发布日期：2024 年 4 月 22 日
撰稿人：Alexandra Jonker
可再生能源证书 (REC) 是一种能源采购选择，证明持有者拥有由可再生能源产生并输送到电网的一兆瓦时 (MWh) 零碳电力。
REC 由使用风能、太阳能、地热能、水能和生物质能等可再生能源生产可再生电力或“绿色能量”的发电厂产生。可再生能源的生产会产生两种可以在市场上销售的产品：能源本身以及可再生能源发电的非电力属性，例如环境和社会效益（即 REC）。
REC 通常也称为“绿色标签”或“可再生能源信用额”。还有专门针对太阳能或太阳能电池板产生的电能 REC，称为太阳能可再生能源证书 (SREC)。此外，欧盟类似的能源属性证书称为来源担保 (GO) 以及国际可再生能源证书 (I-REC)，在 50 多个国家/地区使用。
碳补偿是指在一个地方避免、销毁、减少或封存一吨二氧化碳排放量，以抵消其他地方的一吨二氧化碳排放量。碳补偿通常代表通过重新造林或废弃物管理等碳补偿举措实现的直接减排或碳封存。组织可以使用碳补偿来减少或抵消范围 1、2 和 3 排放的碳足迹。
相比之下，REC 通常仅适用于范围 2 的排放计算，不应用于减少范围 1 或范围 3 的排放。这是因为 REC 并不直接减少排放。相反，REC 代表了可再生能源发电的积极环境属性。购买 REC 可以支持可再生能源市场和可再生能源发电，这使得它们可以作为基于市场的工具来解决与购买电力相关的排放问题。
连同相关电力一起购买的 REC 被视为“捆绑式”；与电力分开购买的 REC 被视为“非捆绑式”。
尽管非捆绑式 REC 不直接向组织提供可再生电力，但它们确实发出了支持可再生能源开发的市场信号。各组织可能会选择购买非捆绑式 REC 来推进可持续发展目标和支持可再生能源项目，因为他们所在地区缺乏可再生能源供应商或政策支持，或者无法在现场生产自己的可再生能源。
由于与“漂绿”相关联，REC 招致了批评。这是因为公司可以在购买 REC 并声称其业务是可再生的同时，继续使用化石燃料并排放相同数量的排放量。例如，一家公司每年从以化石燃料供电的电网消耗 100 MWh 的电力，然后可以从太阳能项目购买 100 个 REC，并且在当年被视为使用 100% 的太阳能。因此，该公司可以声称所消耗的 100 MWh 电力为零排放。1
但是，购买 REC 的确通过电力购买协议 (PPA) 为可再生能源项目创造了收入。PPA 是可再生能源供应商（例如风力发电场开发商）和可再生能源购买者（例如组织）之间的长期合同。在 PPA 中，开发商生产的每 MWh 可再生能源可按固定价格获得收入。作为交换，买方将获得相关的 REC。
因此，虽然一个组织的 REC 采购可能不会改变整体电网排放，但许多组织购买 REC 是增加整体需求的市场信号。随着时间的推移，这可能会带来环境效益，例如帮助减少温室气体排放。
REC 的购买分为两种市场和买方类型：自愿购买和合规购买。
许多地区、州和国家/地区针对可再生能源的使用制定了可再生能源组合标准 (RPS)，也称为可再生电力标准 (RES)。这些监管政策要求公用事业公司提供一定比例产自可再生能源的能量。
合规性 REC 买家是需要遵守 RPS 的能源生产商或电力公用事业公司。他们自己产生的可再生电力比例通常不够高，因此必须购买可再生能源证书 (REC) 来弥补。当此类 REC 购买发生在具有这些政策的地方时，它被称为合规市场。合规市场 REC 通常更昂贵，并且需要满足标准中列出的某些标准。2
自愿 REC 市场是由买家购买可再生电力以满足可持续性、排放或环境目标的愿望促成的。自愿 REC 买家选择购买 REC，而不考虑任何监管政策。他们通常是具有环保意识的组织，致力于减少温室气体排放；但也可以是个人，例如房主。自愿市场的价格通常低于合规市场。
自愿 REC 市场几乎没有监管。因此美国环境保护署 (EPA) 建议消费者购买经过第三方认证和验证的 REC。
据美国环保署称，证书需要回答以下问题：“该产品是否符合可接受的质量标准？”验证回答：“我怎么知道是否物有所值？”目前，在美国只有一家机构认证 REC：资源解决方案中心的 Green-e 能源计划。3
除了第三方认证和验证外，在美国能源市场，还有两种公认的跟踪可再生电力所有权的方法：基于证书的跟踪系统和合同路径跟踪方法。
基于证书的跟踪系统向发电商发放 REC。发出的每个 REC 都包含唯一的可再生能源数据属性，例如可再生燃料类型或可再生设施位置，以及唯一的标识号。该 ID 编号可确保某时刻 REC 只由一个组织持有。这些系统通常是电子数据库，允许持有者像在网上银行系统中转账一样转移 REC。4
合同路径跟踪方法是市场上最古老的方法。它用于验证、跟踪和追溯从发电商到消费者的 REC 所有权移动过程。它包括由几份生产证明和所有权转让文件（如宣誓声明和合同收据）支持的第三方审计。5
温室气体核算体系（GHG 核算体系）是一个为公司的排放量会计和报告制定国际标准的组织。它为企业和政府提供衡量和管理排放的标准、指南、工具和培训。
GHG 核算体系的范围 2 指南是《企业会计和报告准则》的修订案。它规范了企业衡量电力和其他能源采购过程产生的温室气体排放的方式。它的创建是为了应对能源采购对范围 2 减排之贡献方式的不确定性。
该指南包括对将电力购买（包括 REC）计入其 GHG 清单的公司的要求、质量标准和建议。根据 GHG 核算体系，这些措施“提高了透明度，可在释放企业对更多可再生电力的需求方面发挥关键作用。”6
