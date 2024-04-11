使用敏捷解决方案 IBM ELM 汽车合规性简化工程，帮助您削减成本并实现合规性（Automotive SPICE、ISO-26262、UNECE WP.29/R155、ISO/SAE 21434）
IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 汽车合规性是一款解决方案，可帮助您轻松地为汽车行业定制 IBM ELM。IBM ELM 可让您简化对最先进工程实践的遵守并从中获取价值，例如 Automotive SPICE、ISO-26262、UNECE WP.29/R155 和 ISO/SAE 21434。
观看此介绍视频，在不到五分钟的时间内了解 IBM ELM 汽车合规性。
IBM ELM 汽车合规性基于生命周期数据模型构建，旨在通过要求、测试和系统设计以及管理和支持流程提供可跟踪性。
更快地对变化做出反应，并了解如何在受监管的环境中有效应用敏捷方法。IBM ELM Automotive Compliance 支持 SAFe® 5.0。
通过获得项目的端到端视图来创建透明度。检测工程数据和项目管理中的异常。
IBM ELM Automotive Compliance 包含模板和工具包，可帮助自动化和简化 Automotive SPICE、ISO-26262、UNECE WP.29/R155 和 ISO/SAE 21434 合规流程。
了解如何对系统架构和系统行为进行建模。依靠最佳实践配置文件，开启成功的 MBSE 之旅。
IBM 为您提供了极简、精益的定制服务，您可以而且应该对其进行扩展。该软件包是与 IBM Services® 和 IBM 业务合作伙伴更高效合作的良好起点。
风险评估是安全和网络安全概念阶段的重要组成部分。IBM ELM 汽车合规性支持广泛使用的风险评估方法即危害分析和风险评估 (HARA) 以及威胁分析和风险评估 (TARA)，并明确支持：
对于评估，您需要工程数据的可靠的端到端视图。因此，IBM ELM Automotive Compliance 包括一套全面的报告。实现上游和下游的可追溯性：
流程审核的一个重要部分是监控流程中的异常并对其做出反应的能力。IBM ELM Automotive Compliance 包括小工具和报告，可让您对以下内容进行实时概览：
为合规工作流程设置工程工具是一场马拉松。必须了解流程和工具的限制，必须考虑可扩展性，当然，最终结果必须易于用户使用。我们准备为您提供：
预定义的敏捷流程，依赖于 SAFe 已建立的敏捷实践，使您能够规模化使用敏捷方法。流程内容将敏捷方法映射到工程 V 模型。该产品包含：
在 Automotive SPICE 评估期间，需要回答问题以了解项目满足了哪些 Automotive SPICE 基本实践。在流程内容中准备好这些问题的答案，以便您确切地知道为何需要以及如何使用哪种 Automotive SPICE 基础实践来实现合规性证明。
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需求管理工具，提供更智能的方式来定义、跟踪、分析和管理需求。
使用这种协作和多用途的软件开发工具时，团队合作推进会非常顺利。
开发团队需要全面的测试规划、测试构建和测试工件管理，并在该产品中实现这三项功能。
了解有关 IBM Engineering 如何支持 Scaled Agile Framework 的更多信息。