根据 Forbes（ibm.com 外部链接）的报道，营销与销售团队比任何其他企业部门都更为重视 AI 和 ML。营销人员会使用 ML 进行潜在客户开发、数据分析、在线搜索和搜索引擎优化 (SEO)。例如，很多营销人员会使用它来联系将产品留在购物车中或退出其网站的用户。
ML 算法和数据科学是 Amazon、Netflix 和 StitchFix 等网站的推荐引擎根据用户的品味、浏览历史记录和购物车历史记录来进行推荐的两种方式。此外，ML 还可通过识别或许能满足特定客户的兴趣的产品来帮助推动个性化营销计划。然后，它可根据这些兴趣来定制营销材料。ML 还可提供通过检查打开率和点击率等指标来密切监控营销活动的功能。
ML 不仅能理解客户在说什么，还可理解他们的语气并将他们引导到适当的客户服务代理处，以便为其提供客户支持。基于语音的查询会使用自然语言处理 (NLP) 和情感分析来进行语音识别。
基于文本的查询通常由聊天机器人处理，聊天机器人是大多数企业在其电子商务网站上提供的虚拟代理。此类聊天机器人确保客户不必等待，即使同时出现大量需要接待的客户也可以确保全天候给予关注，并可能提供更积极的客户体验。一家使用 watsonx Assistant 系统进行客户服务的银行发现，该聊天机器人能够正确、快速、一致地使用多种语言回答 96% 的客户问题。
企业使用 ML 来监控社交媒体和其他活动，以获取客户回复和评论。ML 还可以帮助企业预测和减少客户流失率（公司失去客户的速度），这是大数据的广泛用途之一。
它是为虚拟个人助理或语音助理（如亚马逊的 Alexa 和苹果的 Siri）执行任务提供动力的 ML。这种通信可能涉及语音识别、Speech to Text 转换、NLP 或 Text to Speech。当有人向虚拟助理提问时，ML 会搜索答案或回忆该人之前问过的类似问题。
ML 也是机器人的支持技术，例如 Facebook Messenger 和 Slack 使用的聊天机器人。在 Facebook Messenger 上，ML 为客户服务聊天机器人提供支持。公司设置聊天机器人以确保快速响应，提供图片轮流展示和行动号召按钮，帮助客户找到附近的选项或跟踪货物，并允许安全购买。Facebook 还使用 ML 来监控 Messenger 聊天中是否存在诈骗或不受欢迎的联系人，例如当成年人向不足 18 岁者发送大量好友请求或消息请求时。
在 Slack，ML 为视频处理、转录和实时字幕提供支持，这些功能可以通过关键字轻松搜索，甚至有助于预测潜在的员工流动率。一些公司还在 Slack 上设置了聊天机器人，使用 ML 来回答问题和请求。
Google Gmail 中的 ML 算法可自动将客户的电子邮件过滤为“主要”、“社交”和“促销”类别，同时还可检测垃圾邮件并将其重新路由到垃圾邮件文件夹。ML 不但超越了电子邮件应用程序“规则”功能，同时还可通过对电子邮件进行分类以将其路由到正确的人员处以便更快地采取措施、将附件移至正确的位置等功能来自动开展电子邮件管理。例如，Levity 等电子邮件管理自动化工具（ibm.com 外部链接）会使用 ML 并通过文本分类算法对收到的电子邮件进行识别和分类。如此，您便可根据类别来制作个性化回复，从而节省时间并利用此类定制内容来提高转化率。
当前，ML 在网络安全领域共有四种应用方式：
ML 和深度学习广泛用于银行业，例如欺诈检测。银行和其他金融机构训练 ML 模型以识别可疑的在线交易和其他需要进一步调查的非典型交易。银行和其他贷款机构使用 ML 分类算法和预测模型来确定他们将向谁提供贷款。
很多股票市场交易均会使用 ML。AI 和 ML 会使用数十年的股票市场数据来预测趋势，并建议是进行买入还是卖出。此外，ML 还可在没有人为干预的情况下进行算法交易。约有 60%-73% 的股票市场交易（ibm.com 外部链接）是通过可实现大宗、高速交易的算法来完成的。ML 算法可预测模式、提高准确性、降低成本并减少人为错误所引发的风险。
非营利性技术组织 Change Machine 与 IBM 合作，使用 IBM® Cloud Pak for Data 构建了人工智能驱动的推荐引擎，帮助财务导师找到最适合其客户目标的金融科技产品。Change Machine 产品开发总监 David Bautista 表示：“与 IBM 的合作教会我们如何以新的方式利用我们的数据，以及如何构建用于创建和管理机器学习模型的框架。”
ML 的发展在模式识别方面催生出机器训练，而此技术如今偶尔也会用于放射学成像。支持 AI 的计算机视觉（ibm.com 外部链接）常用于分析乳房 X 光检查和早期肺癌筛查。负责评估针对乳腺癌的乳房 X 光检查的医生会漏掉 40%（ibm.com 外部链接）的癌症情况，而 ML 则可改善这一数字。此外，ML 还会经过训练并用于对肿瘤进行分类、查找人眼难以发现的骨折现象，以及检测神经系统疾病。
ML 有时会用于检查患者的历史病历和结果，以制定新的治疗计划。在基因研究、基因修饰和基因组测序领域，ML 可用于识别基因影响人体健康的具体方式。ML 可识别对特定治疗或药物存在反应或无反应、且可能会对某些人群产生明显副作用的遗传标记和基因。这些高级分析手段可提供数据驱动型的个性化药物建议或治疗建议。
传统上，新药的发现和生产需要经过复杂、昂贵和耗时的测试，而使用 ML 可以加快速度。Pfizer （链接位于 ibm.com 外部） 使用 IBM Watson 的 ML 功能为其免疫肿瘤学研究的临床试验选择最佳候选者。Geisinger Health System使用 AI 和 ML 处理其临床数据，以帮助预防败血症死亡。他们正在与 IBM 的数据科学和 AI 精英团队合作，建立模型来预测哪些患者患败血症的风险最大，这有助于他们确定护理优先级，减少风险和昂贵的住院治疗，并降低败血症死亡率。
如今，ML 为我们的许多交通方式提供信息。例如，Google Maps 使用 ML 算法来检查当前的交通状况、确定最快的路线、建议“探索附近”的地点并估计到达时间。
Uber 和 Lyft 等拼车应用程序使用 ML 来匹配乘客和司机、设置价格、检查路况，并且像 Google Maps 一样分析实时交通状况，以优化驾驶路线并预测预计到达时间。
计算机视觉可助力自动驾驶汽车。无监督 ML 算法可让自动驾驶汽车从摄像头和传感器收集数据，以便了解车身周围发生的情况并实现针对待采取措施的实时决策。
ML 为我们的智能手机的许多功能提供支持。ML 算法控制着我们打开手机所依赖的面部识别功能，也为设置闹钟和编写消息的语音助手提供支持。其中包括 Apple 的 Siri、Amazon 公司的 Alexa、Google Assistant 和 Microsoft 的 Cortana，它们使用 NLP 来识别我们所说的话并做出适当的回应。
此外，各大公司还会在智能手机摄像头中利用 ML。ML 可使用图像分类器来分析并改善照片、检测图像中的物体（或人脸），甚至还可使用人工神经网络并通过预测照片边界之外的内容来改善或扩展照片。
我们今天在社交媒体平台上可以看到大量应用 ML 的情形：
AI 还可以辅助现有应用程序的战略制定、现代化改造、构建和管理，从而提高效率并创造创新机会。加利福尼亚州索诺玛县与 IBM 协商，在名为 ACCESS Sonoma 的集成系统中为无家可归的公民匹配可用资源。索诺玛县中央 IT 创新总监 Carolyn Staats 表示：“由于 IBM 设计了这种可以直接迁移的开放式架构，因此我们在四个月内加载了 91,000 个客户端并在四个关键系统中将它们连接起来。效率惊人。”他们为 35％ 的无家可归者安置了住房，比全国平均水平高出四倍，两年内，该县的无家可归者数量减少了 9％。
在 IBM，我们将 ML 和 AI 的强大功能融入了 IBM watsonx，它是我们用于基础模型、生成式 AI 和 ML 的新工作室。
Watson 是下一代数据和 AI 平台，旨在帮助组织扩展商用 AI 的功能。该平台有三个强大的组件： watsonx.ai 新基础模型、生成式 AI 和 ML 工作室；watsonx.data 量身订做的存储，用于数据湖的灵活性和数据仓库的性能；以及 watsonx.governance 工具包，以支持以责任感、透明度和可解释性构建 AI 工作流。
watsonx 的这些组件结合到一起，使组织能够：