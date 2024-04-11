主页 Z 软件 Z 数据库 Z Table Accelerator IBM Z Table Accelerator
使用一个高性能的实时内存中表管理器，最大限度地提高 IBM® Z 事务吞吐量，并尽可能减少系统资源使用量
Z Table Accelerator 工作原理的流程图插图

IBM Z Table Accelerator 是一款驻留在内存中的表管理系统，可通过与数据库管理系统 (DBMS) 类似的方式处理行数据，但性能明显更快。

针对需要充分发挥大型机系统的全部功能，以便最大限度地提高性能和事务吞吐量，同时仍然尽可能减少应用程序级别的系统资源使用量的组织，IBM Z Table Accelerator 将是他们的理想选择。

它能够让应用程序变得更加强大和高效，同时降低大型机的总拥有成本并减少运营支出。它还可以帮助延长升级资本支出周期。
产品手册 IBM Z Table Accelerator 用户指南库
优势 批处理优化

通过显著降低很多 I/O（输入/输出）密集型批处理应用程序中的压力来帮助进行处理。

 增大容量

将旧版应用程序作为采用外部化业务规则和逻辑的数据驱动型新应用程序的起点，以便能够实现敏捷开发。

 减少资源使用量

使用更少的 CPU、I/O、MIPS/MSU 或实际内存和高速缓存内存资源，以更快的速度处理大型机应用程序。

 运营成本尽在掌握

使用更少的资源以及更快的应用程序，同时降低运行成本。当应用于多个应用程序时，每年可以节省 5% 到 10% 的运营成本。

 规则处理优化

在旧版应用程序之外，从一些高度可维护的高性能内存中表维护业务规则。

 降低每个事务的成本

减少大型机应用程序使用的 I/O 数量，从而显著降低与这些事务相关的 CPU 成本。
功能
批处理应用程序和联机事务处理加速器

利用高事务吞吐率，优化批处理应用程序或联机事务处理应用程序，以使用更少的 CPU 和 I/O（“输入/输出”）资源，同时提高应用程序性能。大幅缩短批处理运行时间，并显著提高整体系统性能。
z/OS、Db2 和 IMS 版本兼容性

您可以使用支持 Interactive System Productivity Facility 所有版本级别的可选 IBM Z Table Accelerator/ISPF 接口，在 z/OS 操作系统的所有版本级别、DB2 的所有版本级别（和具有多个任务控制块的 Db2 存储过程环境中）以及 IMS 的所有版本级别运行 IBM Z Table Accelerator。
虚拟表共享管理器

借助虚拟表共享，您可以利用跨区域共享表数据这一功能增强 IBM Z Table Accelerator 核心产品。
敏捷的市场反应型应用程序解决方案

应用程序的运行速度几乎与嵌入式规则应用程序一样快，但对业务规则进行了外部化，以便能够在几小时或几天而不是数周或数月内完成对这些业务规则的更新。
Sysplex 支持

在 Sysplex 环境中运行具有完整功能的 IBM Z Table Accelerator。跨 LPAR 完全支持只读 (R-O) 表 - 使用线性数据集映射来管理 R-O 表的更新。可以使用 Db2 存储过程来管理读/写表。跨 GRS 配置中的所有 MVS（多虚拟存储）映像完全支持数据集。
技术细节
软件要求

所需的操作系统最低级别是 IBM z/OS V2.2 或更高版本。
硬件要求

所需的最低硬件规格是 IBM System z10 EC 或后续推出的 64 位 z/Architecture 处理器。
运行软件产品兼容性报告
相关产品 IBM Z Performance and Capacity Analytics

获得近乎实时的端到端收集、整理和报告，以简化性能、成本和容量管理。

 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS

可快速处理复杂的 Db2 查询，为业务关键型报告和分析工作负载提供了支持。

 IBM Z Operational Log and Data Analytics

利用实时运营分析，加速混合事件识别。

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后续步骤

深入了解 IBM Z Table Accelerator。安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟的免费会议。
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