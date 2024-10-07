Hay 预测，各类企业在客户互动和运营管理方式上将迎来巨大变革。他指出，AI 驱动的通信工具普及化可能为小型企业创造前所未有的机会，与大型企业一较高下。

“我们正迈入 AI 客服中心时代，”Hay 说，“即便是小型店铺，也能提供与大型企业同等水平的客户服务。这真是令人难以置信。”

Hay 指出，关键在于开发实时 API，实现人类与 AI 之间的超低延迟交流。这使得人们能够像日常对话一样，与 AI 自然地进行来回互动。

Hay 指出，“要实现自然语言语音对话，模型延迟需保持在约 200 毫秒。我不想等三秒钟……我需要立即得到回应。”

开发人员如今可通过 OpenAI 等公司提供的 API 使用最新的语音 AI 技术。Hay 表示：“存在一个可规模化生产的开发人员 API，任何人都能调用该 API，自行构建功能，几乎不需掌握复杂的模型或开发知识。”

这一技术的潜在影响可能深远而广泛。Hay 预测，随着各类企业采纳这项技术，未来几个月到几年内，将掀起“大规模语音虚拟助理浪潮”。这可能带来更个性化的客户服务，催生新的 AI 通信产业，并推动岗位向 AI 管理方向转变。

对于消费者而言，这种体验很快可能与真人客服对话无异。Hay 指出，最近通过 Google NotebookLM 演示的 AI 生成播客，展示了该技术的显著进步。

谈及其中一场演示，他说：“如果没人告诉我这是 AI，我真的不会相信。这些声音充满情感。现在，你可以与 AI 实时对话，而且这种体验还将持续优化。”