漂绿行为的规模可涵盖从围绕绿色倡议的含糊其辞，到耗资数百万美元的营销活动。例如，某家公司可利用隐藏的权衡手段并根据一小组属性来提出环境主张，但同时又会忽略更大的问题。或许，该公司的产品是由可回收材料制成或是可进行降解，但生产期间却会导致产生过多的碳排放。

近年来，漂绿表现为虚假的环保声明、不准确的环境、社会和治理 (ESG) 报告、欺诈性的可再生能源证书等。其他示例包括：

虚假营销

2020 年，意大利竞争和营销局对意大利石油公司 Eni 处以 500 万欧元的罚款，原因则是该公司谎称其生物燃料柴油可对环境产生积极影响。2 Eni 的“柴油+”燃料由 15% 的加氢处理棕榈油以及 85% 的化石燃料组成，并被宣传为可减少温室气体排放。与此同时，棕榈油生产导致了大规模的森林砍伐，而棕榈油自身也可能会产生高达三倍的排放量。3



误导性措辞

2022 年，加拿大监管机构对 Keurig 处以 300 万加元的罚款，原因是该公司误导性声明其一次性咖啡包可回收。虽然咖啡包可以在不列颠哥伦比亚省和魁北克省轻松回收，但对于一些回收商来说，在省外的回收说明并不充分。结果，这些咖啡包没有被回收，最终被送进了垃圾填埋场。

未经证实的声明

虽然这些漂绿示例的规模较大，但大多数情况都比较模糊，而且经常发生。以时尚行业的零售商为例，这些零售商在快速时尚的审查中采用了可持续的时尚战略。联合国 (UN) 最近的一项研究发现，欧洲时尚品牌 60% 的可持续发展声明是“未经证实”或“误导性”的。4更常见的是，这些漂绿计策属于漂绿法规的管辖范围。