在最初的感染阶段之后，时间至关重要。越早检测到，就能越早启动事件响应 (IR) 计划。IR 计划越好，阻止勒索软件进入各个阶段的速度就越快。NIST（ibm.com 外部链接）和 SANS（ibm.com 外部链接）的 IR 准则均经过时间测试。任一 IR 计划均有几个关键因素。

备份到位。 离线备份在应对勒索软件攻击中至关重要。确保您了解这些备份的位置以及如何恢复系统。在 IR 流程中包括有关每项关键 IT 资产联系人的步骤。

确定工作组、工具和角色。 随着勒索软件经历最初感染到加密的各个阶段，响应工作组的组成也发生了变化。这通常意味着组织内需要更多的人参与进来。通常可能包括使用第三方服务提供帮助，或者在出现违规行为的情况下，可能意味着联系法律、外部监管机构和客户。知道何时与联系人联络至关重要。保持更新联系人列表很重要，而将这些联系人角色整合到您的流程中对于有效响应至关重要。纸质和 PDF 已经足够，但关键是要有合适的工具和自动化，让整个团队都能访问勒索软件的响应进程、操作和历史文档。

定义明确的流程和自动化。 IR 流程可以包含许多任务，也可以包括多个决策点。将您的流程与 NIST 和 SANS 概述的阶段保持一致是一种很好的做法。例如，您可以按以下阶段组织您的 IR 流程：

发现与识别 丰富与确认 包含与补救 恢复与通信

QRadar SOAR 提供运行手册来定义您的 IR 流程，并自动执行分析人员可能需执行的众多操作，以便快速完成各个阶段。QRadar SOAR 泄露响应可以根据暴露的 PI 创建必要的监管机构报告任务。

IT 资产库存、所有者、PI。系统被感染时，安全分析人员需要知道系统所有者以及应用程序和数据。ServiceNow 或 SAP 等资产管理解决方案可以帮助管理系统的联系人。IBM Guardium Discover and Classify 可以帮助查找数据源和各来源中的 PI。因此，如果发生数据泄露，分析人员会知道是否涉及任何法规。