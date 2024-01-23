财产和意外伤害保险公司

该保险公司没有自行选择和实施企业级 SIEM 解决方案，而是向 IBM 白金级合作伙伴 Sirius（ibm.com 外部链接）寻求帮助。该公司已与 Sirius 建立了合作关系，并且 Sirius 已获准在其 IT 环境中工作 — 这两个因素都使该 IT 解决方案提供商能够帮助满足该公司的速度需求。

“第一步是选择能够满足该客户当前需求的 SIEM 工具，更重要的是，为带领公司走向未来提供一个战略平台，”负责此次合作的 Sirius 托管服务解决方案销售专家 Brian Reichart 说道。Sirius 推荐了 IBM QRadar SIEM，这是该公司已在使用的工具之一。

“新任命的 CISO 确实对我们进行了非常深入的追问，为什么我们认为 QRadar 是合适的产品。我们还就本地部署与云部署的价值进行了长时间的讨论。在研究他们关于安全性的战略要求并考虑到该公司预计实现 10%-15% 的同比增长之后，我们确实认为专用的本地 QRadar 解决方案适合该客户。”

与考虑中的其他 SIEM 平台相比，QRadar 的与众不同之处在于，它包含大量标准报告并具有报告的灵活性。这意味着几乎不需要定制即可设置安全软件。借助日志管理器平台可以快速访问数据，进行操作审查，并可对部分环境中的活动进行分析。

对于通过 IBM Security App Exchange（一个开发人员生态系统，为 QRadar 和其他安全解决方案提供应用程序和附加组件）添加功能，该保险公司的 CISO 很感激能有这个机会。

距离公司“上线”目标日期仅有六个多月的时间，Sirius 开始构建可扩展的 QRadar 解决方案，并在该保险公司的三个主要数据中心和几个远程地点安装收集器和控制台。Sirius 解决方案包括筛选误报的关联规则，这对于任何 SIEM 解决方案的效率都至关重要，Reichart 指出：“除了 IBM 推荐的关联规则之外，Sirius 还自己开发了我们添加的一组关联规则。这种调整有助于显著减少系统生成的警报数量。”