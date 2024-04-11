IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 汽车合规性是一款解决方案，可帮助您轻松地为汽车行业定制 IBM ELM。IBM ELM 可让您简化对最先进工程实践的遵守并从中获取价值，例如 Automotive SPICE、ISO-26262、UNECE WP.29/R155 和 ISO/SAE 21434。

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