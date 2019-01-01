在当今高度互联的世界中，网络犯罪分子的行为越来越敏捷和快速。安全团队也必须如此。IBM QRadar SIEM 通过自动化、近乎实时的威胁检测帮助团队应对快速响应挑战。

QRadar SIEM 可以使用数千个预构建的用例、用户行为分析、网络行为分析、应用程序脆弱性数据和 X-Force Threat Intelligence，近乎实时地分析数百万个事件，提供高精确度警报。