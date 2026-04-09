成本优化是传统成本削减的替代方案，在传统成本削减中，首席财务官可能会全面降低成本，以实现短期目标或应对业务状况。

Gartner 的一篇文章1阐述了单纯削减成本存在的诸多问题。不到半数企业能在首年达成成本削减目标。只有 11% 的企业会在三年内持续削减开支。仅有 9% 的企业表示，在实施成本削减后，仍能维持预期的创新节奏。

成本优化需要针对企业所在行业及其特定目标制定战略。例如在云计算和 IT 领域，企业可从按需服务器访问模式转为预留实例，通过承诺一定使用周期，换取更低的计费费率。对于供应链物流来说，成本优化可能涉及整合产品的供应商数量，以降低单位成本。

就其本质而言，成本优化本身并不适用于自上而下、指令式的低效排查策略。尽管如此，组织在寻求降低成本时仍可牢记一些总体上的最佳做法。这些做法包括：在各个层级实现成本分摊的透明化与全员认知、聚焦各业务领域成本削减背后的利弊权衡，以及优先从成本占比最高的板块着手压降开支。