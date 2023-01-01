主页 安全性 QRadar SIEM 网络威胁追踪解决方案
显著提高检测率，加快检测和调查威胁的时间
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在办公室白板上书写的人
识别和检测网络威胁

无论是研究最新的威胁情报还是扩展高优先级警报的细节，安全分析师常需搜索并查明入侵指标。他们需要易于使用、功能强大、速度很快且可准确查找的工具。QRadar SIEM 规范化事件数据可提供事件属性的结构，从而允许通过简易查询在不同数据源中查找相关的攻击活动。
如何提高检测率并节省搜寻威胁的时间

它是一种有效的威胁搜寻方法，可缩短从入侵到发现的时间， 从而减少攻击者可能造成的伤害量。
了解有关勒索软件的风险

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优势 更快发现隐藏威胁

通过发现隐藏的模式和连接，更快地检测、调查和修复威胁。

 生成全面情报

将各种不同的数据集转化为操作，帮助您的分析人员近乎实时地追踪网络威胁。

 降低运营成本

受益于具有成本效益的解决方案，可降低培训、维护和部署成本。
工作原理
规范化活动可加快分析师搜索

典型的 IT 环境中存在数百个数据源，因而搜索异常可能十分复杂。如果您不知道要寻找的内容，则可能耗费几天的时间。QRadar SIEM 可通过规范来自日志源和网络流量的活动来简化 IOC 搜索。搜索规范化活动可改善最终结果并缩短搜索时间。与涉及仓库和索引活动的其他解决方案不同，QRadar DSM 是在理解所采集日志源数据的基础上进行构建的。这些事件会被解析并规范化为一个通用结构。如此一来，便可实现简易查询。例如，“登录失败”与“登录不成功”。简易搜索工具（如 Visual Query Build 或 AQL）有助于加快安全分析师的威胁搜寻速度。

 了解有关“事件规范化”的更多信息
资源 X-Force Threat Intelligence指数

获取可操作的的洞察信息，从而帮助您了解威胁参与者如何发动攻击，以及如何主动保护您的组织。

 什么是威胁追踪？

详细了解网络威胁追踪、其工作原理以及不同的威胁追踪模型。

什么是威胁管理？

深入了解用于防止网络攻击、检测网络威胁和应对安全事件的流程。
相关用例

QRadar SIEM 从中心到终端的威胁检测以多种方式保护您的组织。

 高级威胁检测

查看 QRadar SIEM 如何将分析、威胁情报以及网络和用户行为异常关联起来，以帮助安全分析人员专注于调查和修复权限威胁。

 合规性

使用 QRadar SIEM 来帮助贵组织出示安全合规的证明以及符合监管法规和内部审计的声明。

勒索软件

QRadar SIEM 可以帮助您在勒索软件和其他恶意软件造成真正伤害之前快速检测并加以应对。
采取后续步骤

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