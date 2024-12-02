文本转语音 (TTS) 是一种将数字接口上的文本转换为听起来自然的音频的技术。它也可以称为“大声朗读”科技、计算机生成的语音或语音合成。大多数公司提供文本转语音技术作为应用程序编程接口 (API)。

最初，语音转文本系统作为一种技术开发，可以让视障人士和有阅读障碍等学习障碍的用户更容易使用某些服务。现在，人工智能语音生成器让语音转文本软件能够更好地模仿人类语音。这开辟了一系列新的用例，例如客户服务电话应答、AI 生成的播客、配音和有声读物。