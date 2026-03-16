滚动预测是一种财务规划模型，它在每个会计期间结束后新增一个预测期间，持续对企业未来经营业绩进行预判。
这种方法不同于静态预算，静态预算虽然也会对未来进行预测，但仅适用于固定时间段，例如年度预算周期。
相反，财务团队可以使用滚动预测来分析历史模式并实时突出显示关键差异。这种方法考虑了影响企业的内部和外部因素，需要采用客观的分析方法。这种财务规划方法让财务计划和分析 (FP&A) 团队有更多时间去运用预测数据，而不必反复编制和更新预测报表。
现代科技正在改变滚动预测，通过人工智能 (AI)、智能体式 AI、自动化和机器学习算法，使流程更加直观、主动和动态。现代财务预测软件，如财务计划和分析中的 AI工具，提供了预建的自动化模板和工作流，同时将数据源集中到统一平台。
IBM 商业价值研究院的最新报告调研了 2000 名企业高管，报告指出：到 2030 年，AI 将成为一种商业模式，而不仅仅是辅助优化工具。
该报告称：“企业领导者预测，在 2025 年至 2030 年间，AI 投资将激增约 150%（占收入的百分比）。”“虽然目前 AI 支出的很大一部分 (47%) 侧重于效率，但高管们预计，到 2030 年，近三分之二 (62%) 的支出将致力于产品服务以及商业模式创新。”
滚动预测流程对于财务团队、首席财务官以及企业各方利益相关者来说至关重要。这种财务模型通常依赖销量、员工人数、市场增长率等核心业务驱动因素，而非静态假设条件。
这种方法是对静态预算的补充，在某种程度上，它以更动态、更具前瞻性的视角取而代之，有助于做出更好的决策和持续的规划。
预测和预算各自有着不同的用途，覆盖的时间周期也各不相同（尽管有时两者会存在重叠）。二者的不同之处在于预算是一份固定的文件，介绍企业在某个固定时期（如 12 个月）的整体财务计划。预算通常以历史数据为基础，在财政年度开始前编制。
滚动预测是一种更加连续的财务规划方法。这种方式的约束性远低于静态预算，能够帮助财务团队聚焦于未来可能发生的实际情况。
滚动预测的准备工作取决于历史数据（例如，以前的静态预算），但也包括其他输入。这些输入包括反映市场变化、宏观经济因素、人员配备水平、供应链中断和其他可能影响业务的运营驱动因素的实时数据。虽然这种方法有独特的优点，但这是一个复杂的过程，需要在人力和技术层面投入大量资源。
这两种财务规划方式对企业的未来规划都至关重要，二者可以相辅相成，为财务团队提供全局视角。静态预算可以作为评估基准，根据初始计划评估实际执行情况。不过，滚动预测可能有利于正在进行的战略规划。
滚动预测能够让企业快速调整经营策略，并对各经营业绩指标进行预判。这种方式可根据企业实际需求，作为传统预算编制方法的补充，也可替代年度预测。
滚动预测涉及连续的时间范围。例如，如果采用 12 个月的滚动预测，现在是 2026 年 1 月，那么您的预测范围将涵盖 2026 年 2 月至 2027 年 1 月。2 月结束时，您需要更新预测，以涵盖 2026 年 3 月至 2027 年 2 月——即始终保持 12 个月的预测期。
虽然可以设定更长的预测周期，但受市场环境变动、商业格局长期大幅变化的影响，周期越长，预测精准度往往越低。
滚动预测的另一个关键特征被称为实绩更新，即企业用实际经营结果替换原有预测期间的数据，并顺延新增一个预测周期。滚动预测最常用的时间跨度为 12 个月，且通常会跨多个会计年度。
有些企业可能只在将数据加载到企业资源规划 (ERP) 系统之前才使用 Excel 电子表格，但是这个过程可能难以管理且费力。一套可自动执行滚动预测的企业绩效管理系统，对于简化整个流程至关重要。
财务滚动预测超越了简单的财务预测，有助于制定战略目标。在财务领域，滚动预测可应用于企业的三份主要财务报表：
以下是让滚动预测对财务团队具备价值的几个核心要素。
滚动预测的一大显著特点是时间跨度具有连续性，每结束一个周期就自动顺延延长预测区间。财务团队可以用始终具有前瞻性的动态视图（通常以 12、18 或 24 个月为单位）来取代或补充年度计划。当一个周期结束，就有新的周期纳入预测范围。
这样可以让领导者专注于接下来会发生的事情，而不是已经发生的事情。财务团队使用实时数据来分析趋势和波动，并预测风险。
滚动预测不受会计年度周期限制，能够帮助企业以动态视角审视经营业绩。持续预测能够强化数据驱动决策，支持主动规划，帮助领导者快速响应市场变化，同时保持一致的长期展望。
实绩更新过程是滚动预测的关键步骤，即在每个报告期结束时，预测假设会用最终财务数据所取代。该流程的运作方式是载入实际业绩数据，并将其与前期预测数据进行对比。因此，财务团队可以识别差异、了解业务驱动因素并更新未来预测。
实绩更新周期可确保预测反映当前的业务状况，而不是过时的假设。通过将预测建立在经过验证的结果之上，组织可以提高整个规划过程的透明度和可信度，财务领导者也可以更清晰地了解绩效趋势和运营影响。
实绩更新过程还增强财务管理的纪律性，强化问责制，同时使团队能够细化预测并支持更多战略决策。
频繁更新能让滚动预测始终贴合实际、具备可执行性。财务团队不是每年一到两次复盘预测，而是每月或每季度更新预测。这种更新节奏能让企业快速纳入新的市场信号、精简运营调整，并持续跟踪业绩走势。
各部门跨职能协作，依据最新数据更新假设条件并调整预测结果。管理层可实时掌握预期经营结果，从而能更快应对突发风险与潜在机遇。
频繁更新也有助于企业形成持续规划的管理文化，而非局限于周期性预算编制。其结果是企业更加敏捷，能够使财务预期与实际情况保持一致，并根据情况的变化调整战略。
滚动预测侧重于关键业务驱动因素，将财务结果与影响财务结果的运营因素挂钩。
财务团队确定影响经营业绩的关键驱动因素，例如销量、定价、招聘计划或产能水平。他们构建模型，将这些驱动因素和关键绩效指标 (KPI) 转化为收入、成本和现金流预测。
当条件发生变化时，团队会调整相关的驱动因素，而不是重建整个预测。这种方法简化了情景分析，并帮助管理层了解财务结果背后的因果关系。
基于驱动因素的预测还能加强财务与业务之间的协作，因为运营负责人会提供预测数据，并支持更准确、响应更迅速的规划。
滚动预测通过将财务预测与业务重点相结合，强化战略协同一致性。财务团队将战略计划转预测中的可衡量假设。在管理层更新业绩预期时，会评估预测经营表现是否支撑企业长期发展目标。如果条件发生变化，团队就会调整投资、资源或时间表，保持与战略的一致性。
规划和执行之间的这种持续一致性可以确保财务预期与组织的方向保持一致，同时也能加强高管、财务部门与运营主管之间的沟通。
通过强化战略协同，滚动预测不再只是一款财务工具。它为决策制定提供指引，让企业聚焦于合理的管理细节，并持续创造价值。
滚动预测通过结合现有数据和新数据、频繁更新和运营洞察分析，提升准确性。财务团队会随着新信息的出现不断完善预测，减少对过时假设的依赖。滚动预测使用每个预测期的实际数据，帮助评估关键驱动因素并整合实时业务信号。
这种迭代式方法能够让预测随着企业自身及其市场环境的变化而动态演进。久而久之，持续更新能够提升预测结果的可靠性，并凸显经营业绩的变化规律。
管理层对支持规划和投资决策的数字更有信心。提高准确性还可以减少期末意外情况，使企业能够更有效地管理资源并快速应对变化。
企业管理者和财务专业人员借助滚动预测，完善 FP&A 职能，并依托精准预测从容应对未来经营变化。以下是一些主要优势：
能够输出实际经营结果的滚动预测，需要周密的规划与完善的技术体系，为深度分析提供支撑。创建滚动预测需要以下步骤：
推行滚动预测可通过以下最佳实践实现其各项价值收益。
滚动预测需要充足的人力资源和技术支持才能取得成功。该方法要求财务团队的员工对业务有深刻的理解，在财务决策方面有良好的判断力，并且具备技术能力。
企业还应投入使用契合自身需求的现代化软件工具，并配套完善清晰的技术支持服务。
在实施滚动预测时，必须将其与企业更广泛的战略目标相结合。首席执行官 (CEO) 或其他财务负责人应担任指定的执行发起人，帮助确保滚动预测与企业目标保持一致。
财务团队还应寻求人力资源、销售和采购等多个部门的参与，以争取企业支持。
滚动预测应纳入日常业务活动。
这种预测方法依托当前及实时数据，专注研判未来预期及可能发生的情况。应将其视为一种动态迭代式方法，助力财务团队做出及时且更精准的决策。
应持续对滚动预测进行动态监控，以便及时做出必要调整。将滚动预测与实际结果进行比较，确保预测值与实际经营成果保持一致。
将滚动预测作为不断发展的工具，能够根据业务需求灵活地实时变化。
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