通过实施 Oracle 这一世界领先的企业资源规划 (ERP) 工具，各组织可以实现业务流程转型并显著提高运营效率。无论公司规模大小，对大量数据进行数字化和管理的需求都越来越多。像 Oracle 这样的 ERP 系统可以简化业务流程并降低成本，利用信息帮助各组织在快速变化的环境中做出更好决策。
该公司为 175 个国家的 43 万名客户提供服务（ibm.com 外部链接），并为成千上万种用例提供解决方案。由于 Oracle Cloud ERP 系统具有高度可配置的特性，因此，几乎没有两种实施方式是相同的。大型金融公司使用该平台来实现信息技术 (IT) 生态系统的现代化和统一，简化公司品牌下属公司的人力资本管理 (HCM)，并针对复杂医疗保健环境优化报告流程（ibm.com 外部链接）。
该软件为不同的业务流程（如供应链管理和人力资源）提供了一个集成和统一的平台，提供了组织运营的整体视图并打破了数据孤岛。通过自动化，Oracle 可以简化日常任务以提高运营效率。凭借先进的报告功能，该平台可以对性能进行实时洞察分析，帮助组织快速做出明智的、由数据驱动的决策。
实施 Oracle 似乎是一项艰巨的任务。尽管该过程有时可能需要数年时间（具体取决于其复杂程度），但成功采用该技术已经为一些公司节省了数千万美元（ibm.com 外部链接）。通过周密的规划和完善的组织战略，任何规模的企业都可以利用 Oracle 独特的云解决方案，降低成本并简化运营。
无论企业打算采用该平台来管理单个流程（例如财务或人力资源），还是将整个组织的运营都迁移到云中，迁移到 Oracle 都需要进行全面规划。对于正在进行数字化转型的组织来说，可视化 ERP 系统与企业运营的方方面面进行整合的方式至关重要。在开始采用 Oracle 之前，企业领导者应考虑一些关键问题：
Oracle Cloud ERP 实施的规划阶段与部署阶段同样重要甚至更重要。规划过程需要各利益相关者、部门主管以及 IT 合作伙伴提供大量意见和建议。组织应全面了解每个模块，确定哪个 Oracle 版本最适合自己的业务需求，同时确定特定软件的系统要求。
项目规划阶段的目标是将对组织业务需求的深入了解转化为 Oracle 迁移和实施的可行方案。明确定义实施项目的目标并确定其范围、时间表和预算，并制定风险管理计划。此时，还应确定要迁移哪些数据，因为一些旧数据最好存储在安全存档中。在此阶段，考虑在部署之前和之后将提供哪些类型的用户培训可能会有所帮助。
自 2006 年以来，Oracle 提供了一种实施方法，即 Oracle Unified Method（OUM，ibm.com 外部链接），这是一种实施公司 ERP 软件的完整生命周期方法。对于复杂项目，可以考虑对内部团队进行 OUM 培训或与 Oracle PartnerNetwork 中的第三方专家合作。
根据 Oracle（ibm.com 外部链接）的说法，规划流程的最佳实践包括五类信息：
只要组建了项目管理团队并完成了详细规划阶段，就可以开始实施了。在此阶段，将对该平台进行配置以满足具体业务需求，同时开始进行核心数据迁移。Oracle 提供了各种模板，以便在对数据进行编目并将数据迁移到云时简化项目定义。通常，Oracle 使用首字母缩略词 CIDER 来表示 Oracle 实施的步骤：
当拉斯维加斯主营博彩和酒店的公司 Caesars Entertainment 将其财务运营转移到 Oracle Fusion Cloud 时，该公司了解到了广泛测试的价值：最近，该公司的财务转型副总裁分享了 Caesars 学到的经验教训（ibm.com 外部链接），并强调了专注于测试以及让合作伙伴和供应商参与这一过程的重要性。此外，他还建议在“极端条件”下测试应用程序，确保系统上线时不会出现意外。
平稳高效的 Oracle 实施要求在上线日期之前对系统进行频繁且全面的测试。准确、干净的数据和工作流程可防止系统上线后出现中断和停机。具体而言，为确保数据的准确性，组织应测试以下变量：
完成此测试过程后，主要利益相关者将有机会在用户验收阶段提供反馈和建议。将使用 Oracle 平台并教其他人使用 Oracle 平台的高管、部门主管和其他团队成员应参与此流程。如果 Oracle 系统的某个方面不符合利益相关者的期望或与规划阶段制定的蓝图不一致，则必须纠正错误，然后重新审视该问题，确保实施过程符合预期。
经过广泛测试和用户验收阶段后，现在该最终实施了。在准备和交付阶段进行细致的内部沟通将确保部署顺利进行。组织应确保系统、用户和整个组织为全面实施做好准备。在此阶段，列出要解决和修复的未决问题的最终列表非常有用。然后，可以向团队成员发放密码和用户名。在初始上线日期前后的几周内，组织应投入最终用户培训和跨业务渠道的反馈研讨会。
假设遵循了所有这些步骤，并且整个组织的团队成员都已了解新系统的最佳实践和用例，则部署应该会顺利进行。在此阶段，IT 团队和项目团队都应监控系统性能以及在规划阶段确定的关键指标。征求用户和主要利益相关者的持续反馈，确保在问题出现之前就发现问题，并确保系统按预期运行。在初始部署之后，举办庆祝活动，感谢团队的所有辛勤工作，并从早期系统用户处获得直接反馈，这些活动也很有用。
近四十年来，IBM 一直是 Oracle 的一家最重要合作伙伴。我们有 10,000 多名专业 Oracle 云顾问，帮助客户成功完成了 6,500 多个 Oracle 项目。IBM 为客户提供 Oracle 服务和咨询，包括云转型投资每个阶段的路线图（从咨询到云实施再到管理）。
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