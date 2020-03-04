每个选项都有其自身的优点和缺点，我们将在本文中加以阐述。

单租户模式的优势包括更高的管理控制权和更强的隔离性。多租户模式的优势则包括成本效益高的启动方式、快速的扩展能力以及管理和维护工作的转移。

此外还有一个额外优势：如果您的组织正将 VMware 上的应用和工作负载迁移到公有云或混合云环境，您无需在两者中二选一！您可以根据对业务最有利的方式，为每个应用和工作负载做出选择，从而实现最佳的灵活性与敏捷性。