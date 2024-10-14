在其早期发展历程中，语音识别软件依赖于有限的词汇库。得益于数据科学、深度学习和人工智能领域的进步，汽车、医疗保健等行业最近已纷纷采用该软件。

20 世纪 50 年代，贝尔实验室提出了名为 AUDREY 的首个语音识别装置（ibm.com 外部链接），它可识别口述的数字。8随后，IBM 于 1962 年发明了 Shoebox，而它可识别数字和 16 个不同的单词。

在这几十年中（ibm.com 外部链接），计算机科学家提出了音素识别模型和统计模型（例如，隐马尔可夫模型），而这些模型仍是语音识别的主流算法。9约在 20 世纪 70 年代，卡内基梅隆大学研发的一个名为 HARPY 的卡内基梅隆大学程序可让计算机识别 1,000 个单词。

20 世纪 80 年代，IBM 的转录系统 Tangora 便使用统计方法识别出多达 20,000 个单词。它被用于面向办公人员的首次声控听写任务，并为现代的语音转文本软件奠定了基础。此后，此类软件继续得到发展和改进，但直到 2000 年代才实现商业化。

当机器学习与深度学习算法出现时，它们取代了统计模型并提高了识别准确性，同时还实现了相关应用的扩展。深度学习或许能更好地捕捉细微差别和非正式表达。大型语言模型 (LLM) 则可用于添加情境；当词汇选择较为模糊或发音存在重音变化时，该模型便可提供帮助。随着虚拟助手和智能扬声器的出现，它们可将语音转文本功能与大型语言模型、自然语言处理 (NLP) 和其他基于云的服务相集成。

端到端深度学习模型（如各种转换器）是大型语言模型的基础。它们会在未标记的大型音频-文本对数据集的基础上进行训练，以学习如何将音频信号与转录对应起来。

在训练过程中，此模型会隐性地学习单词的发音以及哪些单词可能会以序列形式共同出现。此模型还可自行推断语法与语言结构规则，以便自行应用。深度学习可对传统语音转文本技术的某些较为繁琐的步骤进行整合。