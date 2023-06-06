全球汽车产业正在经历多重并行转型：向电动化软件定义汽车转变、推出智能体销售模式以及受科技进步推动的新商业模式的兴起。汽车供应链中没有人可以独自应对所有挑战，也不需要为非差异化商品重新发明方向盘。

因此，让我们携手合作，汇集知识，并拥抱电气化、数字化、AI、自动驾驶和云连接方面的无限可能。通过专业汽车咨询服务，我们可以加快创新和提高成本效益，以塑造未来的汽车体验。