REC 由使用风能、太阳能、地热能、水能和生物质能等可再生能源生产可再生电力或“绿色能量”的发电厂产生。可再生能源的生产会产生两种可以在市场上销售的产品：能源本身以及可再生能源发电的非电力属性，例如环境和社会效益（即 REC）。

REC 通常也称为“绿色标签”或“可再生能源信用额”。还有专门针对太阳能或太阳能电池板产生的电能 REC，称为太阳能可再生能源证书 (SREC)。此外，欧盟类似的能源属性证书称为来源担保 (GO) 以及国际可再生能源证书 (I-REC)，在 50 多个国家/地区使用。