标签

单租户云与多租户云：了解各自的价值

云迁移规划图示

当您的组织开始或扩展其云之旅时，需要考虑的选项之一是是使用单租户（专用）还是多租户（共享）云架构。

每个选项都有其自身的优点和缺点，我们将在本文中加以阐述。

单租户模式的优势包括更高的管理控制权和更强的隔离性。多租户模式的优势则包括成本效益高的启动方式、快速的扩展能力以及管理和维护工作的转移。

此外还有一个额外优势：如果您的组织正将 VMware 上的应用和工作负载迁移到公有云混合云环境，您无需在两者中二选一！您可以根据对业务最有利的方式，为每个应用和工作负载做出选择，从而实现最佳的灵活性与敏捷性。

 

将 VMware 迁移到云

越来越多企业领导者要求 IT 团队转向云优先甚至纯云的场景。这通常关乎敏捷性、云经济学以及响应员工和客户需求这些基本的业务问题。

对于任何已部署 VMware 的企业来说，迈向云端的第一步就是将虚拟机 (VM)迁移到云端。其理念是利用跨云和本地部署的一致工具和技术，将现有的 VMware 工作量扩展到云端。

如果部署得当，这种模式会带来诸多优势。它使 IT 团队能够执行以下操作：

  • 按照自身节奏将任务关键型应用程序迁移到云端。
  • 使用通用平台对 应用程序进行现代化 ，并添加 云原生 能力 ，如 容器 微服务
  • 在继续利用现有本地硬件和软件投资价值的同时，转向运营支出定价模式。
  • 利用已有的治理、安全和合规实践与政策，最大限度地降低风险。
  • 利用自动化、人工智能及其他工具来降低复杂性、加速部署，并为构建云堆栈提供交钥匙流程。
单租户与多租户

采用共享的多租户云模式的主要益处在于节约成本。借助像 IBM Cloud for VMware Solutions Shared（IC4V Shared） 这样的解决方案，IT 团队可以根据自身需要的灵活性和扩展性将其虚拟机扩展到云端。在此过程中，他们可以选择按需或预留定价模式，只需为消耗的资源付费。

多租户云模式的另一个优势是迁移快速且顺畅。IT 部门借助自助服务控制台，可以在几分钟内将 VMware 虚拟机迁移到云中，从而轻松快速地扩大或缩小容量，以最大限度地提高成本效益。借助基于消耗的云模式，许多 IT 团队发现，多租户模型在设置 灾难恢复 站点或为快速运转的 DevOps 和软件开发团队提供云资源方面尤其有效。

专用单租户模式的主要优势在于使 IT 部门能够保留对各项活动的控制权，例如管理更新、补丁以及其他直至虚拟机管理程序级别的活动。正如 TechTarget 所指出，专用云“特别适合资源密集型工作量”，并且“旨在减少组织的停机时间和成本，同时提高灵活性和性能。”在带宽和存储空间等功能方面，IT部门也拥有更多自定义选项。

选择适宜的解决方案

对于将 VMware 工作量和应用程序迁移到云的 IT 团队来说，新的现实情况是他们不必在多租户或单租户环境之间做出选择，他们可以根据自己和组织的需求同时利用两者。关键是要利用现有的 VMware 环境以及他们已经投资的所有知识和工具。

如何选择适宜的解决方案？首先要选择一个能通过各种部署和定价模式，灵活提供多租户或单租户云架构的云提供商。
IBM® Cloud：AI 就绪、安全、混合式设计。专为监管最为严格行业设计的企业云平台,可提供高弹性、高性能、安全且合规的云服务。

 深入了解云解决方案 获取更多信息