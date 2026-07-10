2026 年 IBM DevOps 指南

By Michael Goodwin, Ash Minhas and Mark Scapicchio

DevOps 是一种软件开发方法，它结合了软件开发和 IT 运营团队的工作并将之自动化，以加快安全、高性能应用程序的交付。

传统上，开发和 IT 运营在不同的孤岛中独立运作。DevOps 概述了一种开发流程和组织文化转型，通过共享一套工具和实践来促进这两种职能之间的协调与协作。它实现了敏捷开发周期的自动化；在该类周期中，少量的新代码会频繁地添加到代码库中（通常至少每天一次），然后进行集成、测试和部署到生产环境中。

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简介

简要了解 DevOps 术语、原则和流程，并了解 DevOps 如何将开发与 IT 运营实践相结合并实现自动化，以加速软件交付。

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DevOps 生命周期

深入了解 DevOps 生命周期的各个阶段，包括持续集成、测试、交付和部署，以及支持这些阶段的工具和实践。

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基础架构即代码 (IaC)

基础设施即代码 (IaC) 是一种 DevOps 实践，它通过使用配置文件，而非手动操作，来自动化 IT 基础设施的部署和管理。

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微服务

微服务是一种云原生架构方法，其中单个应用程序由许多松散耦合且可独立部署的较小服务组成。专家们认为，微服务是针对 DevOps 方法论进行优化的，并且其成功依赖于 DevOps。

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容器

容器是软件的可执行单元，将应用程序代码及其库和依赖项打包，使代码能够在传统的 IT 或云基础设施上运行。

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容器编排

容器编排自动配置、部署、扩展和管理容器化应用程序的生命周期。开发人员使用容器编排来简化 DevOps 工作流。如今，Kubernetes 已成为最受欢迎的容器编排平台。

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可观察性

可观测性是指根据复杂系统输出的知识来理解其内部状态或条件的能力。它在维护现代软件应用程序和系统的可用性、性能和安全性方面发挥着至关重要的作用。

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站点可靠性工程 (SRE)

SRE 将 DevOps 和传统 IT 运营相结合，以解决客户问题、自动执行 IT 运营任务、加快软件交付并最大限度降低 IT 风险。它在 DevOps 周期中支持弹性、冗余和可靠性，并处理软件程序的日常实施。

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IBM DevOps

什么是 DevOps？

Andrea Crawford 阐述了什么是开发运维、开发运维的价值，以及开发运维实践和工具如何帮助您完成从应用程序构思到生产的整个软件交付管道。本课程由 IBM 资深思想领袖主导，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以优先考虑能够推动增长的 AI 投资。
深入了解 DevOps 开发运维
赋能平台团队，打造高效合规的云环境

了解平台团队如何借助平台即产品思路标准化工作流，统一基础设施与安全生命周期管理。

资源

以安全的混合云为基础，加速创新落地

借助单一框架简化混合云运营，同时构建一致的安全和治理体系。
依托统一云平台，加速规模化创新

了解平台工程团队如何利用自动化工作流扩展基础设施并实现集中控制。
在 Kubernetes 环境中掌控应用程序性能

了解如何通过自动化可观测性提高可见性、增强弹性并降低 Kubernetes 的运维复杂度。
利用人工智能驱动的分析优化业务绩效

立即注册，了解先进的 AI 分析如何为您的业务增长和创新带来新机遇。获取专家洞察分析，深入了解 AI 解决方案如何提高运营效率、优化资源并带来可衡量的业务成果。
利用混合云模式实现大型机应用程序的现代化

深入了解最新的 IBM Redbooks 出版物，了解面向混合云环境的大型机现代化。学习可行的战略、架构解决方案和集成技术，以推动敏捷性、创新和业务成功。

面向 DevOps 团队的全栈可观测性方案

依托 AI 驱动的可观测能力，快速构建稳定可靠的系统。这份 IBM 指南将介绍如何获取端到端可视能力、加快根本原因分析进度，在问题影响用户前完成处置。
AI 就绪状态

我们深入了解了部分组织能够应对 AI 带来的变革、充分挖掘其价值的原因。探寻这些实现 AI 就绪的企业的共同点。
相关解决方案
IBM Instana Observability

利用 AI 和自动化的强大功能，主动解决整个应用程序堆栈中的问题。

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DevOps 解决方案

使用开发运维软件和工具，在多种设备和环境中构建、部署和管理云原生应用程序。

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云咨询服务

通过我们的云咨询服务持续实现应用现代化，加速业务敏捷性与增长——支持任意平台部署。

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采取后续步骤

从 IBM Instana® 的主动问题检测到跨堆栈实时洞察，让云原生应用程序保持高可靠运行。

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