LangChain 和 LangSmith 都是支持 LLM 开发的工具，但每个工具的用途有所不同。

LangChain 是一个开源 Python 框架，可简化 LLM 应用程序的构建和部署过程。它通过使用链、代理和内存等模块化构建块，将多个 LLM 组件整合到结构化的工作流中。这些组件支持将 LLM 与外部工具、应用程序编程接口 (API) 和数据源相集成，以构建复杂的应用程序。它不依赖于单一模型，而是支持将用于文本理解、响应生成和推理等任务的模型串联起来，让每一步都建立在上一步的基础上。LangChain 通过可重复使用的模板支持提示工程，并可与 LangGraph 集成以实现工作流可视化设计。这种能力使其特别适用于构建需要进行上下文处理和逻辑推进的会话式智能体和 AI 系统。

此外，LangSmith 是支撑 LangChain 开发功能的核心运维支柱。LangChain 可帮助您构建工作流，而 LangSmith 则通过提供调试、监控和管理复杂 AI 系统的工具来确保工作流平稳运行。LangSmith 能够深入了解模型行为，从而更容易识别性能问题、跟踪错误并实时优化响应。它还支持跨多个模型和管道进行编排，以实现无缝部署和协调。LangSmith 可与 TensorFlow、Kubernetes 等外部工具无缝集成。它还可以与 AWS、GCP 和 Azure 等主要云供应商的平台集成，同时为混合架构和本地部署提供强有力的支持。LangSmith 可支持开发实际应用的 AI 应用程序，包括聊天机器人和其他交互式系统，例如 AI 智能体、虚拟助手和对话式界面。这种能力可以帮助开发人员简化工作流。

LangChain 和 LangSmith 相结合，可简化从原型设计到生产的整个开发过程。