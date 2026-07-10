2026 年 IBM DevOps 指南

DevOps 是一种软件开发方法，它结合了软件开发和 IT 运营团队的工作并将之自动化，以加快安全、高性能应用程序的交付。
传统上，开发和 IT 运营在不同的孤岛中独立运作。DevOps 概述了一种开发流程和组织文化转型，通过共享一套工具和实践来促进这两种职能之间的协调与协作。它实现了敏捷开发周期的自动化；在该类周期中，少量的新代码会频繁地添加到代码库中（通常至少每天一次），然后进行集成、测试和部署到生产环境中。
简要了解 DevOps 术语、原则和流程，并了解 DevOps 如何将开发与 IT 运营实践相结合并实现自动化，以加速软件交付。
深入了解 DevOps 生命周期的各个阶段，包括持续集成、测试、交付和部署，以及支持这些阶段的工具和实践。
基础设施即代码 (IaC) 是一种 DevOps 实践，它通过使用配置文件，而非手动操作，来自动化 IT 基础设施的部署和管理。
容器是软件的可执行单元，将应用程序代码及其库和依赖项打包，使代码能够在传统的 IT 或云基础设施上运行。
容器编排自动配置、部署、扩展和管理容器化应用程序的生命周期。开发人员使用容器编排来简化 DevOps 工作流。如今，Kubernetes 已成为最受欢迎的容器编排平台。
可观测性是指根据复杂系统输出的知识来理解其内部状态或条件的能力。它在维护现代软件应用程序和系统的可用性、性能和安全性方面发挥着至关重要的作用。
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