梅赛德斯-奔驰的母公司戴姆勒股份公司的工程师预计，下一个巨大飞跃的方向可能是能量密度更高的电池技术——很可能是锂硫 (Li-S) 电池。梅赛德斯-奔驰北美研发中心的硅谷创新管理总监 Benjamin Boeser 表示，开发和完善这些假想中的电池可以“释放数十亿美元的商机”。但从绘图板到商业上可行的锂硫电池，本质上是一项庞大的化学实验——一项可能消耗多年时间、金钱、工程专业知识的研究计划。

理想情况下，在计算机上模拟众多分子特性和行为，在开始制作物理原型之前，探索和分析有希望的选择，是更有明智的做法。但有一个问题。即使对于像咖啡因这样的简单分子（一种由碳、氢、氮、氧组成的、深受人类喜爱的能量激活剂），分子中的量子态数量，以及四种基本元素系统之间相互作用的电子数量，也可能是巨大的。

创建单个咖啡因模拟，可能会压垮任何经典计算机的内存和计算能力，甚至是当今最强大的、充满房间的超级计算机。分子及其环境越大、越复杂，这个过程就越具有挑战性。