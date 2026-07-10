2026 年 IBM DevOps 指南

传统上，开发和 IT 运营在不同的孤岛中独立运作。DevOps 概述了一种开发流程和组织文化转型，通过共享一套工具和实践来促进这两种职能之间的协调与协作。它实现了敏捷开发周期的自动化；在该类周期中，少量的新代码会频繁地添加到代码库中（通常至少每天一次），然后进行集成、测试和部署到生产环境中。