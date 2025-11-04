业务运营 业务自动化 分析 人工智能

什么是销售加速？

出版 04 十一月 2025
销售团队讨论战略

作者

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

销售加速的定义

销售加速使用工具、数据和战略来帮助销售团队更快地通过销售渠道移动潜在客户，提高转化率并增加收入。

它专注于通过更好的协调、自动化和用户参与，优化从开发潜在客户到交易完成的整个销售引擎。这有助于确保每个阶段都能以更快的速度、更小的摩擦和更高的一致性运行。

目标是缩短销售周期并提高销售运营的效率，以推动增长。在 B2B 销售中，购买决策涉及多个利益相关者和较长的周期，加速战略有助于保持势头并提高转化率。

当三种力量共同作用时，就会产生真正的加速：

  • 技术：提供数据驱动的洞察分析和销售自动化

  • 流程：创建结构和一致性 

  • 人才：拥有判断力、创造力和敏捷度的人员。

这些因素各自发挥着不同的作用，帮助组织更快、更智能、更有效地进行销售。各组织可将加速工作的重点放在其中任何一个方面，也可将所有三个方面都放在一起，以采取更全面的方法。

销售加速还强调营销与销售之间的协调。当市场营销产生合格的潜在客户，而销售团队通过量身定制的信息迅速做出反应时，转化率就会提高。这种协调有助于确保资源用于最有前景的机会，并确保信息传递的一致性。

销售加速的另一个重要维度是销售速度，这是衡量潜在客户转化速度、赢得交易的频率以及交易规模的指标。要加快销售职能的发展，就必须改善上述各项因素，从而共同推动更快、更可预测的收入增长。

从本质上讲，销售加速就是创造势头。它融合了洞察分析、技术和协作，帮助团队更有效地与潜在客户互动，并以更快的速度和更高的精度从首次接触移动到达成交易。这需要持续的衡量、持续的改进、对培训的投入以及正确的技术。如果做得好，就能打造一个更灵活、更高效、更协调的销售组织，一个能够适应不断变化的市场和买家期望的组织。

为什么销售加速很重要

客户可以比较产品、阅读评论并比以往更快地做出决定。如果销售团队跟不上步伐，就会错失良机。销售加速之所以重要，是因为它有助于企业在买家行动迅速、期望快速、个性化响应的市场中竞争。它为团队提供工具、流程和洞察分析，以便在合适的时间以合适的信息与潜在客户互动，从而防止潜在客户流失，并推动交易顺利进行。

在维持稳定的收入方面也发挥着至关重要的作用。销售团队经常面临资源有限却要完成不断增长的销售目标的压力。如果没有加速战略，他们的工作可能会变得低效。通过简化工作流和提高渠道可见性，销售加速可以帮助团队将精力集中在最有价值的机会上。随着时间的推移，这一重点将转化为更可预测的结果和更稳定的收入增长。

销售加速还能使营销团队、销售团队和客户成功团队围绕共享数据和清晰沟通达成一致。当每个人都从相同的客户旅程视角出发时，就能更容易发现哪些做法有效，并根据需要进行调整，从而为目标受众提供更好的购买体验。这种统一方法可以提高交易速度，并与客户建立更牢固的客户关系。

销售加速将销售从一个被动的过程转变为一个为现代买家打造的主动系统。它为团队提供结构、速度和洞察分析，使其能够在更高的层次上执行，并帮助成熟企业和初创公司充满信心地竞争和发展。

AI 学院

面向企业的生成式 AI 的兴起

了解生成式 AI 的历史兴起及其对企业的意义。
转到视频集

销售加速的类型

销售加速可以采取多种形式，具体取决于公司的目标、团队结构和市场进入 (GTM) 战略。真正的加速来自于技术、流程和人员的平衡。每种技术、每道流程和每名人员都涉及销售绩效提升的不同部分。当这三个要素协同运作时，它们就会创建一个高效、数据知情和以人为本的销售组织。

基于技术的销售加速

基于技术的销售加速侧重于利用自动化、数据和人工智能 (AI) 来提高速度、准确性和可见性。它允许团队跟踪参与度、确定机会的优先级并实时做出数据驱动的决策。通过减少人工操作和呈现关键洞察分析，技术使销售专业人员能够更加专注于关系建立和战略，而不是管理。例如：

  • 潜在客户评分利用数据模型和预测性分析，根据潜在客户的转化可能性对其进行排名

  • 潜在客户路由根据地区、专业知识或工作量，自动将新的潜在客户分配给合适的销售人员

  • 市场研究：利用数字工具和分析收集有关客户、竞争对手和购买模式的洞察分析

基于流程的销售加速

基于流程的加速侧重于创建一致、可重复的工作流，从而有效地通过渠道传递机会。这关系到如何定义潜在客户的资格、何时跟进以及团队之间如何交接。结构良好的流程可以消除瓶颈，使绩效更容易衡量，并随时间推移而不断改进。例如：

  • 潜在客户资格认定为潜在客户何时以及如何通过每个销售阶段建立明确的、有据可查的标准

  • 渠道优化持续优化销售环节，消除延误，加快从潜在客户到最终成交的转化速度

  • 销售手册：创建分步指南，规范消息收发、后续跟进和决策点

以人为本的销售加速

即使是最好的工具和流程，也需要有能力的人员来执行。以人为本的加速侧重于增强销售专业人员的技能、信心和动力，使他们能够发挥出最佳水平。这种方法强调销售培训、指导和支持，以提高个人和团队的性能。销售经理通过监控 KPI、提供反馈以及使工作与业务目标保持一致，发挥着关键作用。例如：

  • 销售支持和准备计划：为销售代表提供最新的内容、工具、模板和知识，以有效地吸引买家

  • 指导和绩效管理：利用现实世界的反馈和销售分析来解决技能差距并加强最佳实践。正如 Hubspot 的 Mark Roberge 强调的那样，基于数据和可衡量结果的持续指导，是建立可扩展、高绩效销售团队的最有效方法之一。1

  • 入职培训通过结构化培训、导师指导和基于角色的学习，帮助新员工快速上手

用于销售加速的工具和技术

销售加速很大程度上依赖于技术来简化任务、指导决策和个性化用户参与。现代销售组织依赖于互联销售加速平台（集成客户关系管理 (CRM)、自动化、分析和 AI）来支持销售流程的每个阶段。

人工智能 (AI)

AI 已成为许多销售加速战略背后的核心力量。81% 的销售团队表示，他们目前正在使用 AI。2它提高了整个销售流程的速度、准确性和个性化程度 — 从识别理想客户到指导销售代表。不同类型的 AI 发挥着独特但互补的作用。这些 AI 功能共同加速了销售周期的每个阶段。

  • agentic AI 充当主动型虚拟销售助手，可独立处理数据输入、调度和基础研究等管理任务。这些智能体可以研究潜在客户、安排会议、发送跟进电子邮件并进行早期阶段的对话。通过处理这些重复性或时间敏感的活动，agentic AI 可以让销售专业人员专注于建立关系。

  • 生成式 AI 可大规模创建个性化销售内容，包括根据每个买家的语气和兴趣量身定制的电子邮件、提案和对话脚本。它还通过为销售代表生成培训材料、交互式模拟和真实的练习场景来改变销售实施方式。它可以让团队完善沟通技巧并提高绩效，而无需持续进行实际指导。

  • 自然语言处理 (NLP) 工具分析书面和口头的互动，以衡量情感、意图和参与度。它们帮助销售代表了解客户对产品或推销的感受，从而实现更感同身受、更有说服力的沟通。NLP 还用于 AI 驱动的指导系统，该系统可评估通话录音，以查明优势或错失的机会，从而加快技能开发速度、提高用户参与。

  • 预测性 AI 使用数据分析和机器学习来改善潜在客户开发、资格认证和销售预测。平均而言，使用 AI 进行潜在客户开发和潜在客户评分的销售主管预计收入增长将提高 25%。3它评估历史销售数据、互动模式和公司概况信息，对销售线索进行评分，并确定哪些潜在客户最有可能转化。预测性 AI 还可以预测收入结果，突出显示风险交易，并帮助销售主管更有效地分配时间和资源。

CRM 系统

CRM 系统仍然是管理客户数据、跟踪渠道活动和保持整个销售流程可见性的中心枢纽。Salesforce 和 HubSpot 等平台现已集成 AI 功能，可以预测交易结果、建议下一步行动，以及根据通信数据自动更新记录。到 2026 年，85% 的高管认为他们的员工将通过 AI 智能体的建议做出实时数据驱动的决策。3

这些系统还可以与营销自动化工具无缝连接，以同步潜在客户状态、培育序列并简化营销和销售之间的交接。总之，这些集成可以让团队井然有序、协调一致，并专注于销售工作而不是行政工作。

销售自动化工具

这些工具简化了重复性任务，例如发送跟进电子邮件、筛选潜在客户或安排会议。自动化可确保持续、快速地联系潜在客户，帮助团队保持发展势头。与 AI 结合使用时，这些工具还可以通过分析买家的行为、语气或偏好来推荐最有效的信息和时机，从而实现个性化推广。

销售参与平台

销售互动平台通过在一个地方管理多渠道沟通（电子邮件、聊天、电话、社交媒体（例如 LinkedIn）甚至陌生拜访），将自动化提升到了一个新的高度。这些平台通常与 CRM 和分析工具集成，使销售代表能够跟踪客户的反馈和互动模式。

AI 增强型互动系统可以优先联系潜在客户，并生成定制化的推广内容。在谈及建立关系时，销售专业人员通常会将 AI 驱动的通信与人际交往相结合，以促进信任。销售团队预计，到 2026 年，净推荐值 (NPS) 将从 2024 年的 16% 提高到 51%，这主要得益于 AI 驱动的参与和支持。3

数据分析和商业智能 (BI) 工具

数据分析和 BI 工具将性能数据转化为切实可行的洞察。预测性分析可以突出趋势、预测结果，并揭示哪些活动最能有效提高转化率。这些洞察分析能够帮助销售领导者做出更明智、更基于事实的决策。

销售指导和启用平台

这些平台利用 AI 审查销售电话、评估销售代表处理异议的能力并推荐有针对性的指导。生成式 AI 可以构建训练模拟或对话角色扮演，让销售代表在安全的环境中练习真实场景。这种持续的反馈循环能够加快技能发展。

销售加速的优势

销售加速带来了广泛的优势，而不仅仅是更快地完成交易。与传统的销售方式相比，人工任务和互不关联的工具会延缓销售进度，而加速技术创造了一个精简的、数据驱动的环境，提供了一条更高效、更可预测的增长之路。其他优势包括：

更好的客户体验：更快的响应速度、个性化的沟通和知情的互动有助于与客户建立关系。让潜在客户感到被理解和重视，从而提高信任度和忠诚度。

持续提升绩效：销售加速工具和分析突出哪些有效，哪些无效。团队可以利用这些洞察分析进行持续指导、技能开发和战略完善。

更快的销售周期：销售加速缩短了从首次接触到完成交易所需的时间。通过简化流程，团队可以在更短的时间内完成更多交易，并保持更强劲的渠道势头。

更高的转化率：凭借更好的数据、有针对性的推广和一致的跟进，销售团队可以更有效地吸引潜在客户。这种精确度可以带来更高的赢单率和更大的回报。

提高销售效率：自动化工具和完善的流程减少了重复性任务和行政工作。销售代表将更多时间用于销售，减少数据管理时间，从而提高整体生产力和士气。

加强团队间的协调：营销、销售和客户成功团队共享相同的数据和目标时，运作效率会更高。这种一致性可确保整个客户旅程中一致的消息传递和更顺畅的交接。

如何制定销售加速战略

制定强有力的销售加速战略意味着制定一个计划，将人员、流程和技术协调起来，以更快、更有效地推进交易。这不仅仅是采用新工具的问题，而是设计支持整个销售组织的速度、精度和一致性的系统。

定义明确目标

首先设定可衡量的目标，例如缩短销售周期、提高成交率或提高预测准确率。GTM 领导者和销售经理还应该确定 KPI，以跟踪销售代表如何有效吸引决策者、沟通定价以及通过销售漏斗吸引潜在客户。

绘制当前销售流程图

检查销售漏斗的每个阶段，找出瓶颈、冗余以及营销和销售之间的不一致。了解摩擦产生的原因，有助于您锁定最能从加速中获益的领域。

选择合适的工具和技术

利用集成良好的 CRM、自动化工具和分析平台构建您的基础。添加 AI 驱动的潜在客户评分、个性化和预测功能，即可提高决策的效率和准确性。

调整并增强员工的能力

投资于培训、指导和清晰的沟通，以便销售代表了解如何有效地使用工具并与您的整体战略保持一致。强有力的销售加速计划既依赖于技术，也依赖于人。

优化流程以提高速度和一致性

规范关键工作流，去除不必要的步骤，确保客户旅程的每个环节（从市场营销到销售再到售后支持）都能顺畅进行。

衡量性能并持续改进

跟踪交易速度、转化率和参与度等指标，以了解您的战略执行情况。制定与企业销售和收入目标一致的明确 KPI。许多组织使用销售加速公式，该公式结合了交易速度、赢单率和平均交易规模，以衡量和改进一段时间内的绩效。监控这些指标可以帮助销售经理识别趋势并进行数据驱动的调整。

