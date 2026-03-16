滚动预测流程对于财务团队、首席财务官以及企业各方利益相关者来说至关重要。这种财务模型通常依赖销量、员工人数、市场增长率等核心业务驱动因素，而非静态假设条件。

这种方法是对静态预算的补充，在某种程度上，它以更动态、更具前瞻性的视角取而代之，有助于做出更好的决策和持续的规划。

预测和预算各自有着不同的用途，覆盖的时间周期也各不相同（尽管有时两者会存在重叠）。二者的不同之处在于预算是一份固定的文件，介绍企业在某个固定时期（如 12 个月）的整体财务计划。预算通常以历史数据为基础，在财政年度开始前编制。

滚动预测是一种更加连续的财务规划方法。这种方式的约束性远低于静态预算，能够帮助财务团队聚焦于未来可能发生的实际情况。

滚动预测的准备工作取决于历史数据（例如，以前的静态预算），但也包括其他输入。这些输入包括反映市场变化、宏观经济因素、人员配备水平、供应链中断和其他可能影响业务的运营驱动因素的实时数据。虽然这种方法有独特的优点，但这是一个复杂的过程，需要在人力和技术层面投入大量资源。

这两种财务规划方式对企业的未来规划都至关重要，二者可以相辅相成，为财务团队提供全局视角。静态预算可以作为评估基准，根据初始计划评估实际执行情况。不过，滚动预测可能有利于正在进行的战略规划。