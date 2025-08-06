长期销售计划是一份战略文件，概述了组织在较长时期内（通常是三到五年）的销售目标、战略和优先事项。考虑到市场趋势、竞争态势和资源配置，它还能充当未来增长的路线图。

长期计划侧重于全局思维，为制定年度或季度的具体行动计划奠定基础。长期计划通常依赖全面的市场调研和情景规划，并且需要包括销售、营销和高层管理团队在内的多部门的参与。