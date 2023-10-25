即使对于那些已致力于混合云的 CIO 和 CTO 来说，组织在现代化进程中仍然面临着障碍。首先，技术领导者需要估算现代化对整个组织的全面财务影响（与不进行现代化改造的成本相对比）。他们需要将现代化作为一项业务举措来推动，而非仅仅是一个 IT 项目。领导者还必须通过优先发展人才来解决专业知识差距问题，并让企业文化接纳现代化作为一项具有前瞻性的战略商业投资，而非仅仅是一种运营技术的手段。

接下来，领导者需要了解生成式 AI 为现代化带来的商业价值，以明确他们应该在哪里进行投资。根据我们 IBM Consulting 团队的经验，刚刚开始现代化之旅的组织在理解人工智能驱动的自动化的优势和价值时，需要透视 “可能的艺术”。在发展历程中处于更高级地位的组织正在寻求对其行业用例的明确性，并寻求帮助以应对独特的机会。