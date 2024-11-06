不仅仅是大企业，拥有大量数据和计算能力的大型企业也在尝试人工智能 (AI)。小型企业，甚至是尚未启动的创业者，都在采用 AI 工具，并以全新的、令人兴奋的方式将 AI 融入其商业模式中。

今年，Gusto 发布了一份“新业务形成”报告，发现超过 20％ 的新业务正在使用生成式 AI 技术。1 生成式 AI 正在帮助企业家扩大上市前的覆盖范围，这一阶段的资源通常受限，对企业家可以完成的工作施加时间和成本约束

企业家 Sean Ammirati 对这些限制有切身体会。他除了是一名企业创始人，还是卡内基梅隆大学的创业学教授，教授 MBA 课程。每年，他的课程都会指导学生完成初创企业的发展过程。

今年与以往不同。他的学生掌握了新技术：生成式 AI。虽然一些教育工作者对学生通过这些应用程序寻求帮助表示担忧，但 Ammirati则支持此类行为，因为他意识到生成式 AI 对企业家有着广阔的应用前景。

Ammirati 说：“有趣的是，学生们能够通过一个学期的努力取得进展，并让一些客户用上相当完善的产品，与我过往 13 年上这些课的经历相比，这是十分迅速的。他们还在用自己的产品做一些以前根本无法做到的事情。”

其中一些初创公司涉足 AI 领域，但它们不仅仅是 AI 初创公司，它们是使用 AI 来启动业务的“AI 原生”初创公司。