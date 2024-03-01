Atea Sverige AB

针对供电和供水等基本公共服务的网络攻击正在以惊人的频率增加。提供这些服务的上市公司往往是极其脆弱的。如果 IT 安全部门缺乏有效地管理威胁所需的工具、时间和安全专业知识，就可能检测不到事件，并导致社区面临重大风险。

网络犯罪分子每天都以越来越复杂的方法渗透世界各地的网络 – 事实上，去年，黑客在数据泄露事件中最常用的策略是利用泄露的凭证访问网络¹（PDF，ibm.com 外部链接），53% 的组织在过去的 12 个月内经历过内部威胁。由于 99% 以上的攻击都会在网络上留下痕迹³（PDF，ibm.com 外部链接），因此每家公司都需要能够实时检测、分析和响应威胁的高级安全工具。

作为瑞典的领先 IT 基础架构和服务提供商，Atea 发现市场需要确保中小型组织（尤其是公共部门公司）能够获得可以检测恶意攻击的安全工具。面对欧盟网络和信息安全指令提出的更高要求，能源、运输、银行、金融、医疗保健、供水和数字化基础架构领域的关键服务提供商需要通过增强 IT 安全性更好地保护人员和重要资源。