几十年来，企业一直使用企业服务总线 (ESB) 实现应用程序之间的互联。这些应用程序通常为单体架构，通过整合应用程序内部所需的全部服务进行完整构建。随后，云服务逐渐普及，可独立部署、支持插拔的微服务应运而生。由于微服务标志着企业资源管理方式的根本性转变，深入了解 ESB 和微服务各自的作用，有助于清晰认知二者的相对优势。
企业服务总线 (ESB) 是一种整合方案，可通过集中式软件组件实现应用程序的整合。要创建 ESB，开发人员需要在不同应用程序之间搭建通信总线。随后，使每个应用程序能够与总线交互，进而实现互联应用程序之间的数据共享与通信。这种标准化的应用程序整合方式意味着 DevOps 无需为每个应用程序构建定制化的点对点整合方案。
从 ESB 在整体计算架构中的应用场景来理解它会更有帮助。ESB 是 SOA（面向服务的架构）的核心构建模块，而 SOA 是一种旨在通过松散耦合促进服务间通信的架构方法。SOA 是系统架构的整体框架，ESB 则是实现该框架的通信工具。
如需了解 ESB 如何适配 SOA 架构的更多背景信息，请阅读《ESB 与 SOA》。
ESB 与微服务的核心区别在于：ESB 是一种整合工具，而微服务顾名思义，是通过组合小型服务组件构建应用程序的架构模式。
ESB 作为集中式标准化枢纽，负责数据的输入、转换和输出，使各类应用程序和服务能够便捷通信。微服务则独立于其他微服务，无依赖关系。它们可以根据需要在应用程序中接入或移除。尽管二者采用的方式不同，但它们追求的目标一致，即简化基于云的应用程序开发与运维流程，以提升效率。
要全面理解 ESB 与微服务的区别，不仅需要对比二者本身，还需了解它们与各自架构模型的关联。
微服务架构由多个高度专业化的服务组成，开发团队通过连接这些服务构建应用程序的功能。随着微服务架构设计的不断发展，服务解耦的优势愈发凸显：它们更具灵活性、可扩展性，能够快速响应当今组织的需求。
另一方面，ESB 最初是为前云时代的旧版系统而设计的。与微服务架构方案相比，其整合方案的开发周期更长，灵活性更低。不过，ESB 的集中式整合枢纽使问题排查更便捷，无需在微服务中逐一定位问题根源。但如果缺乏容错能力，ESB 也可能成为整个企业的单点故障，进而导致企业投入精力去修复更严重的全局性问题。
要了解有关 ESB、SOA 架构与微服务架构之间区别的更多信息，请阅读《SOA 与微服务：有何区别？》
ESB 的主要优势与不足包括：
简短说来，不会。ESB 既可以连接小型专用 Web 服务，也能对接企业级的老旧服务与应用程序。这使其成为整合大型本地部署解决方案与 SaaS 解决方案及其他云环境的最佳方案。
然而，近年来，微服务已成为许多组织的首选架构模型。如今，微服务相比 ESB 和 SOA 具有诸多优势，原因如下：
以下是微服务成为首选架构方案的部分用例：
尽管微服务如今占据优势，但 ESB 可能会借鉴微服务的部分架构特性以满足市场需求。容器技术的兴起以及多云环境整合的需求，将影响 ESB 架构的应用方式，推动其不断演进并提升现代化水平。
如今，企业正在寻求无中断解决方案，以便将 IT 基础设施迁移至混合云，这需要一种现代化的整合方法。对于许多企业而言，这包括将基于 SOA 和 ESB 模式的工作负载转换为更轻量、更灵活的模型。
企业可以通过部署独立的微服务利用云的可扩展性和灵活性，同时通过不断演进的 ESB 产品确保旧版系统持续发挥价值。无论采用哪种方案，自动化都能助力实现流程标准化，让转型过程更快速、更高效。IBM 为您提供 AI 驱动的自动化功能，包括预构建工作流，助力您加快创新与数字化转型进程。
了解 IBM Cloud Integration Solutions 如何将整合开发速度提升高达 300%、降低超 33% 的成本，并提高整体运营效率。
深入了解如何借助 IBM Cloud Pak® for Integration 实现整合现代化，并充分利用中间件投资。该混合整合平台采用自动化闭环方案，在单一、统一的体验中支持多种整合模式。
全面了解贵组织在推进整合技术方面的发展方向。IBM 的整合成熟度评估为审视贵组织的整合成熟度提供了一个关键视角，并且可以为您提供迈向更高水平的行动建议。
深入了解 Kubernetes 如何使企业能够处理大规模应用程序、提高资源效率并实现更快的软件交付周期。了解采用 Kubernetes 如何优化 IT 基础架构并提高运营效率。
了解 Kubernetes 和微服务等云原生方法如何增强 IBM z/OS 应用程序的弹性。了解可为混合云环境优化 z/OS 性能的整合模式和战略。
Red Hat OpenShift on IBM Cloud 是一个完全托管的 OpenShift 容器平台 (OCP)。
使用开发运维软件和工具，在多种设备和环境中构建、部署和管理云原生应用程序。
利用 IBM 的云咨询服务发掘新功能并提升业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加快数字化转型并优化性能。