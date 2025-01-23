AI 语音是指由人工智能 (AI) 系统生成的合成语音。它们可以在各种应用程序中复制类似人类的声音。这些声音使用复杂的算法创建，能够模仿自然人类语音的细微差别，例如音调、音高和节奏。AI 语音可用于各个领域，包括虚拟助理、交互式语音应答 (IVR) 系统、有声读物和自动配音。

AI 语音技术的主要目的是生成尽可能自然、清晰的声音，使交互更加人性化、更具吸引力。它与文本转语音技术的不同之处在于，它采用机器学习算法来生成更自然的语音，而不是依靠基础数字语音来朗读文本。

生成式 AI、语音合成和自然语言处理 (NLP) 领域的进步显著优化了 AI 语音，使其能生成更高质量、更具个性化的语音。随着科技的迅速发展，AI 语音在客户体验和娱乐领域备受青睐。近年来，面向消费者的 AI 语音生成器应用程序让内容创作者无需学习大量技术知识，就能创建 AI 语音。