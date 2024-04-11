针对需要充分发挥大型机系统的全部功能，以便最大限度地提高性能和事务吞吐量，同时仍然尽可能减少应用程序级别的系统资源使用量的组织，IBM Z Table Accelerator 将是他们的理想选择。

它能够让应用程序变得更加强大和高效，同时降低大型机的总拥有成本并减少运营支出。它还可以帮助延长升级资本支出周期。