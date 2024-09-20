通过实施 Oracle 这一世界领先的企业资源规划 (ERP) 工具，各组织可以实现业务流程转型并显著提高运营效率。无论公司规模大小，对大量数据进行数字化和管理的需求都越来越多。像 Oracle 这样的 ERP 系统可以简化业务流程并降低成本，利用信息帮助各组织在快速变化的环境中做出更好决策。

该公司为 175 个国家的 43 万名客户提供服务（ibm.com 外部链接），并为成千上万种用例提供解决方案。由于 Oracle Cloud ERP 系统具有高度可配置的特性，因此，几乎没有两种实施方式是相同的。大型金融公司使用该平台来实现信息技术 (IT) 生态系统的现代化和统一，简化公司品牌下属公司的人力资本管理 (HCM)，并针对复杂医疗保健环境优化报告流程（ibm.com 外部链接）。

该软件为不同的业务流程（如供应链管理和人力资源）提供了一个集成和统一的平台，提供了组织运营的整体视图并打破了数据孤岛。通过自动化，Oracle 可以简化日常任务以提高运营效率。凭借先进的报告功能，该平台可以对性能进行实时洞察分析，帮助组织快速做出明智的、由数据驱动的决策。