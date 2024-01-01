借助 IBM® watsonx.ai 为企业赋能，我们的企业级人工智能 (AI) 开发平台为 AI 构建器提供了全面的工具包，旨在支持支持检索增强生成 (RAG) 开发生命周期。

无论您是在处理复杂、专业化的用例，还是寻求快速部署，watsonx.ai 都能为您的开发人员提供成功所需的灵活性和控制力。

在 watsonx.ai 中，您可以使用基础模型，通过应用 RAG 模式，根据知识库中的信息生成事实准确的输出。