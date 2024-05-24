每个组织均有潜力实现更智能、更高效的工作。行业领导者的与众不同之处在于其会不断追求更出色的绩效。数十年来，Mitsubishi Motors Philippines Corporation (MMPC) 一直致力于推动汽车行业的发展。为保持其先驱地位，该公司已启动一个影响深远的数字化转型任务。通过在 IBM 的帮助下采用自动化并实现数据驱动式决策，MMPC 正致力于打造精益、敏捷且面向未来的业务，从而为下一个创新时代做好准备。

凭借菲律宾第二大汽车公司的地位，MMPC 着眼于扩大其市场份额。为帮助其加快实现目标，该公司制定了一项雄心勃勃的五年计划，以期加强其核心业务流程。



新冠疫情凸显出 MMPC 过于依赖手动流程。短期内，该公司旨在先实现较易达成的目标：解决其流程和支持技术方面存在的问题，从而削减成本并消除孤岛。长远来看，该公司希望通过采用技术来提高生产力并提供新的业务洞察力，从而提升其竞争优势。



执行此类全面转型需要技术、流程与人员的有效协调。MMPC 已在寻找合适的资源来帮助其实现目标。



MMPC 首席执行官兼总裁 Takeshi Hara 解释道：“为了实现我们的雄伟计划，我们需要一个能提供本地支持的顶级合作伙伴。对方必须了解我们的业务和目标，同时还能在颇具挑战的时间范围内完成交付。此外，我们还希望自己能迈出上云之旅的第一步。为使该项目取得成功，我们需要适宜的推手。”

