每个组织均有潜力实现更智能、更高效的工作。行业领导者的与众不同之处在于其会不断追求更出色的绩效。数十年来，Mitsubishi Motors Philippines Corporation (MMPC) 一直致力于推动汽车行业的发展。为保持其先驱地位，该公司已启动一个影响深远的数字化转型任务。通过在 IBM 的帮助下采用自动化并实现数据驱动式决策，MMPC 正致力于打造精益、敏捷且面向未来的业务，从而为下一个创新时代做好准备。
凭借菲律宾第二大汽车公司的地位，MMPC 着眼于扩大其市场份额。为帮助其加快实现目标，该公司制定了一项雄心勃勃的五年计划，以期加强其核心业务流程。
新冠疫情凸显出 MMPC 过于依赖手动流程。短期内，该公司旨在先实现较易达成的目标：解决其流程和支持技术方面存在的问题，从而削减成本并消除孤岛。长远来看，该公司希望通过采用技术来提高生产力并提供新的业务洞察力，从而提升其竞争优势。
执行此类全面转型需要技术、流程与人员的有效协调。MMPC 已在寻找合适的资源来帮助其实现目标。
MMPC 首席执行官兼总裁 Takeshi Hara 解释道：“为了实现我们的雄伟计划，我们需要一个能提供本地支持的顶级合作伙伴。对方必须了解我们的业务和目标，同时还能在颇具挑战的时间范围内完成交付。此外，我们还希望自己能迈出上云之旅的第一步。为使该项目取得成功，我们需要适宜的推手。”
MMPC 聘请 IBM Consulting 来帮助实施其数字化转型战略，从而为更高效、面向未来的运营奠定基础。在第一阶段，MMPC 聘请 IBM 来精简其核心业务职能，而这些职能由 SAP S/4HANA 上的数字工作流提供支持。
“IBM 在我们纳入考虑的所有供应商中脱颖而出，因为它们对 SAP 解决方案和汽车行业都有深入的了解”，Hara 回忆道。“这一组合尤为重要，因为我们希望实施 SAP 行业解决方案来进行车辆管理。此类专业技能很难寻觅，因此我们很高兴 IBM 能在当地提供我们所需的专业知识。”
在 IBM 的帮助下，MMPC 实施了 SAP S/4HANA 以进行车辆管理、销售和分销、材料管理、人力资本管理以及财务会计和控制。IBM 团队创建了 60 多个自定义对象，以便根据该公司的特定要求打造定制的环境。通过将新的 SAP 解决方案与 MMPC 的装配线控制系统和经销商门户紧密集成，该团队实现了每部车辆从生产到经销商，继而最终触及终端客户的端到端可视性。
迄今为止，MMPC 已上线多个由 IBM Consulting 交付的大型项目。在其“出口”项目中，该公司扩展了车辆管理系统 (VMS)，以支持向海外市场出口本地制造的车辆。
对于其“薪酬”项目，MMPC 与 IBM 共同打造了一个集中记录员工信息、福利、时间跟踪和休假权利的系统。借助 SAP S/4HANA 上的 SAP 人力资本管理，该公司的人力资源与薪酬处理系统与其财务会计系统实现了紧密集成。
在 IBM 团队的支持下，MMPC 还于近期启动了“零件和配件”项目。此合作涉及改革多个流程，而这些流程与采购和库存管理、订单创建、延期订单和承诺、交付、装运以及货物开票和转运存在关联。
如今，MMPC 与 IBM 的合作正朝着更具可持续性、更经济且更高效的运营方向迈进，从而为实现长期成功奠定基础。尽管为期五年的数字化转型任务只进行了一半，但该公司已见证了若干实实在在的成果。
迄今为止，IBM 团队完成的所有计划都未超出计划的期限和预算。Hara 说道：“如果我们的业务关键型系统出现故障，每天则可能损失数百万美元。通过保护我们免受意外停机的影响，与 IBM 合作开展的此项目大大降低了引发这些损失的风险。”
通过提高整个价值链中车辆数据的端到端可视性，MMPC 正在实现更高效的决策。
通过与 IBM 合作，MMPC 志在降低库存量，并逐步实现“从订单到交付”的流程，从而最大限度地降低成本。目前，IBM 团队正在构建新的执行仪表板以便为管理人员提供实时绩效指标。通过用实时洞察力取代基于电子表格的流程，该公司可为其关键决策者提供能进一步提高工作效率的相关工具。
MMPC 正在扩大其出口业务，并长期致力于扩大其在菲律宾的市场份额。为应对该地区不断上升的需求，该公司扩展了工厂运营，从而在全国范围内创造更多制造业就业机会。后续，MMPC 将计划重点与 IBM 合作实现可重复流程的自动化，从而为其节省成本创造更多可能性。最终，该公司希望构建起适当的基础能力，从而成为其国内市场的领导者。
Hara 总结道：“在我们加速迈向汽车行业未来的过程中，我们很高兴能得到 IBM 的帮助来加快转型之旅。这为提升客户对我们品牌的体验、获得新客户以及推动汽车生态系统内外的更大合作以实现未来增长方面奠定了坚实基础。”
MMPC（ibm.com 外部链接）构建了先进的移动解决方案，同时秉持将诚信和稳健与日本工艺相结合的设计理念。2019 年，该公司达成了百万销量的里程碑。MMPC 的办公地点包括一个位于 Laguna 的独家制造中心，以及菲律宾最大的一家冲压工厂。
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