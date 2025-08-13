无缝 DNS 迁移：操作指南

搬到新家的第一件事就是去邮局更新邮寄地址。此更新不一定很复杂，但必不可少：否则，重要的邮件可能会发送到您的旧地址，而您和发件人都不会知道邮件未送达。

DNS 迁移与此类似。如果处理不当，用户可能无法访问您的网站，电子邮件可能出现故障并导致与客户的沟通问题，整合可能会中断等。从根本上说，客户可能无法通过正确的地址联系到您的企业，从而导致一系列不良后果。

域名系统 (DNS) 就像互联网的电话簿或目录。它使用户能够使用易于记忆的域名（例如 IBM.com）而不是数字串（在本例中为 184.85.75.7）来导航到网站。

但是 DNS 不仅仅涉及简单的翻译，托管 DNS 提供商的服务质量会影响性能、可靠性、延迟、安全性、隐私等。当提供商的 DNS 服务不能满足期望或需求时，企业可能会寻找新的提供商。这时，他们将需要规划 DNS 迁移。

DNS 迁移，即组织将域的 DNS 记录和设置从一个提供商转移到另一个提供商，并不一定像人们通常认为的那样是个艰巨任务。不过，如果执行不当，也会有风险和潜在的麻烦。DNS 迁移错误可能导致服务器停机、网络漏洞等。以下是如何确保这种情况不会发生的方法。

您可以在此阅读关于 DNS 查询过程的更多信息。