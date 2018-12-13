随着网络攻击日益普遍，网络安全合规变得愈发重要，不仅需要保护数据主体权利和个人数据，还需要向客户和监管机构保证您对客户数据隐私的承诺。但是，为了确保合规性，网络安全工作组和数据管理者通常需要根据不同行业和国家或地区的复杂标准、合规性要求和数据处理法规采取行动。自动化技术有助于监控合规报告、管理数据主体权利并保护个人数据，从而让网络安全符合欧洲《通用数据保护条例》和类似框架等合规性要求。



IBM 深知保持合规性和持有最新认证对于依赖其产品的客户至关重要。IBM QRadar SIEM 合规性解决方案，通过符合大多数监管标准的合规性扩展，免费运行您的 SIEM 日志数据，从而减少数据泄露，并帮助管理复杂的合规性要求，如面向欧盟成员国的 GDPR 合规性要求。此方案还会根据组织需满足的标准，提供自动合规报告。

您可以结合使用 IBM QRadar SIEM 和 IBM QRadar Log Insights 来监控和管理组织中的违规行为。凭借先进的日志分析和数据处理能力，QRadar Log Insight 可以提高您对审计和监管法规（如 GDPR 合规性要求、HIPAA 等）的就绪程度。