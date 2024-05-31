如果采用传统 A-ES 方法，一名经验丰富的熟练工程师需花费三年才能编写出一本手册，然后再用一年时间在此手册的基础上创建模型。通过 A-ES 实现的工时节余达到开发工时的 30% 以及规划/管理工时的 50%。借助生成式 AI，本田的技术文档如今可建模为若干句子，从而将建模时间从三年缩短到一年。此方法不但能扩大文档的利用范围，还能提高业务效率。IBM 展现了其从价值验证到交付与运营的业务全覆盖，同时还提出了 watsonx.ai 的基础设施模型概念。通过应用 LMM 和 LLM，IBM 确保了项目可行性，从而使得概念验证项目以及未来的生产开发活动得以顺利开展。