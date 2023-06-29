当像昂贵的机器或基础设施这样的关键资产意外发生故障时，不仅会影响客户，还会给公司造成数百万美元的损失。为了取得成功，企业需要清晰、实时地了解其资产的状况，并制定计划以保持资产平稳运行并在出现故障时迅速修复。企业不断寻求新的方法，以优化性能、提升可靠性并延长资产寿命，同时避免增加不必要的成本。

这就是为什么资产可靠性是业务战略中关键组成部分的原因。在我们深入研究之前，让我们先看一下一些相关术语。