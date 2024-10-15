根据 Forbes（ibm.com 外部链接）的报道，营销与销售团队比任何其他企业部门都更为重视 AI 和 ML。营销人员会使用 ML 进行潜在客户开发、数据分析、在线搜索和搜索引擎优化 (SEO)。例如，很多营销人员会使用它来联系将产品留在购物车中或退出其网站的用户。

ML 算法和数据科学是 Amazon、Netflix 和 StitchFix 等网站的推荐引擎根据用户的品味、浏览历史记录和购物车历史记录来进行推荐的两种方式。此外，ML 还可通过识别或许能满足特定客户的兴趣的产品来帮助推动个性化营销计划。然后，它可根据这些兴趣来定制营销材料。ML 还可提供通过检查打开率和点击率等指标来密切监控营销活动的功能。