响应事件时，时间是关键。您必须基于正确的数据、联合正确的决策者、按照正确的顺序，做出正确的决策。拥有明确高效的流程至关重要。尽最大可能实现流程自动化，可减少时间需求并改善分析效果。



明确的事件响应 (IR) 需要规划、技能、协调和自动化，才能确保及时准确的响应。NIST（链接位于 ibm.com 外部）和SANS（链接位于 ibm.com 外部）拥有经过时间考验的 IR 指南。NIST 指出明确的 IR 流程包括如下阶段：

准备工作

检测和分析

遏制、根除与恢复

事后活动

IBM Security® QRadar® SOAR 运行手册提供了基于阶段、任务和操作的简单层次结构定义 IR 流程的能力。在 QRadar SOAR 中创建案例时，运行手册定义了响应所需的阶段、任务和行动。