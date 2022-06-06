数字工作者、聊天机器人、机器人：有何区别？

聊天机器人是一种自动化软件程序，它通过人工智能和自然语言处理技术模拟聊天——通常通过网站、电子邮件、短信或其他消息应用——首先理解用户问题，然后提供正确答案。通过处理和模拟人类书面或口头对话，这种对话式 AI 可提供宛若真人交流的体验。聊天机器人既可用于服务内部客户，也可用于服务外部客户。

许多公司已配备由软件和代码构成的 AI 聊天机器人，它们常出现在网站右下角，询问如何帮助访客。

简单（或基于规则）的聊天机器人会对预先写入系统的关键字或问题做出响应。高级或 AI 聊天机器人则使用自然语言处理和机器学习。它们理解基本语言和交流，能识别客户询问同一问题的不同方式，并能协助处理更复杂的任务。它们能理解不同的请求方式，以多种建议做出回应，并实现让客户感觉如同与人类员工实时对话的互动体验。

当客户希望随时在线获取解答时，可考虑采用聊天机器人。聊天机器人意味着客户获取信息和答案不再受限于呼叫中心的工作时间。

Gartner 技术路线图 调研发现，客户服务与支持负责人将在未来数年大力投入聊天机器人技术。当前虽仅四分之一的服务机构全面部署聊天机器人及 AI，但 37% 的机构正在试点或计划于 2023 年前部署。

Gartner 指出，聊天机器人的增长与千禧一代在职场中的比例上升相对应。“由于聊天机器人能够满足千禧一代对即时数字连接的需求，让他们随时保持信息更新，因此千禧一代很可能对组织采纳这项技术的成效与速度产生重大影响。”