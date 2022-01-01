我们从您的业务结果（而不是特定技术）入手，帮助您构建正确的解决方案来交付成果。深入了解全新的创新想法，以解决对您在业务和客户方面最重要的问题，并体验一种协作、快速发展且可扩展到整个组织的新工作方式。
虽然 IBM Garage 的每次互动都不同，但核心原则保持不变。Garage 旨在为了应对企业领导者面临的挑战。但是，如何在共同关注的领域内应用 Garage 呢？请继续阅读，了解如何将 Garage 应用于 IBM Consulting 的四大支柱。
IBM Garage 方法可以解决组织面临的最大挑战，集中精力并完善想法，并快速应对这些挑战。我们经过验证的实践经验可确保支持企业以整体运营模式管理战略计划，以降低投资风险，量化业务成果并推动组织和文化变革。充满胆识的 IT 转型、不断重构的客户与员工体验、智能自动化的业务流程，这一切都始于 IBM Garage。
IBM 率先为企业整合设计和敏捷实践，而 IBM Garage 正是实现这一切的解决方案。深入了解全新的创新想法，以解决对您在业务和客户方面最重要的问题。IBM Garage 通过战略、设计和技术等要素，以数字化形式重塑您的业务。我们采用以人为本、以成果为导向的方法来定义您的数字战略，提供卓越的客户体验来构建您的业务模式。
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IBM Garage 专家深谙当前技术和新兴技术的各个方面，可以提供真知灼见，并与您展开深入合作，确保每个应用和服务都能够得到妥善部署和管理，充分发挥作用。利用我们的独家工具和资产组合，您可以加速将 IT 基础架构和应用迁移至云端。我们与您紧密合作，确保智能洞察、自动化和集成功能等整合至云供应商生态系统之中。
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IBM Garage 将 AI 融入应用程序、流程和技能中。确保您可利用 AI 的力量，对预测、自动化和优化方面进行彻底改善，帮助企业更快、更准确地做出正确决策。IBM Garage 大规模使用 AI 框架和加速器，为行业提供最佳实践并加速运行，缩短交付时间。
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