高效实施 Oracle 指南
2023 年 12 月 4 日
阅读时长 7 分钟

通过实施 Oracle 这一世界领先的企业资源规划 (ERP) 工具，各组织可以实现业务流程转型并显著提高运营效率。无论公司规模大小，对大量数据进行数字化和管理的需求都越来越多。像 Oracle 这样的 ERP 系统可以简化业务流程并降低成本，利用信息帮助各组织在快速变化的环境中做出更好决策。

该公司为 175 个国家的 43 万名客户提供服务（ibm.com 外部链接），并为成千上万种用例提供解决方案。由于 Oracle Cloud ERP 系统具有高度可配置的特性，因此，几乎没有两种实施方式是相同的。大型金融公司使用该平台来实现信息技术 (IT) 生态系统的现代化和统一，简化公司品牌下属公司的人力资本管理 (HCM)，并针对复杂医疗保健环境优化报告流程（ibm.com 外部链接）。

该软件为不同的业务流程（如供应链管理人力资源）提供了一个集成和统一的平台，提供了组织运营的整体视图并打破了数据孤岛。通过自动化，Oracle 可以简化日常任务以提高运营效率。凭借先进的报告功能，该平台可以对性能进行实时洞察分析，帮助组织快速做出明智的、由数据驱动的决策。

实施 Oracle 之前

实施 Oracle 似乎是一项艰巨的任务。尽管该过程有时可能需要数年时间（具体取决于其复杂程度），但成功采用该技术已经为一些公司节省了数千万美元（ibm.com 外部链接）。通过周密的规划和完善的组织战略，任何规模的企业都可以利用 Oracle 独特的云解决方案，降低成本并简化运营。

无论企业打算采用该平台来管理单个流程（例如财务或人力资源），还是将整个组织的运营都迁移到云中，迁移到 Oracle 都需要进行全面规划。对于正在进行数字化转型的组织来说，可视化 ERP 系统与企业运营的方方面面进行整合的方式至关重要。在开始采用 Oracle 之前，企业领导者应考虑一些关键问题：

  • 我的组织适用哪些数据要求或监管结构？当 ERP 解决方案完全部署在云上时，Oracle 实施会稍微简单一些，但是，一些组织有监管或数据驻留要求，需要使用现场数据存储或专用云。确定您的组织是否需要在部署混合云解决方案（ibm.com 外部链接）时将一些数据存储在本地，或者“气隙”私有云（ibm.com 外部链接）是否最适合您的业务用例。
  • 我的组织将采用哪些 Oracle 模块？Oracle 提供一整套具有特定用例的 ERP 解决方案。其中包括用于供应链管理的 Oracle SCM、用于人力资本管理的 Oracle HCM 以及用于采购到付款的 Oracle Procurement。该公司还通过其 E-Business Suite（ibm.com 外部链接）提供特定于行业的应用程序。研究定价结构并确定哪些特定模块最适合您的组织。
  • 我的组织会选择实施合作伙伴吗？与经验丰富且 Oracle 认可的专家合作可以简化实施流程并显著降低总体采用成本。全面了解实施合作伙伴选项，并考虑从 Oracle PartnerNetwork（ibm.com 外部链接）中选择一家在 Oracle 实施方面拥有多年经验的知名公司来帮助您实现目标。
规划 Oracle 实施

Oracle Cloud ERP 实施的规划阶段与部署阶段同样重要甚至更重要。规划过程需要各利益相关者、部门主管以及 IT 合作伙伴提供大量意见和建议。组织应全面了解每个模块，确定哪个 Oracle 版本最适合自己的业务需求，同时确定特定软件的系统要求。

项目规划阶段的目标是将对组织业务需求的深入了解转化为 Oracle 迁移和实施的可行方案。明确定义实施项目的目标并确定其范围、时间表和预算，并制定风险管理计划。此时，还应确定要迁移哪些数据，因为一些旧数据最好存储在安全存档中。在此阶段，考虑在部署之前和之后将提供哪些类型的用户培训可能会有所帮助。

自 2006 年以来，Oracle 提供了一种实施方法，即 Oracle Unified Method（OUM，ibm.com 外部链接），这是一种实施公司 ERP 软件的完整生命周期方法。对于复杂项目，可以考虑对内部团队进行 OUM 培训或与 Oracle PartnerNetwork 中的第三方专家合作。

根据 Oracle（ibm.com 外部链接）的说法，规划流程的最佳实践包括五类信息：

  • 项目定义：这是一个蓝图，包括实施项目的相关信息。它将包括明确的使命宣言、采用 Oracle 的路线图以及项目预算、人员要求、时间表和风险评估。如果项目涉及本地数据存储，此过程还将概述软件和硬件安装的要求。
  • 项目团队：指派一名项目经理负责 Oracle 实施工作，并征求熟悉将要迁移到该平台的业务流程的业务合作伙伴和现场员工的意见，这一点至关重要。组建一个分工明确的跨部门协作实施团队，确定主要利益相关者，以便在项目推进过程中进行咨询并对系统进行测试。
  • 项目设计：在此规划阶段收集的信息包括将部署哪些应用程序、需要集成哪些第三方应用程序或系统以及迁移将如何改变日常业务运营。此外，还将概述特定用户或用户组的要求，并确定数据结构。
  • 项目推广：详细介绍新系统的推广方式和时间表。组织应确定新系统将覆盖哪些部门、在哪些位置以及按何种顺序实施。此规划阶段还包括预计的项目里程碑和系统上线后的明确指标。
  • 项目沟通：内部沟通从实施过程一开始就至关重要；成功的项目管理将包括一个详细计划，让员工了解 Oracle 的优势和用例。组织应该创造机会让内部团队参与进来，并密切关注变革管理
实施 Oracle 系统

只要组建了项目管理团队并完成了详细规划阶段，就可以开始实施了。在此阶段，将对该平台进行配置以满足具体业务需求，同时开始进行核心数据迁移。Oracle 提供了各种模板，以便在对数据进行编目并将数据迁移到云时简化项目定义。通常，Oracle 使用首字母缩略词 CIDER 来表示 Oracle 实施的步骤：

  • 配置：Oracle 是一个高度可配置的平台，可针对多项核心业务活动进行部署。在配置期间，组织可构建自己的数据架构并定义用户角色。
  • 集成：在此阶段，将把 Oracle 与第三方系统和旧版 IT 解决方案合并。项目实施团队与相关组织的 IT 部门密切合作，确保所有必要的系统都已合并。组织可以选择部署 Oracle 的云集成平台或利用 Oracle Cloud Marketplace 来连接应用程序和数据源。
  • 数据：这是进行数据转换和数据迁移的阶段。某些数据可能会从硬件迁移到云端。在加载到系统之前，应提取和转换所有相关信息。
  • 扩展：迁移相关数据后，各组织可以导入和配置 Oracle 丰富的软件即服务 (SaaS) 应用程序和扩展功能。
  • 报告：Oracle Cloud ERP 拥有众多包含特定业务用例的报告系统。在此实施阶段，组织应确定哪些报告最适合间歇性捕获，以及哪种数据最适合通过平台的实时监控仪表板之一进行可视化。
验证 Oracle 系统

当拉斯维加斯主营博彩和酒店的公司 Caesars Entertainment 将其财务运营转移到 Oracle Fusion Cloud 时，该公司了解到了广泛测试的价值：最近，该公司的财务转型副总裁分享了 Caesars 学到的经验教训（ibm.com 外部链接），并强调了专注于测试以及让合作伙伴和供应商参与这一过程的重要性。此外，他还建议在“极端条件”下测试应用程序，确保系统上线时不会出现意外。

平稳高效的 Oracle 实施要求在上线日期之前对系统进行频繁且全面的测试。准确、干净的数据和工作流程可防止系统上线后出现中断和停机。具体而言，为确保数据的准确性，组织应测试以下变量：

  • 数据存档：确保可能未被导入 Oracle 的旧数据已安全存档且易于访问。
  • 数据质量：确保迁移的数据干净、正确且最新。检查数据是否遵循专用数据层次结构。
  • 职责和角色：确保正确输入所有身份和公司角色，并正确映射它们之间的关系。
  • 安全性：确保正确存储所有敏感数据。删除所有不必要的数据。
  • 工作流程：端到端验证每个工作流程，针对每个用例测试主要和分支工作流程路径

完成此测试过程后，主要利益相关者将有机会在用户验收阶段提供反馈和建议。将使用 Oracle 平台并教其他人使用 Oracle 平台的高管、部门主管和其他团队成员应参与此流程。如果 Oracle 系统的某个方面不符合利益相关者的期望或与规划阶段制定的蓝图不一致，则必须纠正错误，然后重新审视该问题，确保实施过程符合预期。

准备和交付 Oracle 系统

经过广泛测试和用户验收阶段后，现在该最终实施了。在准备和交付阶段进行细致的内部沟通将确保部署顺利进行。组织应确保系统、用户和整个组织为全面实施做好准备。在此阶段，列出要解决和修复的未决问题的最终列表非常有用。然后，可以向团队成员发放密码和用户名。在初始上线日期前后的几周内，组织应投入最终用户培训和跨业务渠道的反馈研讨会。

假设遵循了所有这些步骤，并且整个组织的团队成员都已了解新系统的最佳实践和用例，则部署应该会顺利进行。在此阶段，IT 团队和项目团队都应监控系统性能以及在规划阶段确定的关键指标。征求用户和主要利益相关者的持续反馈，确保在问题出现之前就发现问题，并确保系统按预期运行。在初始部署之后，举办庆祝活动，感谢团队的所有辛勤工作，并从早期系统用户处获得直接反馈，这些活动也很有用。

Oracle 和 IBM

近四十年来，IBM 一直是 Oracle 的一家最重要合作伙伴。我们有 10,000 多名专业 Oracle 云顾问，帮助客户成功完成了 6,500 多个 Oracle 项目。IBM 为客户提供 Oracle 服务和咨询，包括云转型投资每个阶段的路线图（从咨询到云实施再到管理）。

作者
Molly Hayes Content Writer, IBM Consulting, IBM Blog

深入了解 Oracle 咨询服务