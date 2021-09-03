企业服务总线 (ESB) 是一种整合方案，可通过集中式软件组件实现应用程序的整合。要创建 ESB，开发人员需要在不同应用程序之间搭建通信总线。随后，使每个应用程序能够与总线交互，进而实现互联应用程序之间的数据共享与通信。这种标准化的应用程序整合方式意味着 DevOps 无需为每个应用程序构建定制化的点对点整合方案。

从 ESB 在整体计算架构中的应用场景来理解它会更有帮助。ESB 是 SOA（面向服务的架构）的核心构建模块，而 SOA 是一种旨在通过松散耦合促进服务间通信的架构方法。SOA 是系统架构的整体框架，ESB 则是实现该框架的通信工具。

