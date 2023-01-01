典型的 IT 环境中存在数百个数据源，因而搜索异常可能十分复杂。如果您不知道要寻找的内容，则可能耗费几天的时间。QRadar SIEM 可通过规范来自日志源和网络流量的活动来简化 IOC 搜索。搜索规范化活动可改善最终结果并缩短搜索时间。与涉及仓库和索引活动的其他解决方案不同，QRadar DSM 是在理解所采集日志源数据的基础上进行构建的。这些事件会被解析并规范化为一个通用结构。如此一来，便可实现简易查询。例如，“登录失败”与“登录不成功”。简易搜索工具（如 Visual Query Build 或 AQL）有助于加快安全分析师的威胁搜寻速度。