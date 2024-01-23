财务不安全是低收入人群必须应对的残酷现实。 普惠金融的系统性障碍真实存在，特别是对黑人和棕色人种女性而言。 Change Machine 是一家非营利性技术组织，致力于解决这些问题。
其使命是通过以人为本的技术为低收入社区建立财务安全。Change Machine 通过软件即服务 (SaaS) 平台开展工作，该平台可以改变人们实现财务目标的方式。该平台由社会服务组织和公共机构的金融教练使用，其特点是为从业人员提供社交协作工具、关于各种财务辅导主题的教育门户网站以及 Salesforce AppExchange 上的案例管理应用程序，以协助教练向客户提供咨询。
该平台包含一系列经 Change Machine 审查具有包容性、安全性和有效性的金融科技产品和服务。该平台以人为本，反映了金融教练和客户的见解和经验，并且包括使用 AI 分析客户数据来推荐相关金融科技产品的功能。
情况并非一直如此。2020 年初，Change Machine 制定了一套标准，用于评估金融科技产品的可负担性、包容性和安全性，以及每种产品如何旨在建立金融安全。推出了名为 Marketplace Relief 的推荐引擎的首次迭代，旨在缓解新冠病毒疫情而导致的经济衰退所带来的金融不安全问题。制定标准是为了筛选相关的、经过审核的产品和服务，以满足客户的需求。例如，如果需要促进储蓄和改善信贷，推荐引擎就会推荐储蓄和信贷产品和服务。
尽管系统运行良好，但方法有限。“我们最初的推荐引擎是来自特定地点的一小群教练在特定时间点设计的。”Change Machine 产品开发总监 David Bautista 说道。“为了扩大推荐引擎的知识和可推荐的产品范围，我们希望它能够持续自我更新。”
推荐规则引发了另一个担忧。产品开发助理总监 Robert Zarate-Morales 说道：“教练们根据他们的专业知识以及与客户打交道的经验确定规则，但我们不知道如何同时利用我们系统中存储的客户数据，例如客户最常用的服务以及根据常见财务状况需要额外的阈值。使用这些数据可以更好地了解客户需求。”
推荐引擎也没有考虑客户是否接受或拒绝所推荐的产品和服务，这表明了该功能的影响。
金融科技产品的持续使用率从 60% 增加到 98%
项目团队仅通过 6 周的敏捷迭代，就开发出机器学习分类模型
很明显，可以利用 AI 数据分析来改进推荐引擎。Change Machine 于 2021 年 3 月聘请了 IBM Data Science and AI Elite 团队提供开发援助。IBM 根据 IBM Data and AI for Social Impact 计划开展工作，这是一项学徒合作项目，IBM 在其中帮助非营利组织利用数据科学和 AI 来推进其使命。
该项目始于 IBM 和 Change Machine 人员共享知识和制定需求。目标是将组织数据合理化，形成一个连贯的整体，并开发可定制建议的机器学习分类模型。这些模型会自学习，并基于可信 AI，这意味着推荐背后的推理是可解释的。
可扩展性将使引擎能够应对合作伙伴和用户的预期增长。此外，运营仪表板将显示实时数据，推动运营洞察分析。
为了开发数据和 AI 模型，IBM 团队选择了 IBM® Cloud Pak for Data as a Service，它将在集中式数据功能中链接所有数据。开发人员使用 IBM® Watson Studio 解决方案及其 AutoAI 功能来简化开发。基于 API 的 IBM® Cognos Dashboard Embedded 解决方案将为可扩展的仪表板提供支持。所有工具都驻留在 IBM Cloud 交付的 IBM Cloud Pak 中。
利用 IBM 数据科学与 AI 精英参与方法，在六周内进行三次敏捷冲刺，开发进展迅速：
接下来，这些模型集成到财务指导与客户一起使用的 Salesforce 应用程序中。IBM 团队还支持 Change Machine 团队开发管理仪表板。作为学徒合作的一部分，IBM 向 Change Machine 团队传授了他们未来将继续使用的数据策略和 AI 工具方面的知识。
“与 IBM 的合作教会我们如何创新数据利用以及如何构建用于创建和管理机器学习模型的框架。”Bautista 说道。“该项目还作为我们参与先进云解决方案的跳板，帮助我们部署一套 AI 的实际应用程序，而我们之前认为这至少需要数年时间。”
对 Change Machine 数据的 AI 分析现在为 Salesforce 中的推荐引擎提供支持。该解决方案非常具有创新性，获得 VentureBeat AI 创新奖 AI for Good 类别的提名。
在以前的推荐引擎中，客户只积极使用了教练推荐的 60% 金融科技产品。而在新版本中，这一数字上升到 98%——表明推荐更具针对性。
“高质量的推荐推进了我们帮助人们克服财务障碍的使命。”Bautista 说道。“它们不仅提高产品的使用率，而且确保人们获得最需要的产品；还有助于巩固我们的合作伙伴以及他们所辅导的人之间的关系。
另一个优势源于推荐引擎与有关客户和金融科技产品的动态数据的连接。随着此数据主体的更新，引擎推荐也会更新。
事实证明，这些仪表板在整个组织中都很有价值。 它们帮助 Change Machine 的经理可视化动态运营数据，而“仅靠数字并不能说明全部情况”，Zarate-Morales 说。开发人员正在构建由 IBM Cloud Pak for Data 的数据市场提供支持的其他仪表板。
展望未来，IBM 的参与将继续推动 Change Machine 内部的创新，因为其人员将应用他们所学到的知识。
“对我来说，了解这项技术的功能和相对易用性非常令人激动。”Bautista 解释道。“以前，我们被动使用数据。如果有问题，我们会问：‘数据在哪里？’但今天，我们开始主动将数据嵌入战略决策。与 IBM 的合作使我们能够更具战略性地思考数据。”
Change Machine 成立于 2005 年，通过以人为本的技术为低收入社区建立财务保障。超过 8,000 名从业者使用 Change Machine 的平台来扩大其影响力，包括让客户获利 4,500 万美元。
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美国出品，2022 年 8 月。
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