无论是研究最新的威胁情报还是扩展高优先级警报的细节，安全分析师常需搜索并查明入侵指标。他们需要易于使用、功能强大、速度很快且可准确查找的工具。QRadar SIEM 规范化事件数据可提供事件属性的结构，从而允许通过简易查询在不同数据源中查找相关的攻击活动。
它是一种有效的威胁搜寻方法，可缩短从入侵到发现的时间， 从而减少攻击者可能造成的伤害量。
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通过发现隐藏的模式和连接，更快地检测、调查和修复威胁。
将各种不同的数据集转化为操作，帮助您的分析人员近乎实时地追踪网络威胁。
受益于具有成本效益的解决方案，可降低培训、维护和部署成本。
典型的 IT 环境中存在数百个数据源，因而搜索异常可能十分复杂。如果您不知道要寻找的内容，则可能耗费几天的时间。QRadar SIEM 可通过规范来自日志源和网络流量的活动来简化 IOC 搜索。搜索规范化活动可改善最终结果并缩短搜索时间。与涉及仓库和索引活动的其他解决方案不同，QRadar DSM 是在理解所采集日志源数据的基础上进行构建的。这些事件会被解析并规范化为一个通用结构。如此一来，便可实现简易查询。例如，“登录失败”与“登录不成功”。简易搜索工具（如 Visual Query Build 或 AQL）有助于加快安全分析师的威胁搜寻速度。
获取可操作的的洞察信息，从而帮助您了解威胁参与者如何发动攻击，以及如何主动保护您的组织。
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