工程转向以数字化和数据为主导的运营，生成式 AI 发挥着越来越大的作用。它已成为帮助企业加快行动的战略引擎。它还支持更深层次的个性化，并从日益复杂的系统中解锁价值。人工智能通过加速从代码生成到模拟的所有内容来帮助管理这种复杂性。

例如，麦肯锡发现，将生成式 AI 集成到开发环境中可以将花在编写、翻译和记录等编码任务上的时间缩短多达 40%。 1 这使企业能够有效地扩大其数字化雄心，并在速度、成本和创新方面获得竞争优势。

生成式 AI 正在帮助重塑汽车 — 不仅仅是将其作为一种产品，而是将其作为一种服务和一种体验。电动汽车、自动驾驶汽车和连通性正在改变移动性的含义。生成式 AI 使汽车制造商能够快速适应。它支持个性化的车内体验、缩短设计周期以及更智能、人性化的客户支持，而这一切均由 AI 技术的快速进步所驱动。几年前，这种实时适应几乎不可能规模化。

在这种情况下，生成式 AI 不仅仅是一种工具，它是一种力量倍增器。生成式 AI 让传统车企更有能力应对技术原生的新势力。它还为初创企业提供了一种用更少的资本进入汽车领域的方式。随着行业转向软件，生成式 AI 变得至关重要。它支持竞争力，帮助满足不断增长的客户期望，并促进新车辆和商业模式的创建。

领先的供应商正在支持这一转变。例如， Microsoft 正在大力投资汽车 NLP 和 LLM 工具。AWS 正在与 BMW 和 Toyota 合作开发互联汽车平台和语音助手。Alphabet 的 Android Automotive OS 包括 Google Assistant 整合，用于语音控制的信息娱乐和导航。