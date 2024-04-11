主页 业务自动化 ELM Automotive Compliance IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 汽车合规性

使用敏捷解决方案 IBM ELM 汽车合规性简化工程，帮助您削减成本并实现合规性（Automotive SPICE、ISO-26262、UNECE WP.29/R155、ISO/SAE 21434）

什么是 IBM® ELM 汽车合规性？

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 汽车合规性是一款解决方案，可帮助您轻松地为汽车行业定制 IBM ELM。IBM ELM 可让您简化对最先进工程实践的遵守并从中获取价值，例如 Automotive SPICE、ISO-26262、UNECE WP.29/R155 和 ISO/SAE 21434。

观看此介绍视频，在不到五分钟的时间内了解 IBM ELM 汽车合规性。
优势
综合数据模型

IBM ELM 汽车合规性基于生命周期数据模型构建，旨在通过要求、测试和系统设计以及管理和支持流程提供可跟踪性。

 内置敏捷性

更快地对变化做出反应，并了解如何在受监管的环境中有效应用敏捷方法。IBM ELM Automotive Compliance 支持 SAFe® 5.0。

 开箱即用的报告

通过获得项目的端到端视图来创建透明度。检测工程数据和项目管理中的异常。

 合规专家内容

IBM ELM Automotive Compliance 包含模板和工具包，可帮助自动化和简化 Automotive SPICE、ISO-26262、UNECE WP.29/R155 和 ISO/SAE 21434 合规流程。

 开始您的 MBSE 之旅

了解如何对系统架构和系统行为进行建模。依靠最佳实践配置文件，开启成功的 MBSE 之旅。

 可定制和可扩展

IBM 为您提供了极简、精益的定制服务，您可以而且应该对其进行扩展。该软件包是与 IBM Services® 和 IBM 业务合作伙伴更高效合作的良好起点。
主要功能
  • 预定义的流程以及相应的工作流程和报告，以符合 IBM 工具的工作要求
  • 在支持行业最佳实践的预定义结构中捕获和管理需求
  • 在支持行业最佳实践的预定义结构中捕获和管理测试用例
  • 规划和跟踪预定义工作项的任务、风险、变更请求和问题
深入了解 IBM ELM 汽车合规性
针对安全和网络安全的系统风险评估

风险评估是安全和网络安全概念阶段的重要组成部分。IBM ELM 汽车合规性支持广泛使用的风险评估方法即危害分析和风险评估 (HARA) 以及威胁分析和风险评估 (TARA)，并明确支持：

  • 捕获 ISO 26262 要求的安全要素，例如项目定义、危险事件、安全目标和安全要求
  • 根据 HARA 的严重性、暴露度和可控性变量计算汽车安全完整性等级 (ASIL)
  • 识别威胁场景和损害场景，作为 TARA 的一部分
  • 使用攻击路径可行性和损害场景的总体影响自动计算风险值，帮助确定 TARA 期间的风险
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可跟踪性和一致性监控

对于评估，您需要工程数据的可靠的端到端视图。因此，IBM ELM Automotive Compliance 包括一套全面的报告。实现上游和下游的可追溯性：

  • 要求
  • 架构和详细设计
  • 测试用例和计划
里程碑交付的透明度

流程审核的一个重要部分是监控流程中的异常并对其做出反应的能力。IBM ELM Automotive Compliance 包括小工具和报告，可让您对以下内容进行实时概览：

  • 有关价值交付和项目状态的速度和进度
  • 提供审查、变更请求和风险概述的报告
  • 问题解决趋势报告，预测发布质量
  • 显示流程异常并使您能够做出反应的报告
设计和协作模板

为合规工作流程设置工程工具是一场马拉松。必须了解流程和工具的限制，必须考虑可扩展性，当然，最终结果必须易于用户使用。我们准备为您提供：

  • 用于变更请求、风险和审查的预配置表单
  • 用于要求、测试和架构的预配置模板
  • 预配置类型可捕获 Automotive SPICE 所需的所有信息
  • 预配置的视图和报告，用于管理可追溯性和一致性
汽车领域的敏捷流程

预定义的敏捷流程，依赖于 SAFe 已建立的敏捷实践，使您能够规模化使用敏捷方法。流程内容将敏捷方法映射到工程 V 模型。该产品包含：

  • 所有相关流程组的一个登录页面
  • 每个流程组的解决方案内容的详细概述页面
  • 流程步骤、角色和工作产品描述
  • 跨域链接和数据模型，同时考虑了流程活动
全面的标准映射

在 Automotive SPICE 评估期间，需要回答问题以了解项目满足了哪些 Automotive SPICE 基本实践。在流程内容中准备好这些问题的答案，以便您确切地知道为何需要以及如何使用哪种 Automotive SPICE 基础实践来实现合规性证明。

  • 包括基本实践与解决方案内容的详细映射
  • 了解哪些功能和工件可以帮助您实现合规
与 ASPICE 一起前进
了解如何使用 IBM ELM 软件遵守汽车行业标准并加快上市时间。 查看交互式资料
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