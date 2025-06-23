有助于加速识别事件的平均时间的单一解决方案，并提供 IBM Z 数据的混合应用程序视图。通过近乎实时的运营分析加速混合事件识别。为此，近乎实时的 IBM Z 运营数据会流式传输到企业分析平台，或随附的日志分析平台，或同时传输到两个平台。所包含的洞察分析有助于快速可视化和搜索运营数据，以减少确定运营问题原因的平均时间。