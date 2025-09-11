作者

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

什么是销售分析？

销售分析是收集和分析销售数据点的过程，以了解一个组织在实现其目标方面的进展。销售领导者可以利用这些分析来获得业绩洞察分析，识别哪些方法有效，哪些可能需要调整，并制定可操作的步骤来提高销售业绩。

通过销售分析，一个组织可以更好地了解过去的业绩，识别趋势、盈利情况，并预测未来的销售结果。销售分析流程有助于将孤立的数据转化为可操作的洞察分析，例如更准确地预测未来的销售和收入，并利用指标制定可实现的目标。1现代销售分析解决方案融入了AI，可自动化工作流并部署预测性预测。

虽然销售分析的主要目标是揭示可操作的洞察分析，以改进销售流程，但销售情报是一个单独的过程，涉及收集原始数据。2这两个流程理想情况下应该相互配合，以实现提高业务效率的共同目标。成功的销售分析策略包括销售代表、销售分析师、业务利益相关者以及其他工具和系统。 3

销售分析如何运作？

销售分析过程大致包括收集、组织和分析销售数据。在收集数据并分析得出可理解的洞察分析之后，将其转化为可操作的决策。通过遵循这些步骤，一个组织更有可能做出更明智的决策并提高整体绩效。 4

1. 数据收集

销售数据首先从不同的内部来源收集。这些来源可以包括客户关系管理 (CRM)系统、销售活动日志、电子商务数据和产品数据。收集的数据可以包括广泛的信息，如销售量、收入、客户获取成本、客户终身价值 (CLV) 和销售周期长度。组织可以从 IBM、Salesforce 和 HubSpot 等供应商的一系列销售分析软件中进行选择。

2. 数据分析

销售中使用了许多不同的分析方法，但通常分为四类：描述性分析、诊断性分析、预测性分析和规范性分析。在此阶段，组织将决定关注哪些分析，并使用特定的销售指标来获取洞察。

3. 洞察分析生成

销售团队将利用这些洞察分析转化为销售报告，解读发现结果。团队将查看销售绩效、转化率和其他关键绩效指标（KPI）的数据，以了解客户行为和哪些销售职能运作良好。

4. 切实可行的决策

然后，数据分析的洞察分析被付诸实践。组织应该根据分析结果实施变革，例如为销售代表提供针对性的指导以提高团队绩效，根据客户购买模式调整销售策略。

5. 提高绩效

一旦实施了这些变革，销售团队必须继续跟踪数据分析，以确保这些变革产生了影响。销售分析工具（例如可视化仪表板）可以利用 AI 提供组织销售运营的实时洞察分析，并自动执行日常任务。

销售分析类型

描述性分析

这些分析跟踪历史销售数据，用于提供销售绩效的基本概览。所分析的热门销售指标有收入、用户数量、总销售额、增长率和转化率。回答的问题类型包括“多少”、“何时”、“何地”和“什么”。

诊断性分析

诊断性销售分析是对特定事件发生原因的研究。它可以是过去绩效的成功或失败，但主要目标是找出根本原因。常见的销售分析工具包括数据挖掘、相关性分析、回归分析和机器学习 (ML)。所回答的问题类型是“为什么会发生这种情况”。

预测性分析

预测性分析使用历史数据和销售趋势来预测未来的销售和客户行为。目的是获得可以帮助预测未来销售目标和收入增长的数据。这种数据分析通常涉及使用历史数据，并结合统计建模、数据挖掘技术和 ML 来预测未来结果。需回答的问题类型是“接下来将要发生什么”。

规范性分析

规范性分析的主要目标是推荐具体行动来优化未来的销售结果。这种销售分析的目的是为销售团队提供可操作的指导，提高销售团队绩效。

它超越了预测性分析的能力，通过使用 ML、AI 和生成式 AI 进行增强的销售数据分析，增加了一层决策智能。需回答的问题类型是“我们该怎么办”。

销售分析的优势

确定趋势

销售分析的一个显著优点是对数据的整体分析方法。借助销售分析工具和流程，组织可以通过图表和图形而不是单个数据点来可视化数据。销售领导者需要全面了解情况，才能对销售预测和未来工作流的变更做出明智的决策。

改善客户获取

现代客户期望获得符合他们偏好的个性化体验。但是，如果没有数据驱动的洞察分析和客户行为的关键指标，这种客户旅程很难构建。为了吸引更多的客户和合格的潜在客户，组织必须跟踪诸如在特定网站或社交媒体上的停留时间或特定营销活动的响应率等因素。

优化销售策略

销售代表一直在追求实现成果并创造销售收入。销售分析在帮助销售经理提高赢单率和缩短销售周期等目标方面发挥着至关重要的作用。

通过识别这些改进领域，销售团队可以优化他们为未来业务需求制定策略的方式。 通过潜在客户生成和其他分析工具，销售团队可以获得销售管道的端到端视图，这比过去提供了更多的数据点。

制定数据驱动型决策

销售数据分析为组织提供了关于客户互动的事实信息和数据可视化技术，以便销售领导者可以对产品绩效、营销工作和客户细分做出更明智的决策。通过使用销售分析软件，组织可以对历史数据和当前客户数据进行深入研究，做出更明智的定价决策，并利用量身定制的销售机会。

激励团队

销售代表希望激励措施成为他们职责的一部分，但如果没有准确的数据支持，这些激励措施是不可能实现的。如果组织记录销售活动并跟踪销售结果，则可以激励销售团队继续做好工作。另外，销售分析可以帮助简化工资管理，并帮助销售经理制定最适合其团队的销售佣金结构。

8 个需要跟踪的关键销售指标

销售分析范围很广，有许多不同的指标需要跟踪，以下是一些比较相关的指标。

1. 每位销售代表的销售额

这个销售指标衡量每位销售代表在特定时间段内产生的总收入。这对于评估个人绩效和制定公平的薪酬计划至关重要。每位销售代表的销售额越高，表明销售活动（例如达成交易或追加销售）的效率和效果就越高。

2.按地区分列的销售额

这个指标按地理区域跟踪销售数据。有助于识别强势和弱势市场以及市场趋势，从而制定更有效的销售策略。使组织能够就资源分配、市场扩张和区域销售策略做出战略性决策。

3. 销售增长

销售团队应监测一段时间内销售额的增减情况，通常是与去年同期相比。正增长表明业务蓬勃发展，而负增长则表明需要采取纠正措施。

4. 销售目标

销售目标是销售代表或组织旨在在特定时间内实现的预定货币价值。这个指标作为激励性基准和衡量销售团队绩效的工具。如果销售人员年复一年地超过这个目标，那么销售领导者可能需要考虑调整目标值。

6. 流失率

该指标反映了在特定时间段内停止与公司开展业务的客户百分比。高流失率可能表明客户不满、服务质量差或定价问题，需要采取纠正措施。对这一指标进行更深入的研究，可以开始确定客户可能在销售漏斗的哪个环节失去了联系，或对产品或服务失去了兴趣。

8. 平均交易规模

该指标计算已完成交易的平均总价值。它是衡量销售效率和销售团队在特定时期内成功程度的重要指标。一般来说，交易规模越大，每次交易的利润就越高。

7. 售罄率

这个指标计算在特定时期内售出的库存百分比。过这个数据指标，组织可以了解每个产品或服务的销售趋势，并决定库存和供应链相关事宜。

8. 销售管道速度

这个指标指的是销售机会从初次接触到关闭交易在销售管道中移动的速度。较快的速度通常意味着更快的周转时间和增加的收入，而较慢的速度可能表明销售流程存在效率问题。
