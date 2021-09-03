标签

ESB 与微服务：有什么区别？

城市鸟瞰图，叠加点状图层

ESB 和微服务的相似之处、不同之处，以及二者与各自架构模型的关联。

几十年来，企业一直使用企业服务总线 (ESB) 实现应用程序之间的互联。这些应用程序通常为单体架构，通过整合应用程序内部所需的全部服务进行完整构建。随后，云服务逐渐普及，可独立部署、支持插拔的微服务应运而生。由于微服务标志着企业资源管理方式的根本性转变，深入了解 ESB 和微服务各自的作用，有助于清晰认知二者的相对优势。

 

什么是企业服务总线？

企业服务总线 (ESB) 是一种整合方案，可通过集中式软件组件实现应用程序的整合。要创建 ESB，开发人员需要在不同应用程序之间搭建通信总线。随后，使每个应用程序能够与总线交互，进而实现互联应用程序之间的数据共享与通信。这种标准化的应用程序整合方式意味着 DevOps 无需为每个应用程序构建定制化的点对点整合方案。

从 ESB 在整体计算架构中的应用场景来理解它会更有帮助。ESB 是 SOA（面向服务的架构）的核心构建模块，而 SOA 是一种旨在通过松散耦合促进服务间通信的架构方法。SOA 是系统架构的整体框架，ESB 则是实现该框架的通信工具。

如需了解 ESB 如何适配 SOA 架构的更多背景信息，请阅读《ESB 与 SOA》

微服务

什么是微服务？

在本视频中，Dan Bettinger 将简要介绍微服务。Dan 通过一个票务应用程序示例，比较了微服务应用程序架构和传统的单体架构，并阐述了微服务的众多优势，以及为应对单体架构所带来的挑战而提供的解决方案。
深入了解云解决方案

什么是微服务？

微服务是一种云原生架构方法，其中单个应用程序由多个可独立部署的组件（即服务）组成。它打破了传统单体应用程序的架构模式，不再是大型、紧密耦合的应用形态，而是采用容器技术。使用容器可创建可扩展的分布式系统，从而避免中央数据库带来的性能瓶颈。

微服务按业务功能划分。例如，应用程序的购物车、客户数据和产品信息均存储在各自的数据库中，并通过 API、事件流或消息传递协议进行实时通信，最终形成应用程序的完整功能。

ESB 与微服务的关键区别

ESB 与微服务的核心区别在于：ESB 是一种整合工具，而微服务顾名思义，是通过组合小型服务组件构建应用程序的架构模式。

ESB 作为集中式标准化枢纽，负责数据的输入、转换和输出，使各类应用程序和服务能够便捷通信。微服务则独立于其他微服务，无依赖关系。它们可以根据需要在应用程序中接入或移除。尽管二者采用的方式不同，但它们追求的目标一致，即简化基于云的应用程序开发与运维流程，以提升效率。

要全面理解 ESB 与微服务的区别，不仅需要对比二者本身，还需了解它们与各自架构模型的关联。

微服务架构由多个高度专业化的服务组成，开发团队通过连接这些服务构建应用程序的功能。随着微服务架构设计的不断发展，服务解耦的优势愈发凸显：它们更具灵活性、可扩展性，能够快速响应当今组织的需求。

另一方面，ESB 最初是为前云时代的旧版系统而设计的。与微服务架构方案相比，其整合方案的开发周期更长，灵活性更低。不过，ESB 的集中式整合枢纽使问题排查更便捷，无需在微服务中逐一定位问题根源。但如果缺乏容错能力，ESB 也可能成为整个企业的单点故障，进而导致企业投入精力去修复更严重的全局性问题。

要了解有关 ESB、SOA 架构与微服务架构之间区别的更多信息，请阅读《SOA 与微服务：有何区别？》

ESB 的优势与不足

ESB 的主要优势与不足包括：

  • 优势：服务可便捷复用。一旦某项服务通过 ESB 接入，即可轻松与其他服务互联，最大程度地减少工作量。
  • 优势：实现更完善的治理与监控。由于 ESB 是应用程序整合的集中式枢纽，它也可作为管理服务使用情况和监控统计数据的核心节点。
  • 优势：应用程序部署更简单。所有服务路由和编排功能均内置于 ESB 中，简化了部署流程。
  • 缺点：给可用性带来风险。由于 ESB 在协调网络中所有系统时扮演核心角色，总线本身可能成为单点故障。

微服务的优势与不足

微服务的主要优势与不足包括：

  • 优势：赋予 DevOps 更大的灵活性。团队可以为不同组件采用不同的堆栈和编程语言。
  • 优势：微服务允许在不改变整个应用程序的情况下添加新功能，从而实现敏捷开发
  • 优势：服务间依赖性低，意味着持续交付的实施更便捷，团队部署速度也更快。
  • 优势：可独立扩展组件，无需扩展整个应用程序。
  • 缺点：微服务虽具备极高的灵活性和敏捷性，但也带来了更高的复杂性。随着独立服务部署范围的扩大，单一服务出现的问题可能会影响多个应用程序。

微服务架构会取代 ESB 吗？

简短说来，不会。ESB 既可以连接小型专用 Web 服务，也能对接企业级的老旧服务与应用程序。这使其成为整合大型本地部署解决方案与 SaaS 解决方案及其他云环境的最佳方案。

然而，近年来，微服务已成为许多组织的首选架构模型。如今，微服务相比 ESB 和 SOA 具有诸多优势，原因如下：

  • 它们可以独立调整，以实现更高的灵活性。
  • 它们可以独立扩展，以更充分地利用云原生基础设施。
  • 它们可以提供全天候在线运营所需的弹性。

以下是微服务成为首选架构方案的部分用例：

  • 流媒体服务：音频和视频流应用程序的数据与流量波动较大，快速扩缩容能力至关重要。
  • 新增功能时的灵活性：如今，消费者需要持续更新与定制化服务。微服务简化了新功能的添加流程，因为 DevOps 可选择最契合团队技能栈的编程语言，以及最满足性能需求的实施技术。
  • 物联网 (IoT)：一款 IoT 产品可能拥有数百万个端点，以全天候持续收集数据。微服务凭借其解耦架构和可扩展性，能够应对 IoT 带来的海量数据处理需求。
  • 数据安全：受法规与合规要求约束，使用云服务进行数据整合和存储可能面临复杂挑战。通过微服务，数据可实现隔离运行。开发团队能完全掌控数据，从而更轻松地遵守 HIPAA 和 GDPR 等合规要求。

尽管微服务如今占据优势，但 ESB 可能会借鉴微服务的部分架构特性以满足市场需求。容器技术的兴起以及多云环境整合的需求，将影响 ESB 架构的应用方式，推动其不断演进并提升现代化水平

ESB、微服务与 IBM

如今，企业正在寻求无中断解决方案，以便将 IT 基础设施迁移至混合云，这需要一种现代化的整合方法。对于许多企业而言，这包括将基于 SOA 和 ESB 模式的工作负载转换为更轻量、更灵活的模型。

企业可以通过部署独立的微服务利用云的可扩展性和灵活性，同时通过不断演进的 ESB 产品确保旧版系统持续发挥价值。无论采用哪种方案，自动化都能助力实现流程标准化，让转型过程更快速、更高效。IBM 为您提供 AI 驱动的自动化功能，包括预构建工作流，助力您加快创新与数字化转型进程。

采取后续步骤

了解 IBM Cloud Integration Solutions 如何将整合开发速度提升高达 300%、降低超 33% 的成本，并提高整体运营效率。

深入了解如何借助 IBM Cloud Pak® for Integration 实现整合现代化，并充分利用中间件投资。该混合整合平台采用自动化闭环方案，在单一、统一的体验中支持多种整合模式。

全面了解贵组织在推进整合技术方面的发展方向。IBM 的整合成熟度评估为审视贵组织的整合成熟度提供了一个关键视角，并且可以为您提供迈向更高水平的行动建议。
