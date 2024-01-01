借助 IBM® watsonx.ai 为企业赋能，我们的企业级人工智能 (AI) 开发平台为 AI 构建器提供了全面的工具包，旨在支持支持检索增强生成 (RAG) 开发生命周期。
无论您是在处理复杂、专业化的用例，还是寻求快速部署，watsonx.ai 都能为您的开发人员提供成功所需的灵活性和控制力。
在 watsonx.ai 中，您可以使用基础模型，通过应用 RAG 模式，根据知识库中的信息生成事实准确的输出。
RAG 管道每个阶段的应用程序编程接口 (API)。
从各种文档格式中处理并提取文本。
生成文本数据的矢量嵌入。
使用强大的矢量数据库进行高效的存储和查询。
提高检索信息的相关性。
测量并优化您的 RAG 系统性能。
使用声明式流语言，通过预构建模板构建 RAG 应用程序。
使用低代码解决方案加速 AI 开发生命周期。
使用针对基于 RAG 的任务优化的可信、高性能且经济高效的模型。
通过使用我们的第三方库、开放源代码和面向 RAG 用例的 IBM® Granite 模型来增强 RAG 系统 ，这可以通过聊天微调和模型对齐技术实现，或者将企业自身己的自定义基础模型引入平台。
选择合适的模型，参数从数亿到 340 亿，采用 Apache 2.0 开源许可。
不要为了降低成本而牺牲性能。在各种企业任务中，Granite 的表现均优于同类模型。
构建具有全面的风险和危害检测功能、透明度和知识产权保护的负责任 AI。
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