发布日期：2024 年 8 月 21 日
撰稿人：Tom Krantz、Alexandra Jonker
漂绿是一种营销策略，用于欺骗人们相信组织的产品、服务或运营比实际更环保。这是一种有害的做法，会对品牌声誉、利益相关者的信任和公众对可持续商业实践的看法产生负面影响。
环保人士 Jay Westerveld 于 1986 年提出了这个术语，当时他注意到酒店为了环境效益而鼓励客人重复使用毛巾，真是具有讽刺意味。近年来，随着公司更加倾向于环境营销和可持续发展计划，漂绿变得越来越普遍。
“漂绿”行为会破坏各国和可持续品牌为减少碳排放和应对日益严重的气候变化威胁而做出的共同努力。但是，打击漂绿行为的努力却并未间断。揭露漂绿行为的实例，以便他人意识到它的危险并制定相关法规是阻止漂绿行为的其中几项最有效方法。
当人们发现漂绿行为时，它可能会损害公司的声誉和利润，尤其是当其成为头条新闻或出现在社交媒体上时。除了会给公司的财务和声誉带来风险外，漂绿行为还可能会因几个原因而变得十分危险，其中包括：
漂绿会削弱人们对公司的信任。想象一下，一家企业因伪造温室气体 (GHG) 排放（整个供应链中）而被曝光。除了最初对公司声誉造成的损害之外，公众还可能认为其他组织在可持续发展方面的工作也撒了谎。
企业可能会因歪曲数据或做出不诚实的可持续发展声明而面临联邦贸易委员会 (FTC) 等机构做出的巨额罚款。某一汽车公司表示，其柴油作弊丑闻致使公司损失了约 313 亿欧元的罚款和和解费用。1 漂绿行为还会影响员工士气，从而导致工作效率下降、人员流动率上升，并最终导致成本增加。
虚假的环保宣传是有害的。打着环境保护的幌子却污染地球，这是更糟糕的事。减少过度浪费至关重要，特别是现在各国正在共同努力解决环境问题并实现《巴黎协定》规定的目标。
漂绿行为的规模可涵盖从围绕绿色倡议的含糊其辞，到耗资数百万美元的营销活动。例如，某家公司可利用隐藏的权衡手段并根据一小组属性来提出环境主张，但同时又会忽略更大的问题。或许，该公司的产品是由可回收材料制成或是可进行降解，但生产期间却会导致产生过多的碳排放。
近年来，漂绿表现为虚假的环保声明、不准确的环境、社会和治理 (ESG) 报告、欺诈性的可再生能源证书等。其他示例包括：
虚假营销
2020 年，意大利竞争和营销局对意大利石油公司 Eni 处以 500 万欧元的罚款，原因则是该公司谎称其生物燃料柴油可对环境产生积极影响。2 Eni 的“柴油+”燃料由 15% 的加氢处理棕榈油以及 85% 的化石燃料组成，并被宣传为可减少温室气体排放。与此同时，棕榈油生产导致了大规模的森林砍伐，而棕榈油自身也可能会产生高达三倍的排放量。3
误导性措辞
2022 年，加拿大监管机构对 Keurig 处以 300 万加元的罚款，原因是该公司误导性声明其一次性咖啡包可回收。虽然咖啡包可以在不列颠哥伦比亚省和魁北克省轻松回收，但对于一些回收商来说，在省外的回收说明并不充分。结果，这些咖啡包没有被回收，最终被送进了垃圾填埋场。
未经证实的声明
虽然这些漂绿示例的规模较大，但大多数情况都比较模糊，而且经常发生。以时尚行业的零售商为例，这些零售商在快速时尚的审查中采用了可持续的时尚战略。联合国 (UN) 最近的一项研究发现，欧洲时尚品牌 60% 的可持续发展声明是“未经证实”或“误导性”的。4更常见的是，这些漂绿计策属于漂绿法规的管辖范围。
自《巴黎协定》签署以来，越来越多的公司承诺将其排放量减少到净零排放，即人为造成的 GHG 排放与从大气中去除的等量相平衡。但是，也有更多的法规出台，为强制和自愿披露提供指导。例如，国际可持续发展准则理事会 (ISSB) 发布了 IFRS S1 和 IFRS S2，以打击漂绿并确保利益相关者更好地了解情况。
虽然世界各地均有各种法规，但其中部分值得注意的立法却源自以下领域：
企业可持续发展报告指令 (CSRD) 要求在欧盟 (EU) 运营的企业披露其业务的环境和社会影响。CSRD 的目标之一是通过可信的 ESG 报告和第三方认证减少漂绿事件。2024 年 1 月，“漂绿指令”也获得通过成为法律，旨在提高整个欧盟环保宣传的可靠性，更加方便比较和验证。
美国联邦贸易委员会 (FTC) 监管不公平或欺骗性的营销声明，而证券交易委员会 (SEC) 则负责追究公司对漂绿事件的责任。2024 年 3 月，SEC 发布了新规则，以标准化上市公司的气候相关信息披露。同时，在加利福尼亚州，《自愿碳市场披露法》是一项“反漂绿”法律，要求公司披露与气候相关的索赔和自愿碳补偿。
巴西政府最近启动了绿色徽章计划，以认证某些产品和服务符合一系列社会环境标准。希望绿色徽章计划能够促进巴西环保经济和可持续产品市场的增长，并推动该国向循环经济迈进。
可持续投资是指投资者将环境与社会因素纳入其传统投资方法之中。例如，如果其中某一公司身处对环境有害的行业，投资者则可能会回避共同基金或交易所交易基金。
可持续投资中的漂绿是指公司利用“漂绿”的方式来吸引有目的的投资者。他们可能会提出虚假的可持续性声明、夸大 ESG 举措或转移人们对环境不法行为的注意力。
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ESG 报告是指披露与企业环境、社会和治理 (ESG) 领域相关的企业运营信息。
各大公司使用 ESG 报告框架来披露涵盖业务运营以及与公司的 ESG 相关的机会和风险的数据。
循环经济是一种经济模式，旨在通过再利用和资源效率消除浪费并促进可持续发展。
企业社会责任 (CSR) 是指企业的运营应以对社会和环境产生积极影响为原则和方针。
欧盟企业社会责任指令 (CSRD) 是一项欧盟立法，要求欧盟企业公开其环境和社会影响。
所有链接均为 ibm.com 外部链接
1“Volkswagen says diesel scandal has cost it 31.3 billion euros”，Reuters，2020 年 3 月 17 日。
2“Eni 停止对 ENI“柴油+”燃料进行误导性宣传”，AGCM，2020 年 4 月 27 日。
3“Globiom: the basis for biofuel policy post-2020”，Transport and Environment，2016 年 4 月 25 日。
4“漂绿行为—环境索赔背后的欺骗计策”，联合国。