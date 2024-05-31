主页 Case Studies 本田 IBM 利用 AI 驱动式知识提取功能助力本田提高效率，从而有望将文档建模时间缩短 67%
本田 + IBM
watsonx.ai 针对 Leadspace 的数字渲染
本田致力于实现高效知识转移

通过电动化、智能化提升产品价值是汽车产业面临的一项严峻挑战，为此需在传统车辆标准价值之外做出更多努力。资源的有效利用将直接影响产品价值和企业的可持续发展。在快节奏的当今世界中，了解不断变化的客户需求对于及时交付产品至关重要。其中一项举措便是实施“高级专家系统 (A-ES)”，以便将熟练工程师的知识传授给年轻工程师，而这首先会从碰撞安全车辆开发的审查流程开始。碰撞模拟工作对此流程而言可谓至关重要，但每次模拟往往需要一天以上，且一旦出错便需大规模返工。A-ES 可简化简易任务，从而腾出时间来创造价值。但是，A-ES 的建模技术非常耗时，仅仅是为 20,000 多个汽车零部件中的 2 到 3 个组件创建知识模型便需花费 400 个小时，从而会对更大范围的业务部署构成挑战。

 

 

67%
文档建模时间节余

 

节省 30%-50% 的
开发与规划工作开支
IBM 的创新解决方案以及可安全利用我们大量开发信息的平台正助力我们实现向客户提供更多价值的梦想。我们期待进一步的合作。 Shigeto Yasuhara 先生 总经理兼高级总工程师 纯电动车开发第一本部、纯电动车汽车开发部、电动化业务开发运营部、纯电动车开发中心
IBM 利用生成式 AI 改造本田的知识建模方法

为提高知识建模效率，IBM 提出用生成式 AI 对包含公司内部分散知识的 Microsoft PowerPoint 材料进行知识提取并创建相关数据库。本田的熟练技术人员在 PowerPoint 文档中留下了大量宝贵知识，但这些文档具有图表丰富但文本稀疏的特点，从而使得基于 AI 的重用变得十分困难。为此，IBM 建议应用大型多模态模型 (LMM) 将图形和图表内容转换为文本，从而提高对富含 AI 的 PowerPoint 材料中各种知识的重用。通过将文本知识存储在数据库中，可实现类似检索增强式生成 (RAG) 搜索的知识利用。于 2023 年 11 至 12 月开展的一场 IBM watsonx.ai 试点对此方法的可行性进行了验证。
生成式 AI 可简化本田的文档编制，从而缩短相关用时并提高效率

如果采用传统 A-ES 方法，一名经验丰富的熟练工程师需花费三年才能编写出一本手册，然后再用一年时间在此手册的基础上创建模型。通过 A-ES 实现的工时节余达到开发工时的 30% 以及规划/管理工时的 50%。借助生成式 AI，本田的技术文档如今可建模为若干句子，从而将建模时间从三年缩短到一年。此方法不但能扩大文档的利用范围，还能提高业务效率。IBM 展现了其从价值验证到交付与运营的业务全覆盖，同时还提出了 watsonx.ai 的基础设施模型概念。通过应用 LMM 和 LLM，IBM 确保了项目可行性，从而使得概念验证项目以及未来的生产开发活动得以顺利开展。
本田徽标
关于 Honda Motor Co., Ltd.

 

本田（ibm.com 外部链接）是一家日本公共跨国企业集团，该集团主要生产汽车、摩托车和电池供电设备，其总部位于日本东京港区。自 1959 年以来，它便一直是全球顶尖的摩托车制造商，且截至 2019 年已生产 4 亿辆摩托车。此外，它还是全球最大的内燃机制造商，每年可制造 1,400 多万台发动机。本田于 2001 年成为日本第 2 大汽车制造商，而在 2015 年则排名全球第 8。

 

 
解决方案组件 IBM watsonx.ai™
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。

 