AI 为销售赋能是指利用人工智能 (AI) 技术来改进销售团队在工作中获得培训、装备、指导和支持的方式。
它将传统的销售支持实践与机器学习、自然语言处理、预测性分析和生成式 AI 等先进科技相结合。AI 销售赋能工具不仅可以自动化执行销售任务，还可以将销售内容、工作流程和客户行为数据结合在一起。这种整合可帮助销售人员了解买方需求，预测商机，并在正确的时间传递正确的信息。81% 的销售团队表示，他们目前正在使用 AI。1
人工智能在销售赋能方面中的一大优势在于其能够分析数据，并预测哪些因素有助于推动交易进展。通过发现哪些潜在客户最有可能转化、潜在客户最有可能参与的时间以及哪些信息引起共鸣，AI 可以帮助销售代表将时间集中在最有价值的机会上。
AI 可快速识别人类可能会忽略的模式，例如购买者意向的微妙信号或市场需求的变化。平均而言，使用 AI 进行潜在客户开发和评分的销售主管，其收入增长预测高出 25%。2
人工智能驱动的销售赋能并不会取代现有的销售实践，而是会提升它们。它简化了销售流程，缩短了周期，使每次互动都更具相关性，从而实现更强的客户参与度。销售团队通过减少手动任务、将更多时间投入到客户身上而受益。
销售领导者能够更清晰地了解团队的绩效，以及在生产力、销售管道速度和成交率等关键指标上的进展情况。随着人工智能在销售赋能中的应用不断扩大，它正逐渐成为现代销售战略的基石。
AI 为销售赋能非常重要，因为它从根本上改变了销售团队的运作方式。人工智能不再将销售赋能视为一次性的培训项目或静态的资源库，而是将其转变为一个动态系统，能够根据销售代表、买方和交易情况实时调整。这种转变减少了阻力，强化了个性化，并在大规模实施中保持一致性。此次转型之所以重要，关键原因如下：
最终，AI 将销售赋能从支持职能转变为潜在的增长引擎。它支持销售人员与买方之间的知情、及时且相关的互动。采纳人工智能的企业能够更快地扩张并更有效地竞争，而落后的组织则有可能被甩在后面。
每一个人工智能销售赋能的应用案例背后，都有实现它的工具和技术支持。每种方法都对提高效率和个性化发挥着作用。了解这些技术有助于明确人工智能如何推动业绩，以及在哪些场景下应用最为合适。
生成式 AI 专注于创建电子邮件、提案或培训材料等内容，而智能体式 AI 更进一步，采取自主、多步骤的行动来实现既定目标。销售中的 AI 智能体不仅可以生成推荐，还可以执行工作流程中的部分环节。85% 的高管认为，到 2026 年，他们的员工队伍将根据 AI 智能体的建议做出实时、数据驱动的决策。2
例如，AI 智能体能够监控代表的渠道并识别停滞的交易。随后，它可能会起草个性化的跟进邮件，整合最相关的案例研究，并在销售代表批准后安排邮件发送。它还可以协调不同系统中的任务，例如更新客户关系管理 (CRM) 记录、记录通话笔记，以及向管理者触发指导提醒。
虽然人工监督仍然必不可少，但智能体式 AI 增加了一层主动支持和推理能力，使销售代表和管理者能够专注于战略性工作和关系管理。
这些平台是端到端的平台，将多种人工智能功能（如内容管理、分析、会话智能和个性化指导）整合到一个系统中。销售代表和管理者无需依赖分散的独立解决方案，而可以在一个平台内工作，该平台能够呈现合适的内容、跟踪参与情况、分析通话并自动执行日常任务。像 Seismic 和 Highspot 这样的平台充当中央枢纽，人工智能在销售流程的每个阶段提供支持。
自动化让销售专业人员能够专注于客户关系的建立，而不是日常重复性任务。随着销售周期变得越来越复杂，智能自动化有助于确保不忽略任何细节。通过简化实时预测、交易进展和分析，商机能够更快地在销售管道中推进，同时不影响准确性。1
RPA 可自动执行重复性管理任务，例如会议记录和数据输入。像 Outreach 和 HubSpot 这样的工具利用人工智能驱动的自动化来管理跟进和工作流程。例如，在销售通话结束后，系统会自动将笔记、后续步骤和提醒更新到 CRM 中，从而无需销售代表手动输入。或者，如果潜在客户停止回复邮件，系统可以触发一系列跟进操作以尝试重新建立联系。
虽然不如机器学习 (ML) 或自然语言处理 (NLP) 常见，但计算机视觉正在视频辅导中逐渐兴起。它会分析录制通话或角色扮演场景中的面部表情、肢体语言和参与度，以评估销售代表的表现和买方的反应。尽管仍处于初期阶段，一些辅导工具正在进行相关试验，更多公司预计未来将会整合该技术。
这一 AI 分支可以为辅导和培训提供准确的通话和会议转录。它可以生成新的内容，包括电子邮件草稿、摘要、定制化提案和培训材料。销售领域的生成式人工智能可用于个性化推广，帮助销售代表生成针对特定行业的案例研究报告，或按需创建入职培训内容。在建立关系时，销售专业人员通常将人工智能驱动的沟通与人与人的联系相结合，以培养信任感。3
销售团队使用生成式人工智能不仅用于客户互动，还用于挖掘新商机或培训新团队成员。例如，准备演示的销售代表可以使用生成式人工智能制作定制化提案，突出与买方所在行业最相关的功能。在入职培训期间，新员工可以获得由生成式人工智能创建的微型学习模块，这些模块针对他们所销售的产品或地区量身定制。
ML 模型分析历史销售数据，以发现人类可能忽略的模式。它们能够实现预测性潜在客户评分、交易优先级排序和渠道预测。例如，ML 可以查看多年来已完成的交易，以预测哪些新的潜在客户最有可能转化。像 Salesforce Einstein 这样的工具在预测和销售管道健康管理上高度依赖机器学习 (ML)。
NLP 使 AI 能够理解和解释通话、电子邮件和聊天中的人类语言。在销售赋能方面，它支持对话智能、电子邮件情绪分析和实时电话指导。AI 工具使用 NLP 来转录销售电话、检测买方的问题或反对意见并突出销售代表的发展机会。
预测分析工具支持销售管道管理并提高预测的准确性。预测模型利用历史数据和当前数据来预测结果，例如哪些交易最有可能达成，或哪些客户存在流失风险。事实上，已有 46% 的运营高管在销售支持中使用人工智能来自动化分析。 2
例如，系统可以标记在指定时间内未收到决策者回复的交易，并提醒销售代表进行跟进。或者，如果分析证明来自 LinkedIn 活动的潜在客户通常比来自其他来源的活动更快地转化为客户，营销部门可以选择在转化率较高的地方进行更多投资。
与流媒体平台使用的算法类似，推荐引擎会为销售代表提供当前最相关的内容、消息或操作。
在销售赋能中，这种方法可能意味着在通话过程中推送合适的案例研究。或者，如果潜在客户下载了白皮书或其他表明兴趣的资料，系统可以提供定制化的操作手册。它包含有用的跟进问题、相关案例研究和电子邮件模板，以提供更好的销售支持和沟通。
AI 的影响是切实而深远的。各行各业的高管级领导者都认可 AI 的变革性作用。超过一半 (52%) 的高级管理者（包括销售主管）表示，由于采用人工智能驱动的工作流程，他们的绩效取得了积极的成果。3
销售赋能中的人工智能通过实际应用逐渐成型，它简化了日常工作流程、提升了买方互动效果，并帮助销售代表和管理者专注于最重要的活动。以下用例展示了 AI 如何在整个销售周期中提供实用价值。
潜在客户和商机发现：人工智能通过分析意图信号（如内容下载、邮件互动、产品使用模式以及在 LinkedIn 等社交网站上的活动）来识别和评估潜在客户。它还会用公司画像和技术画像信息丰富客户数据，确保销售代表了解优先关注的对象以及如何定制外联策略。
预测性潜在客户评分与交易优先级：通过分析历史销售数据和买方行为，人工智能根据成交可能性对商机进行排序。这种方法让销售代表能够将更多时间投入到潜力最大的交易上，而不是对所有潜在客户一视同仁。
竞争情报：人工智能可追踪通话、邮件及外部信息源中出现的竞争对手提及。它能够提供最新的产品话术、定价对比和优势分析，从而帮助销售代表有效应对客户异议，并在市场变化中保持领先地位。
内容创作：生成式人工智能可根据潜在客户的行业、角色或购买旅程阶段，创建定制化的提案、外呼邮件、竞品分析卡、模板以及演示文稿。例如，它可以起草一封演示跟进邮件，突出相关案例研究并针对已说明的挑战进行回应。
情境化内容推荐：人工智能帮助销售人员在正确的时间提供合适的内容，而无需自己去翻查资料库。在实时通话中，人工智能可以根据实时转录内容，提供竞品分析卡。在谈判阶段，人工智能能够推荐历史上与类似客户产生良好共鸣的定价方案。
会话智能：人工智能对通话内容进行转录和分析，提供关于常见异议、买方情绪以及与成交相关的话术的可操作洞察。它能够突出销售人员可能忽略的模式，并提供管理者可用来优化销售策略的数据。
实时辅导与通话指导：在销售对话中，人工智能可以提供即时提示和建议。如果买方提到竞争对手，人工智能可以提供竞品分析卡；如果销售人员在通话中占主导地位，它可能会提示该销售人员提出更多开放性问题。这些指导可以帮助销售人员当场提升销售表现。
销售管道洞察与预测：如今，技术在简化和提升预测流程中发挥着关键作用。人工智能整合交易活动和买方信号，以提供精准的销售管道可见性。它能够标出停滞的交易，预测最有可能成交的机会，并帮助管理者更有信心地进行收入预测。这些洞察还使销售赋能团队能够将行动手册和信息传递与整体市场进入 (GTM) 战略保持一致。
客户入驻与采用：成交之后，人工智能可帮助新客户快速实现价值。生成式 AI 可创建量身定制的欢迎电子邮件和指南。推荐引擎提供相关的教程和产品提示。预测性分析标记早期参与度较低的客户，并由会话式 AI 助手处理常见的设置问题。
例如，食品与农业公司 Avid Solutions 使用 IBM® watsonx Orchestrate 解决方案来帮助自动化那些易出错但至关重要的多个流程步骤。这些流程包括客户入驻、项目管理和费用报告。他们实现了客户入驻时间减少 25%，错误率降低 10%。
正如 Avid 的 CEO 所说，“我们的员工不再被重复性任务所困扰，因而对工作更加满意。同时，因为我们能够更快速、更高效地响应客户询问，因此客户满意度也有提高。”
入职加速：对于新员工，人工智能通过提供自适应入职路径，加快熟悉和上手的速度。它可以提供个性化培训模拟，呈现角色专属资源，并跟踪进度，确保每位销售人员从第一天起就能获得所需的支持。
即时培训：人工智能无需依赖一次性培训课程，而是在工作流程中提供微学习内容。销售人员在进行谈判准备时，可通过系统重温定价策略；而当通话分析显示其应对客户异议的能力不足时，系统也会为其提供速成培训。
内容管理与维护：人工智能可以确保销售人员始终看到准确且最新的资料。它会标记过时的资源、整合重复内容，并在整个赋能技术体系中保持版本控制。例如，如果一项已弃用的功能仍然出现在销售平台中，AI 可以检测到并提醒支持团队进行更新。
自动化管理任务：人工智能通过记录通话笔记并自动在 CRM 中捕捉后续步骤，减少重复性工作。例如，在一次需求调研通话后，人工智能可以总结买方问题、调整交易阶段并通知管理者。
绩效分析：人工智能汇总活动和结果，揭示团队中有效的做法。仪表板突出显示有效内容、成功行为和常见错误，帮助赋能团队优化培训并推广最佳实践。
AI 销售赋能不仅仅是新工具，还关乎成果。通过改善销售人员的准备、参与和交付方式，AI 为销售代表和企业创造了明显的优势。优势包括：
更佳的买方体验：人工智能可以确保潜在客户收到相关内容、个性化信息和及时跟进，从而创造更顺畅、更有吸引力的客户旅程。
信息一致性：人工智能通过呈现最新、最有效的资料，使销售团队保持一致，降低信息过时或偏离品牌的风险。
洞察分析：AI 揭示买方行为和销售代表绩效的模式和趋势，帮助销售组织不断改进并完善战略。
更快速的入职与培训：新销售人员通过人工智能驱动的入职培训更快上手，该培训会根据他们的进度进行调整，并在实际工作流程中提供即时学习。
效率提升：人工智能减少了在查找内容、更新 CRM 和撰写邮件等手动任务上花费的时间。销售代表投入更多时间进行销售，减少管理时间。
辅导改进：管理者通过人工智能对通话和邮件的分析获得洞察，从而提供有针对性的反馈，提升销售人员的绩效。
更准确的预测：人工智能驱动的预测分析提供了更清晰的销售管道健康状况和收入预测可见性，支持管理者做出更明智的决策。
可扩展性：随着业务增长，人工智能使赋能工作能够扩展而无需大量人工投入，并在更大的团队和区域中保持一致性。
更智能的优先排序：通过对潜在客户进行评分和预测交易结果，人工智能帮助销售人员专注于最有可能成交的机会，从而提升转化率。
IBM® watsonx Orchestrate 通过会话式 AI 自动执行重复性销售任务，让销售团队腾出时间来建立客户关系。
IBM® iX 帮助公司通过数据驱动的举措转变其销售方法和收入运营。
通过 360 度全方位洞悉销售活动，增加收入并提高生产力。
