汽车咨询服务

推动汽车客户实现业务和 IT 转型，以加速创新和提高成本效益

数字化汽车离不开数字化汽车制造商
一位女士驾驶着一辆采用人工智能技术的现代汽车，包括投影显示屏和性能图形

IBM 参加 IAA Mobility 2025

9 月 9 日（星期二），诚邀您莅临慕尼黑展览中心 Blue Forum，与我们的客户及合作伙伴齐聚一堂，共同探讨最新汽车技术趋势与解决方案。

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我们同呼吸，共命运

全球汽车产业正在经历多重并行转型：向电动化软件定义汽车转变、推出智能体销售模式以及受科技进步推动的新商业模式的兴起。汽车供应链中没有人可以独自应对所有挑战，也不需要为非差异化商品重新发明方向盘。

因此，让我们携手合作，汇集知识，并拥抱电气化、数字化、AI、自动驾驶和云连接方面的无限可能。通过专业汽车咨询服务，我们可以加快创新和提高成本效益，以塑造未来的汽车体验。

挑战

79%

的汽车企业高管认为，分离硬件和软件层的技术复杂性是一项挑战。1

 72%

绩效最佳的 CEO 一致认为，竞争优势取决于谁拥有最先进的生成式 AI。2

 71%

的 IT 专业人士认为，如果没有混合云战略，就很难充分发挥数字化转型的潜力。3

功能

我们与汽车客户直接合作，为他们提供建议、设计、建设和运营重要的创新和持久的结果。我们共同降低成本、增强竞争力并树立新的行业基准。

将业务模式和技术转型融为一体，定义、实现并统筹长期愿景，进而覆盖从销售线索到售后服务的全汽车价值链利润最大化，同时加速从产品到服务的转型。

重新思考商业模式

到2035年，车辆电气化和软件定义汽车（SDV）将彻底重塑驾乘体验，汽车制造商需同步革新其商业模式。我们与汽车创新联盟 (AAI)、Amazon Web Services (AWS) 和 Red Hat® 通力合作，共同研究软件如何帮助汽车制造商克服技术复杂性和技能差距。

阅读《Automotive 2035》报告

利用 IBM 的 SAP 专业知识以及卓越的交付能力、成熟的方法和数百种预建的行业最佳实践，以更高的性能扩展 AI，并通过 SAP S/4HANA 加速企业转型。

深入了解 SAP 咨询服务

为您的全球汽车业务识别并选择最佳用例，从容驾驭 AI 环境。探索内容创作、编码或前沿流程优化的无限可能。

了解我们的 AI 咨询服务

利用数据重塑汽车体验，并优化客户和员工的工作方式。跟踪车载和数字接触点，以持续了解您的客户，并通过超个性化的服务让他们惊叹不已。

挖掘数据价值

通过简化 IT 迁移、现代化和运营，迁移到更具成本效益的平台，避免或最大限度地降低成本，从而减少汽车产业的总体 IT 支出。

深入了解 FinOps 解决方案

通过以体验为主导的共同创造来实现基本业务流程的现代化，从而快速推动汽车咨询公司和更广泛的汽车产业实现商业价值，并支持企业范围的 AI 战略的部署。

深入了解 BPO 咨询服务

与网络安全咨询、云和托管安全服务领域的全球行业领导者合作，使汽车咨询公司能够为以客户为中心的原始设备制造商 (OEM) 和供应商提供安全、可靠的运营，从而实现业务转型并管理风险。

深入了解网络安全咨询服务

利用我们以业务为中心的方法，在混合云环境中实现应用程序现代化，从而提高成本效益、盈利能力和生产力，增强可持续性并加快上市时间。将生成式 AI 应用于 IT 自动化操作可以加快这一进程。

查看适用于混合云的 AMS

利用 Nordcloud 在云实施、应用程序开发、托管服务和培训方面的专业知识，使汽车咨询公司和汽车供应商能够加速从战略规划到应用程序管理的云之旅。

了解 Nordcloud 如何帮助您

成功案例

我们能够向领导团队展示我们交付的成果。这是我们与 IBM 合作方式的一个证明。我们不只是在谈论敏捷，而是通过交付来证明这一点。 Jay Sadier 奥迪英国数字化产品与转型主管 阅读成功案例
迈向光明的未来

Mitsubishi Motors Philippines Corporation (MMPC) 在 IBM 的帮助下，在车辆管理、销售和分销、材料、人力资源和财务领域实施了 SAP S/4HANA。这样就能全面了解车辆从生产到经销商再到客户的整个过程。
利用生成式 AI 推动客户体验自动化

smart Europe 在其客户互动中心 (CEC) 中应用生成式 AI 后，案例分类和优先级排序的准确率提升 30%，首次联系解决率则提高 60%。它将重复性问题的处理时间缩短 3 倍，且座席受理率达到 97%。

加速汽车工业走向未来

IBM 帮助 FAW-Volkswagen 建立和培训超过 150 人的数字化创新团队，推动以客户为中心的转型。该团队通过增强客户体验，为其大众和捷达品牌应用程序吸引了 300 多万名新用户。

推进客户生命周期数字化

IBM iX® 通过基于 Adobe Experience Cloud 的统一泛欧营销、销售和忠诚度数字体验平台，帮助现代汽车实现整个客户生命周期的数字化，为这家韩国汽车制造商助力汽车产业转型做好准备。

用例 在最重要的业务领域加快创新，提高成本效益。 市场营销

使用 AI 生成与品牌一致的内容，通过推荐的 SEO 元数据进行优化，自动化创作并简化测试和部署。

 营销咨询服务 销售

选择能够构建自定义智能体、实施预构建智能体、将智能体扩展到企业后台系统以及零拷贝解锁大型机数据的 Salesforce 合作伙伴，从而增加潜在客户和订单量。

 Salesforce 咨询服务 服务

借助我们在客户服务部门建设与转型中的丰富经验，从初始阶段即整合自动化与 AI 技术，推动全服务价值链的价值提升。

 客户服务和运营咨询 售后

制定连贯的售后战略，该战略在客户忠诚度阶段发挥关键作用，以确保整个售后价值链的未来可行性和盈利能力。利用 AI 和服务诊断数据，打造个性化的维修中心体验。

 客户体验咨询 供应链

增强汽车产业的供应链透明度，以建立信任并确保合规性。管理风险并增强可持续性，最终提高行业的弹性和竞争力。

 供应链咨询服务 人力资源

将人力资源 (HR) 组织转变为现代化且敏捷的职能部门，能够快速适应不断变化的业务需求，并充当战略价值创造者，从而推动转型。

 人力资源技术咨询
洞察分析 汽车 2035
汽车制造商用于软件定义产品的研发预算几乎增加了三倍，从目前的 21% 增至 2035 年的 58%。我们与 AAI、AWS 和 Red Hat 密切合作，共同探索汽车制造商如何实现转型，从而在 SDV 时代取得成功。
数字化汽车离不开数字化汽车制造商
汽车制造商始终致力于构建云基础架构，但其在三大行业应用场景中遭遇了瓶颈。我们与 AWS 合作阐述了汽车制造商和提供商应采取的第一步——集成云战略。
保障互联车辆安全
互联汽车安全可以提升产品和品牌价值，但随着越来越多的互联汽车上路行驶，OEM 必须加大力度保护客户免受网络攻击。在这份报告中，IBM 重点介绍了他们现在应该采取的三项行动。
后续步骤

联系我们，共同探索如何助力您的汽车业务在电动化与人工智能驱动的出行时代保持领先地位。
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