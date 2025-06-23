IBM® Z 分析软件可帮助发现洞察，并快速获得可信、可操作的结果，而无需数据迁移。将 AI 和机器学习应用于 IBM Z 上企业最有价值的数据，并使用开源框架和工具。
IBM Application Discovery and Delivery Intelligence
可帮助可视化 z/OS 上的应用程序、数据和任务的一款分析工具。它赋能架构师和开发者一键式发现依赖项目，助力他们自信地实施更改，确保文档始终保持在最新的、准确的状态。使用 IBM Application Discovery for IBM Z 和 IBM Wazi Analyze 的功能来加速应用程序现代化。
IBM Z Anomaly Analytics
此软件可提供智能异常检测功能，以主动识别企业环境中的运营问题。采用 IBM Z 历史日志和指标数据来构建正常操作行为的模型。然后，它会根据模型对实时数据进行评分，以检测异常行为，并提醒 IT 运营。
IBM Z Decision Support
通过在 Db2 数据库中收集性能数据，并以各种格式呈现数据，供系统管理使用，从而有效管理系统性能。
IBM Z Operational Log and Data Analytics
有助于加速识别事件的平均时间的单一解决方案，并提供 IBM Z 数据的混合应用程序视图。通过近乎实时的运营分析加速混合事件识别。为此，近乎实时的 IBM Z 运营数据会流式传输到企业分析平台，或随附的日志分析平台，或同时传输到两个平台。所包含的洞察分析有助于快速可视化和搜索运营数据，以减少确定运营问题原因的平均时间。
AI Toolkit for IBM Z and LinuxONE
一系列流行的开源 AI 框架，它们附带 IBM Elite Support 并适用于 IBM Z 和 LinuxONE 硬件。利用经过验证的支持，在 z/OS 和 LinuxONE 平台上部署和加速采用热门的开源 AI 框架。
Python AI Toolkit for IBM z/OS
相关开源软件库，以支持当今的 AI 和机器学习工作负载。这是 Python 软件包的集合，可使用常见的 Python 软件包管理器 Package Installer for Python (pip) 来进行安装和管理。
Machine Learning for IBM z/OS
在 IBM Z 上原生运行的事务性 AI 解决方案。专注于完成特定任务，例如以高效且经过优化的方式对事务进行评分，通常遵循预定义的规则或协议。
IBM Transaction Analysis Workbench for z/OS
一款为 z/OS 事务问题管理提供统一平台的工具，可支持您查看各个 z/OS 子系统，或将其组合成单个统一视图。这包括回放或跟踪各种 z/OS 子系统内部和子系统之间事务流程的能力。
IBM Z Table Accelerator
一款驻留在内存中的表管理系统，可通过与数据库管理系统类似的方式处理行数据，但性能明显更快。针对需要充分发挥大型机系统的全部功能，以便最大限度地提高性能和事务吞吐量，同时仍然尽可能减少应用程序级别的系统资源使用量的组织，此系统是他们的理想选择。
IBM z/OS Workload Interaction Navigator
用于分析、临时关联和可视化 z/OS 软件堆栈中的异常活动的单一界面。
可分析来自 IBM z/OS Workload Interaction Correlator 的标准化、同步、5 秒间隔摘要和异常数据。通过这种数据可视化、分析和检查，z/OS Workload Interaction Navigator 可提供对 IBM Z 工作负载和异常检测的洞察分析。
IBM Z Performance and Capacity Analytics
通过在 Db2 数据库中收集性能数据，并以各种格式呈现数据，供系统管理使用，从而有效管理系统性能。为 IT 运营经理、性能专家和容量规划人员提供了洞察，以帮助他们对其基础架构和应用程序性能做出明智的决策。
IBM Data Virtualization Manager for z/OS
在 IBM Z 上提供虚拟集成数据视图。使用户和应用程序能够就地读取和写入 IBM Z 数据，而无需迁移、复制或转换数据。
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运用机器学习将每项事务的数据转换为实时洞察分析。
利用 DevOps 实践和包括生成式 AI 在内的现代开发工具来实现大型机应用程序的现代化改造。
使用标准化工具和流程来简化和加速软件创新，提供一致且更高效的开发者体验。