它将传统的销售支持实践与机器学习、自然语言处理、预测性分析和生成式 AI 等先进科技相结合。AI 销售赋能工具不仅可以自动化执行销售任务，还可以将销售内容、工作流程和客户行为数据结合在一起。这种整合可帮助销售人员了解买方需求，预测商机，并在正确的时间传递正确的信息。81% 的销售团队表示，他们目前正在使用 AI。1

人工智能在销售赋能方面中的一大优势在于其能够分析数据，并预测哪些因素有助于推动交易进展。通过发现哪些潜在客户最有可能转化、潜在客户最有可能参与的时间以及哪些信息引起共鸣，AI 可以帮助销售代表将时间集中在最有价值的机会上。

AI 可快速识别人类可能会忽略的模式，例如购买者意向的微妙信号或市场需求的变化。平均而言，使用 AI 进行潜在客户开发和评分的销售主管，其收入增长预测高出 25%。2

人工智能驱动的销售赋能并不会取代现有的销售实践，而是会提升它们。它简化了销售流程，缩短了周期，使每次互动都更具相关性，从而实现更强的客户参与度。销售团队通过减少手动任务、将更多时间投入到客户身上而受益。

销售领导者能够更清晰地了解团队的绩效，以及在生产力、销售管道速度和成交率等关键指标上的进展情况。随着人工智能在销售赋能中的应用不断扩大，它正逐渐成为现代销售战略的基石。